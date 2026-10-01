Confronté au fossé entre le fanatisme régional et le modeste classement FIFA de l'Inde, Dhorasoo a insisté sur le fait que la position actuelle du pays est totalement injustifiée. Dans un entretien accordé au Times of India, il a souligné le paradoxe : « Le classement du football indien n'a tout simplement aucun sens. Il existe une culture du football si vibrante dans certains endroits, par exemple à Kolkata. »

Évoquant sa propre carrière de joueur comme preuve tangible que des joueurs d'origine indienne peuvent s'épanouir au plus haut niveau, il a mis en avant la nécessité d'une vision stratégique et d'un meilleur encadrement : « Je suis la preuve vivante que des joueurs d'origine indienne peuvent atteindre le plus haut niveau de ce sport. Je n'ai aucun doute sur le fait que, parmi une population de 1,4 milliard d'habitants, on peut trouver des pépites capables de faire ce que j'ai fait.

« Bien sûr, les performances dépendent de nombreux facteurs. Cela exige une planification à long terme, de nouvelles méthodes et une vision. Je pense aussi qu'il ne s'agit pas toujours seulement du joueur, les entraîneurs doivent eux aussi jouer un rôle important. »