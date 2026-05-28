Hemp défend les couleurs de City depuis 2018. Avec la FA Cup et la Coupe de la Ligue à son palmarès, elle a connu des hauts, mais aussi des bas : plusieurs courses au titre de la WSL conclues par des échecs et des campagnes de Ligue des champions aussi brèves que frustrantes.

« Quand j’ai envisagé de prolonger mon contrat, je savais que c’était un club avec lequel je voulais gagner et, comme nous n’avions pas remporté beaucoup de trophées ces derniers temps, j’avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait : “Je veux vraiment gagner et, maintenant, j’ai besoin de remporter des trophées” », se souvient-elle.

Elle a toutefois maintenu sa confiance : « J’avais foi en ce club, je croyais en son potentiel, et c’est pourquoi je suis restée, convaincue que nous pourrions bientôt rivaliser et remporter des trophées. »

Au début du mois, la récompense est enfin arrivée : City a été sacré champion de WSL pour la première fois depuis 2016. « Je suis fière de mon choix », assure-t-elle. « Je suis heureuse d’être restée et d’avoir travaillé dur pour remporter ce titre, comme toute l’équipe. »

La joueuse de 25 ans le martèle : « Ce n’est que le début ». Dimanche, elle et ses coéquipières tenteront de mettre fin à une autre période de disette en affrontant Brighton pour remporter la FA Cup, un trophée qui échappe au club depuis six ans.

Déjà triple lauréate en quatre finales à Wembley, elle entend bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès et offrir à City un trophée qui manque depuis trop longtemps. Les récompenses n’ont pas été aussi nombreuses que le club et ses joueuses l’espéraient ces dernières années, mais toutes, Hemp en tête, estiment que l’heure du renouveau a sonné.