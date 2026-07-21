AFP
Traduit par
« Je suis vraiment désolé » : Emi Martínez envisage de mettre un terme à sa carrière internationale avec l’Argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne
La défaite en Coupe du monde laisse un goût d’amertume
Martinez a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite internationale après la défaite 1-0 de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde, dans le New Jersey. Le gardien d'Aston Villa était visiblement ému après le coup de sifflet final, l'Argentine n'ayant pas réussi à conserver le trophée qu'elle avait remporté au Qatar il y a quatre ans. Martinez s'est ensuite exprimé publiquement pour la première fois au sujet de cette défaite, suscitant de nouveaux doutes quant à son avenir au sein de l'équipe nationale.
Un message émouvant sème le doute
Martínez a admis que cette défaite l’avait profondément touché, alors qu’il revenait sur l’échec de l’Argentine à défendre son titre et sur son avenir au sein de l’équipe nationale. Il a écrit sur Instagram : « Je rêvais qu’on le reconquiert, je rêvais de le ramener en Argentine et d’entrer à nouveau dans l’histoire. En vérité, cette douleur est difficile à expliquer ; il me reste à réfléchir à bien des choses, à voir comment les choses vont évoluer et s’il est temps de me mettre en retrait. Je suis vraiment désolé, j’ai vraiment fait de mon mieux pour aider mon pays et mes compatriotes. »
Les exploits de l'Argentine n'ont pas suffi
Malgré la défaite, Martinez a été salué pour sa prestation en finale, après avoir réalisé une série d'arrêts décisifs qui ont maintenu l'Argentine dans la course. Il n'a toutefois rien pu faire pour empêcher Ferran Torres de marquer le but en or en prolongation, qui a enterré les espoirs de l'Albiceleste de remporter deux Coupes du monde consécutives.
- Getty Images Sport
La décision concernant la retraite est désormais en suspens
Après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne, Emiliano Martínez est confronté à un choix délicat : mettre un terme à sa carrière internationale pour se consacrer pleinement à son club. Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2029, le gardien de but de 33 ans pourrait néanmoins quitter Villa Park dès cet été, selon plusieurs sources.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles