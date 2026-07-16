Jürgen Klopp assiste une nouvelle fois à une leçon de très haut niveau. Le futur sélectionneur allemand, qui effectue sa dernière apparition comme consultant télé lors de la finale de la Coupe du monde, observe aux premières loges la référence mondiale du football. Des stars planétaires comme Lionel Messi ou Lamine Yamal. Il pourra également étudier deux collectifs majeurs : l’Argentine, tenante du titre, et l’Espagne, championne d’Europe, dont la force du « nous » déplace des montagnes – alors que l’équipe que Klopp s’apprête à diriger continue de s’effriter.
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« Je-suis-une-société », « jeu de tir à la première personne », « fainéants » ! Jürgen Klopp va devoir relever un défi herculéen en tant que sélectionneur de l'équipe nationale allemande
« Ich-AGs », « Ego-Shooter », « Bocklose » : les autopsies parues dans le Spiegel et la Süddeutsche Zeitung après la Coupe du monde mettent en lumière les faiblesses des battus et doivent servir de signal d’alarme à Klopp. En analysant ces articles, il peut tirer les enseignements des erreurs de son prédécesseur, Julian Nagelsmann, et identifier les joueurs sur lesquels s’appuyer pour reconstruire l’équipe, même si certaines informations émanant de l’entourage des stars ont été délibérément divulguées.
Le tableau d’ensemble, en tout cas, est celui d’un entraîneur qui a perdu son équipe, de joueurs qui ont craqué sous la pression et de dirigeants qui ont ignoré tous les signaux d’alerte.
Irritabilité, communication maladroite, fausses promesses, un système tactique peu adapté aux points forts des joueurs, un effectif partiellement déséquilibré, la rupture intervenue après le match contre l’Équateur : les erreurs de Nagelsmann sont bien documentées. Pour Klopp, une phrase d’un responsable de la DFB résume tout : « Peut-être que le poids de la fonction l’a écrasé, peut-être que cela est arrivé trop tôt. » Âgé de plus de vingt ans de plus que son prédécesseur, l’expérimenté coach devra toutefois rester prudent dans sa communication.
Il lui faudra aussi s’entourer de collaborateurs compétents. « Julian a perdu sa boussole », aurait confié un membre de la délégation mondiale. Ni le directeur sportif Rudi Völler, ni le directeur général Andreas Rettig n’ont rectifié le tir – bien au contraire : ils ont laissé Nagelsmann agir à sa guise. Völler conserve son poste, tandis que Per Mertesacker pourrait prendre la place de Rettig.
- (C)Getty Images
Débâcle allemande à la Coupe du monde : Musiala et Wirtz, des « solistes » ? Kimmich, trop ambitieux ? Goretzka, un rabat-joie ?
Le nouveau trio dirigeant devrait serrer la vis, si l’on en croit les informations filtrées de l’entourage d’un joueur au sujet des visites familiales. « On avait l’impression que seul le football venait perturber les choses », peut-on y lire. À cela s’ajoutaient, selon un initié, des influences en partie négatives. Des jeunes comme Jamal Musiala ou Florian Wirtz, par exemple, seraient « tous des garçons adorables. Mais on les tire dans tous les sens : documentaires, collections, réseaux sociaux, tout ça », explique un responsable de la DFB, estimant que c’est trop. Un autre initié confirme : « On remarque que certains talents sont transformés en “sociétés à un seul associé” avec mille distractions extérieures. Du coup, le jeu en lui-même passe au second plan. » Un autre encore a constaté « trop de jeux de tir à la première personne ».
Joshua Kimmich, lui, échappe à ce reproche. Le capitaine aurait au contraire tout donné lors des seizièmes de finale, malgré des douleurs à l’aine, au service de l’équipe – un engagement qui témoigne d’une ambition débordante. Pour certains, il serait même allé « un peu trop loin ». Un reproche familier, tout comme celui adressé à Leon Goretzka, accusé d’avoir fait cavalier seul. Déçu de son statut de remplaçant, il aurait même refusé de tirer un penalty contre le Paraguay : « Leon a dit : “J’en ai marre” », rapporte un initié. Une source du SID qualifie cela de « bêtises ».
Pendant que Messi et Yamal brillent sur la plus grande scène mondiale, Kimmich, Goretzka et leurs coéquipiers se replongent dans leur Coupe du monde depuis leurs vacances : Wirtz sur le bord de la mer, Kai Havertz avec son fils habillé du maillot de la DFB, Angelo Stiller en train de danser à Majorque.
Et Klopp ? « Il veillera à ce que cette équipe fonctionne à nouveau », a déclaré Mats Hummels sur MagentaTV, « j’en suis fermement convaincu ! »
Il sait désormais ce qui ne va pas.
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