Getty Images Sport
Traduit par
« Je suis venu prendre sa place ! » - Marcelo révèle comment la légende du Real Madrid Roberto Carlos a réagi à son remplacement au Santiago Bernabéu
Une tâche intimidante dans la capitale espagnole
Marcelo a posé ses valises à Madrid à l’adolescence, en 2007, avec l’immense poids de succéder à une superstar mondiale. Le jeune arrière gauche avait pour mission de combler, à terme, le vide laissé par son héros d’enfance, qui avait dominé ce côté du terrain au Bernabéu pendant des années.
La transition aurait facilement pu faire naître une rivalité féroce, puisque les deux Brésiliens étaient appelés à se disputer exactement le même poste sur le terrain. Au lieu de cela, le défenseur expérimenté a immédiatement pris l’adolescent sous son aile, facilitant son adaptation au football européen et jouant un rôle de soutien essentiel durant leur seule saison passée ensemble.
- AFP
« Je suis venu prendre sa place ! »
S'exprimant dans Campo de Estrellas de Real Madrid TV, Marcelo a détaillé l'expérience surréaliste de sa rencontre avec son idole. « Tu arrives quelque part, ton idole t'accueille chaleureusement en sachant que tu joues au même poste, que j'arrivais pour être le “successeur de Roberto Carlos” », a-t-il déclaré.
Le légendaire latéral s'est rapidement assuré que son nouveau coéquipier ait un contact direct en cas de problème. Marcelo s'est souvenu que son compatriote lui avait dit : « Marcelo, prends mon numéro et note-le. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »
Cette chaleur est allée bien au-delà du terrain d'entraînement, apportant une stabilité cruciale à l'entourage du jeune joueur. « Il m'a traité, moi, ma femme, mon beau-frère, mon grand-père, comme si nous étions de sa famille », a expliqué Marcelo. « Ce n'est pas normal que quelqu'un te traite aussi bien alors que tu viens jouer pour lui. En théorie, j'arrivais pour prendre sa place, et il m'a beaucoup aidé. »
Un sauvetage festif loin du Brésil
Cette attention paternelle s’est mieux illustrée lors de la première trêve hivernale de Marcelo en Espagne. Avec seulement une courte fenêtre de cinq jours, qui empêchait un retour en Amérique du Sud, le jeune défenseur se préparait à passer une période des fêtes en solitaire avant de recevoir une invitation inattendue.
« Je ne l’ai jamais appelé, mais lui m’a appelé », s’est souvenu Marcelo. « Un Noël, il m’a dit : “Écoute, nous n’avons pas le temps d’aller au Brésil pour Noël parce qu’il n’y a que cinq jours, viens chez moi”.
« Je sais à quel point Noël est important pour les familles. Loin du Brésil, j’avais besoin d’avoir un foyer et de sentir que c’était le mien. »
- AFP
Graver dans le marbre un héritage inégalé
Marcelo a ensuite définitivement tenu les promesses de ses débuts, s’imposant comme un grand nom moderne au Bernabéu. Il a finalement accumulé un palmarès stupéfiant, avec notamment cinq sacres en Ligue des champions et six titres de Liga, laissant une empreinte durable sur le football européen.
Si la Coupe du monde lui a échappé de manière retentissante après l’élimination cinglante du Brésil en 2014, son statut en club reste intouchable. Désormais retraité et revenu sur sa carrière de joueur, Marcelo est unanimement cité aux côtés de son idole dans le panthéon des plus grands défenseurs de l’histoire du Real Madrid.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles