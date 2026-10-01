« Je suis venu prendre sa place ! »

S'exprimant dans Campo de Estrellas de Real Madrid TV, Marcelo a détaillé l'expérience surréaliste de sa rencontre avec son idole. « Tu arrives quelque part, ton idole t'accueille chaleureusement en sachant que tu joues au même poste, que j'arrivais pour être le “successeur de Roberto Carlos” », a-t-il déclaré.

Le légendaire latéral s'est rapidement assuré que son nouveau coéquipier ait un contact direct en cas de problème. Marcelo s'est souvenu que son compatriote lui avait dit : « Marcelo, prends mon numéro et note-le. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »

Cette chaleur est allée bien au-delà du terrain d'entraînement, apportant une stabilité cruciale à l'entourage du jeune joueur. « Il m'a traité, moi, ma femme, mon beau-frère, mon grand-père, comme si nous étions de sa famille », a expliqué Marcelo. « Ce n'est pas normal que quelqu'un te traite aussi bien alors que tu viens jouer pour lui. En théorie, j'arrivais pour prendre sa place, et il m'a beaucoup aidé. »



