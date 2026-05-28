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Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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« Je suis vraiment contente d'être restée » : Lauren Hemp, star des Lionesses, revient sur son refus de l'offre de Barcelone, la fin de l'attente de Manchester City pour le titre de la WSL et la perspective d'une victoire en FA Cup

Manchester City Women
L. Hemp
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WSL Série printemps
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
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Il y a deux ans, alors que son contrat avec Manchester City touchait à sa fin, le départ de Lauren Hemp semblait imminent. Barcelone semblait alors en pole position pour accueillir la star anglaise, et le temps pressait pour City, qui avait vu la jeune femme, arrivée à 17 ans, s’épanouir jusqu’à devenir l’une des meilleures ailières du continent. Finalement, Hemp est restée, et alors qu’elle s’exprime aujourd’hui auprès de GOAL en tant que nouvelle championne de la Women’s Super League, elle se félicite de ce choix.

Hemp défend les couleurs de City depuis 2018. Avec la FA Cup et la Coupe de la Ligue à son palmarès, elle a connu des hauts, mais aussi des bas : plusieurs courses au titre de la WSL conclues par des échecs et des campagnes de Ligue des champions aussi brèves que frustrantes.

« Quand j’ai envisagé de prolonger mon contrat, je savais que c’était un club avec lequel je voulais gagner et, comme nous n’avions pas remporté beaucoup de trophées ces derniers temps, j’avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait : “Je veux vraiment gagner et, maintenant, j’ai besoin de remporter des trophées” », se souvient-elle.

Elle a toutefois maintenu sa confiance : « J’avais foi en ce club, je croyais en son potentiel, et c’est pourquoi je suis restée, convaincue que nous pourrions bientôt rivaliser et remporter des trophées. »

Au début du mois, la récompense est enfin arrivée : City a été sacré champion de WSL pour la première fois depuis 2016. « Je suis fière de mon choix », assure-t-elle. « Je suis heureuse d’être restée et d’avoir travaillé dur pour remporter ce titre, comme toute l’équipe. »

La joueuse de 25 ans le martèle : « Ce n’est que le début ». Dimanche, elle et ses coéquipières tenteront de mettre fin à une autre période de disette en affrontant Brighton pour remporter la FA Cup, un trophée qui échappe au club depuis six ans.

Déjà triple lauréate en quatre finales à Wembley, elle entend bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès et offrir à City un trophée qui manque depuis trop longtemps. Les récompenses n’ont pas été aussi nombreuses que le club et ses joueuses l’espéraient ces dernières années, mais toutes, Hemp en tête, estiment que l’heure du renouveau a sonné.

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    Un retour en force

    Si Manchester City a dominé la WSL sans trop de difficultés, se forgeant dès début février une avance de 11 points qui lui a permis de se permettre quelques faux pas avant de décrocher le trophée avec une journée d’avance, son parcours jusqu’à la finale de la FA Cup a été bien plus ardu.

    Les trois premiers tours, face à Bournemouth, Sheffield United puis Birmingham City, se sont avérés une simple formalité, Manchester City les expédiant sur un score cumulé de 11-0. En revanche, les Citizens ont frôlé l’élimination en demi-finale, dominés 2-0 par le tenant du titre Chelsea à la 85^e minute.

    Mais Mary Fowler a réduit le score d’une frappe brillante, puis Khadija Shaw a égalisé dans le temps additionnel. Alors que la préparation du match avait été dominée par les rumeurs d’un intérêt de Chelsea pour Shaw cet été, l’internationale jamaïcaine a finalement offert la qualification en marquant une seconde fois en prolongation (3-2).

    « Nos remplaçantes ont fait la différence, certaines ont joué à des postes inhabituels, c’était tout simplement dingue. Un moment, j’ai même cru que j’avais le nez cassé ! » se souvient Hemp. « Mais ça prouve qu’on peut renverser n’importe quelle situation, quel que soit le temps restant.

    L'équipe n'a jamais abdiqué. J'ai observé les visages de toutes mes coéquipières, même à 2-0, et personne n'était résigné. On s'est juste dit : “Il y a un travail à finir, et on va le finir”. Une fois le premier but marqué, notre confiance est montée en flèche. »

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Un véritable épine dans le pied

    Il s’agissait du deuxième match d’une journée de demi-finales riche en rebondissements, Brighton ayant déjà renversé un retard de 2-0 pour battre Liverpool et se qualifier pour la première fois pour la finale de la FA Cup. Les « Seagulls » abordaient cette rencontre sur une dynamique encourageante : leurs quatre sorties précédentes s’étaient conclues par un nul 1-1 contre Arsenal, un autre 1-1 face à Manchester United, une victoire 3-2 sur City et un succès 2-0 en quarts de finale de la FA Cup aux dépens des Gunners. Une forme éclatante arrivée à point nommé, dont Hemp et City se souviennent bien, eux qui avaient chuté sur la côte sud le mois dernier.

