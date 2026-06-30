En Allemagne aussi, la consternation était générale. « Si ce but est irrégulier, Arsenal ne sera pas champion d’Angleterre. Je crois qu’ils ont marqué 60 % de leurs buts de cette manière », a tranché Jürgen Klopp, en tant qu’expert sur MagentaTV. Ilkay Gündogan, qui a évolué pendant plusieurs saisons à Manchester City, partageait ce constat : « En Premier League, on en sourirait à peine, surtout quand il s’agit de revenir sur une décision », a écrit l’ancien international sur les réseaux sociaux, avant de s’interroger : « Mais c’était quoi, cette décision du VAR ? »

Les spécialistes allemands de l’arbitrage sont restés sans voix. « On ne peut qu’affirmer que cette décision est absolument incompréhensible », a tranché Thorsten Kinhöfer sur la chaîne ZDF, avant d’ajouter : « Je suis sans voix. »

Patrick Ittrich, qui occupe le même poste que Kinhöfer chez MagentaTV, a également souligné : « Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni bousculade, ni poussée, ni retenue. » Il ne s’agit donc « pas d’une erreur d’arbitrage manifeste. L’intervention (du VAR, ndlr) n’était pas justifiée et le but était valable. »

L’ancienne protection accordée aux gardiens dans la surface de cinq mètres, là où Anton est intervenu, « n’existe plus », a poursuivi Ittrich. « Il ne lui a pas saisi le bras, il ne l’a pas repoussé et ne l’a pas retenu. » Il a par ailleurs souligné que l’arbitre de terrain Jayed aurait pu s’en tenir à sa décision initiale malgré l’intervention du VAR. « Pour moi, c’était la mauvaise décision », conclut Ittrich.

Après cette action non validée, le score est resté nul et la rencontre s’est conclue par une séance de tirs au but dramatique, au cours de laquelle trois des six tireurs allemands ont échoué. Après les éliminations au premier tour en 2018 et 2022, l’équipe de la DFB a manqué pour la troisième fois consécutive sa qualification pour les huitièmes de finale.