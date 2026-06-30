L'équipe nationale allemande a été éliminée en seizièmes de finale de la Coupe du monde à l'issue d'une séance de tirs au but dramatique contre le Paraguay. En prolongation, Jonatan Tah avait entre-temps inscrit ce qui semblait être le but de l'avantage (2-1), avant que le VAR n'intervienne et que l'arbitre Jalal Jayed n'annule la réalisation. Une décision qui a laissé la légende anglaise Alan Shearer sans voix.
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« Je suis vraiment surpris » : la légende anglaise Alan Shearer se dit « abasourdi » par une scène survenue lors de l’élimination de l’Allemagne face au Paraguay en Coupe du monde
« Je ne suis absolument pas d'accord avec cette décision », a déclaré Shearer à la BBC. L'arbitre n'a pas validé le but de Tah, estimant que Waldemar Anton avait précédemment fait tomber le gardien paraguayen Orlando Gill de manière irrégulière.
« Le gardien sait qu’il a été légèrement touché, puis il tombe beaucoup trop facilement », a analysé Shearer au sujet de cette action qui, selon lui, ressemblait plutôt à un duel tout à fait classique. « Oui, il y a eu contact, mais c’est aussi un sport de contact. Le gardien sait qu’il y a contact et l’accepte. Pour moi, ça ne suffit pas. »
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Nagelsmann à propos de l'intervention du VAR : « C'est un véritable scandale ! »
Shearer n’a cessé de s’insurger contre cette décision controversée : « C’était très, très laxiste. Il faut le dire clairement. Très laxiste. » Il a donc pris la défense du sélectionneur national Julian Nagelsmann, sanctionné d’un carton jaune pour avoir protesté : « Je ne lui en veux absolument pas. »
Après la rencontre, le sélectionneur de la DFB a lui aussi tempêté en zone mixte : « Je viens de revoir la scène : ce n’est pas seulement un scandale, c’est un véritable scandale. Ce n’est même pas un début de faute. » Shearer a quant à lui livré son analyse : « Il n’y a pas eu suffisamment de contact pour qu’un grand gardien de but tombe. Il avait l’arbitre et le VAR de son côté. Je suis vraiment surpris ! »
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Klopp, Gündogan, Ittrich et Kinhöfer : personne ne parvient à expliquer cette décision.
En Allemagne aussi, la consternation était générale. « Si ce but est irrégulier, Arsenal ne sera pas champion d’Angleterre. Je crois qu’ils ont marqué 60 % de leurs buts de cette manière », a tranché Jürgen Klopp, en tant qu’expert sur MagentaTV. Ilkay Gündogan, qui a évolué pendant plusieurs saisons à Manchester City, partageait ce constat : « En Premier League, on en sourirait à peine, surtout quand il s’agit de revenir sur une décision », a écrit l’ancien international sur les réseaux sociaux, avant de s’interroger : « Mais c’était quoi, cette décision du VAR ? »
Les spécialistes allemands de l’arbitrage sont restés sans voix. « On ne peut qu’affirmer que cette décision est absolument incompréhensible », a tranché Thorsten Kinhöfer sur la chaîne ZDF, avant d’ajouter : « Je suis sans voix. »
Patrick Ittrich, qui occupe le même poste que Kinhöfer chez MagentaTV, a également souligné : « Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni bousculade, ni poussée, ni retenue. » Il ne s’agit donc « pas d’une erreur d’arbitrage manifeste. L’intervention (du VAR, ndlr) n’était pas justifiée et le but était valable. »
L’ancienne protection accordée aux gardiens dans la surface de cinq mètres, là où Anton est intervenu, « n’existe plus », a poursuivi Ittrich. « Il ne lui a pas saisi le bras, il ne l’a pas repoussé et ne l’a pas retenu. » Il a par ailleurs souligné que l’arbitre de terrain Jayed aurait pu s’en tenir à sa décision initiale malgré l’intervention du VAR. « Pour moi, c’était la mauvaise décision », conclut Ittrich.
Après cette action non validée, le score est resté nul et la rencontre s’est conclue par une séance de tirs au but dramatique, au cours de laquelle trois des six tireurs allemands ont échoué. Après les éliminations au premier tour en 2018 et 2022, l’équipe de la DFB a manqué pour la troisième fois consécutive sa qualification pour les huitièmes de finale.