« Je suis vraiment inquiet » : Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, a reçu un avertissement sans équivoque de la part du lauréat du Ballon d’Or, qui a jugé la situation « pas normale »

Invité du journal ASà Madrid en tant que membre de la Laureus Academy, l’ancien international néerlandais de 63 ans a exprimé son admiration pour le jeune talent de Yamal tout en mettant en garde contre une utilisation trop intensive du joueur. Il a rappelé les exemples, à La Masia, de jeunes pousses brisées par un calendrier trop chargé.

S’inquiétant pour la résistance physique du jeune joueur, il a déclaré : « Ce n’est pas normal. Le problème, c’est que l’équipe s’appuie beaucoup sur lui, et il est très jeune. J’ai vraiment peur qu’il se blesse parce qu’on l’utilise tout le temps. On dit : “Oui, mais il est jeune.” Seulement, on a déjà vu le cas de Pedri, de Gavi : ils ont disputé une Coupe du monde, puis enchaîné les blessures. Revenir après une lésion est difficile. J’espère donc que cela ne se reproduira pas. C’est pour ça que j’adore ce qu’il fait. »