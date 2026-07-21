Martínez a admis que cette défaite l’avait profondément touché, alors qu’il revenait sur l’échec de l’Argentine à défendre son titre et sur son avenir au sein de l’équipe nationale. Il a écrit sur Instagram : « Je rêvais qu’on le reconquiert, je rêvais de le ramener en Argentine et d’entrer à nouveau dans l’histoire. En vérité, cette douleur est difficile à expliquer ; il me reste à réfléchir à bien des choses, à voir comment les choses vont évoluer et s’il est temps de me mettre en retrait. Je suis vraiment désolé, j’ai vraiment fait de mon mieux pour aider mon pays et mes compatriotes. »







