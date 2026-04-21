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« Je suis vraiment inquiet » : Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, a reçu un avertissement sans équivoque de la part du lauréat du Ballon d’Or, qui a jugé la situation « pas normale »
Une légende s’inquiète pour le jeune prodige
Gullit met en garde : les performances exceptionnelles de Yamal, à seulement 18 ans, sont désormais perçues comme la norme dans le football, une tendance préoccupante. L’international espagnol a déjà disputé 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 23 buts et délivrant 18 passes décisives pour le club catalan. Gullit estime toutefois que la forte dépendance tactique du FC Barcelone à un joueur si jeune pourrait entraîner un épuisement physique ou une blessure susceptible de compromettre sa carrière.
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La charge de travail est jugée « anormale ».
Invité du journal ASà Madrid en tant que membre de la Laureus Academy, l’ancien international néerlandais de 63 ans a exprimé son admiration pour le jeune talent de Yamal tout en mettant en garde contre une utilisation trop intensive du joueur. Il a rappelé les exemples, à La Masia, de jeunes pousses brisées par un calendrier trop chargé.
S’inquiétant pour la résistance physique du jeune joueur, il a déclaré : « Ce n’est pas normal. Le problème, c’est que l’équipe s’appuie beaucoup sur lui, et il est très jeune. J’ai vraiment peur qu’il se blesse parce qu’on l’utilise tout le temps. On dit : “Oui, mais il est jeune.” Seulement, on a déjà vu le cas de Pedri, de Gavi : ils ont disputé une Coupe du monde, puis enchaîné les blessures. Revenir après une lésion est difficile. J’espère donc que cela ne se reproduira pas. C’est pour ça que j’adore ce qu’il fait. »
Les enseignements de l’histoire
L’icône néerlandaise a mis en lumière les parcours de rétablissement contrastés de Pedri et Gavi pour mettre en garde les dirigeants du FC Barcelone sur leur gestion des jeunes talents d’élite. Si Pedri parvient à maintenir son niveau de performance malgré des problèmes musculaires récurrents, la progression de Gavi a été considérablement freinée par une grave blessure au genou. Gullit exhorte donc le club à faire preuve de plus de discernement avec ses jeunes joueurs, afin que leur intégrité physique à long terme ne soit pas sacrifiée au profit de résultats immédiats ou de succès en compétition.
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La scène internationale l’appelle à nouveau.
Yamal a consolidé son statut international en remportant le prix Laureus du Jeune sportif mondial de l'année 2026, grâce à ses contributions exceptionnelles tant au niveau de son club que de sa sélection nationale. Alors qu'il ne reste plus que sept matches de championnat à disputer au Barça cette saison, l'attaquant devrait jouer un rôle clé au sein de la sélection espagnole de Luis de la Fuente lors de la prochaine Coupe du monde.