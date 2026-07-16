« Ich-AGs », « Ego-Shooter », « Bocklose » : les autopsies parues dans le Spiegel et la Süddeutsche Zeitung après la Coupe du monde mettent en lumière les faiblesses des battus et doivent servir de signal d’alarme à Klopp. En analysant ces articles, il peut tirer les enseignements des erreurs de son prédécesseur, Julian Nagelsmann, et identifier les joueurs sur lesquels s’appuyer pour reconstruire l’équipe, même si certaines informations émanant de l’entourage des stars ont été délibérément divulguées.

Le tableau d’ensemble, en tout cas, est celui d’un entraîneur qui a perdu son équipe, de joueurs qui ont craqué sous la pression et de dirigeants qui ont ignoré tous les signaux d’alerte.

Irritabilité, communication maladroite, fausses promesses, un système tactique peu adapté aux points forts des joueurs, un effectif partiellement déséquilibré, la rupture intervenue après le match contre l’Équateur : les erreurs de Nagelsmann sont bien documentées. Pour Klopp, une phrase d’un responsable de la DFB résume tout : « Peut-être que le poids de la fonction l’a écrasé, peut-être que cela est arrivé trop tôt. » Âgé de plus de vingt ans de plus que son prédécesseur, l’expérimenté coach devra toutefois rester prudent dans sa communication.

Il lui faudra aussi s’entourer de collaborateurs compétents. « Julian a perdu sa boussole », aurait confié un membre de la délégation mondiale. Ni le directeur sportif Rudi Völler, ni le directeur général Andreas Rettig n’ont rectifié le tir – bien au contraire : ils ont laissé Nagelsmann agir à sa guise. Völler conserve son poste, tandis que Per Mertesacker pourrait prendre la place de Rettig.