    « C’est une équipe très difficile à battre, analyse la star anglaise. Elles jouent vraiment bien au football, mais elles ont aussi une mentalité à toute épreuve. Dans les duels, elles sont difficiles à dépasser, ce sont des joueuses très physiques et elles comptent dans leurs rangs des individualités fantastiques – Fran Kirby en fait partie. J’ai beaucoup joué avec elle en équipe d’Angleterre et elle est incontournable pour elles. »

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Attitude et état d’esprit

    Si Hemp manifeste un respect sincère pour Brighton et ses capacités, elle rappelle néanmoins la confiance que City place en ses propres moyens à la veille du déplacement de dimanche à Wembley.

    « C’est un adversaire coriace, mais nous savons aussi que nous n’avons pas encore montré notre plein potentiel lors de nos confrontations », rappelle-t-elle, en référence à la récente défaite contre les Seagulls, ainsi qu’aux trois succès d’un but seulement enregistrés depuis l’arrivée de Dario Vidosic à la tête de Brighton en début de saison dernière.

    « Quand nous sommes au meilleur de notre forme, nous pouvons battre n’importe qui, il est donc important de conserver cette attitude et cette mentalité à l’approche de ce match. »

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    À la recherche de davantage d’informations

    Derrière cette assurance se cache une soif insatiable que le triomphe en WSL a réveillée. Brandir enfin le trophée a procuré un bonheur immense à l’équipe de City, elle qui avait laissé filer le titre à la différence de buts en 2024, à deux points en 2021, puis, en 2020, en raison du passage au ratio de points par match alors qu’elle occupait la première place lorsque la pandémie de Covid-19 a gelé la saison. Quatre années sans trophée ont rendu le groupe encore plus déterminé à revivre cette émotion, dès la finale de dimanche.

    « Ce succès me donne envie de remporter à nouveau le titre la saison prochaine, et cette faim s’est emparée du reste du groupe, car beaucoup de joueuses sont là depuis plusieurs années », explique Hemp. « Nous avons réalisé une saison fantastique et il est logique de la conclure en beauté.

    « Nous avons très bien joué pour atteindre cette finale. Le match contre Chelsea a été difficile, mais nous avons su renverser la vapeur, ce qui témoigne de la mentalité gagnante et de la détermination de l’équipe. Nous ne lâchons jamais prise, et c’est ce qui nous a permis de conquérir notre premier trophée cette saison. J’espère que cela nous lancera vers le prochain. »

  • Prochain trophée à la clé

    Enchaîner ce titre de championne de la WSL avec une victoire en FA Cup serait remarquable. C’est précisément ce que Chelsea a accompli à quatre reprises au cours de ses six années de domination du championnat, s’imposant comme la référence du football féminin anglais en remportant 13 des 18 titres nationaux mis en jeu entre 2019 et 2025, tout en atteignant trois autres finales. Si City veut confirmer son sacre en WSL et ouvrir une ère de succès durable, une victoire dimanche constituerait un premier pas décisif.

    Qu’est-ce qui fait croire à Hemp que City peut y parvenir et, à plus long terme, reprendre l’habitude de gagner ? Elle a vécu une situation comparable avec l’Angleterre, où elle a contribué à briser le plafond de verre en remportant le Championnat d’Europe 2022, avant de consolider la place des Lionesses au sommet par une finale de la Coupe du monde 2023 et un nouveau triomphe continental l’été dernier. Si City parvient à franchir ce palier, qu’est-ce qui lui fait croire qu’elles peuvent y rester ?


    « Quand on gagne, tout le monde veut revivre cette sensation. Les moments que l’on a vécus ces dernières semaines sont probablement, pour beaucoup, parmi les plus beaux de leur vie. Cette envie de recommencer nous portera jusqu’à la saison prochaine », analyse Hemp.

    « Le fait que chacune ait vécu cette victoire en championnat ajoute un nouvel outil à notre boîte à outils pour aborder chaque saison. Avec l’Angleterre, nous avons tiré de notre premier Euro gagné la motivation nécessaire pour rester au top, même si tout le monde voulait nous battre.

    « Quand on atteint ce plafond et qu’on se dit : “Comment aller plus haut que ça ?” C’est ce vers quoi nous allons tendre l’année prochaine, maintenant que c’est notre référence. Remporter le championnat, c’est notre référence. Comment continuer à aller de l’avant, vers la Ligue des champions ? J’ai l’impression que ce n’est que le début et pas nécessairement la fin d’une année. C’est maintenant le début de quelque chose d’encore plus grand. »

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Une occasion spéciale

    Un dernier match reste à disputer avant de tourner définitivement la page vers la saison prochaine. Wembley attend City, et Hemp connaît par cœur ce stade. Elle y avait marqué en finale de FA Cup 2018, remportée 3-0 contre West Ham, puis avait contribué à la victoire face à Everton un an plus tard.

    La victoire en finale de l’Euro 2022, également conquise sur cette pelouse, fait pencher la balance des souvenirs en faveur des moments positifs, malgré la défaite en prolongation contre Chelsea dans cette même compétition il y a quatre ans.

    « J’adore aller à Wembley », s’enthousiasme Hemp. « C’est toujours un grand moment et j’y ai vécu de très bons instants. J’espère en créer un autre. »

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