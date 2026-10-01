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« Je suis une preuve vivante » : l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan Vikash Dhorasoo met l’Inde au défi de trouver des superstars mondiales parmi une population de 1,4 milliard d’habitants
Le vétéran français remet en question son faible classement
L’ancien milieu de terrain du Milan a lancé un défi à l’Inde : prouver qu’une population de 1,4 milliard d’habitants peut produire de véritables footballeurs de classe mondiale. Revenant sur sa propre ascension jusqu’au sommet du football européen, il a qualifié la modeste 138e place du pays d’absolu paradoxe au vu de la passion brûlante que l’on trouve dans des bastions comme Kolkata. Ce contraste frappant a conduit le finaliste de la Coupe du monde 2006 à exhorter l’AIFF à une refonte urgente de la formation à la base afin de mettre fin à son absence chronique des grands tournois.
- Richard Wareham
Dhorasoo réclame une vision structurée du football
Confronté au fossé entre le fanatisme régional et le modeste classement FIFA de l'Inde, Dhorasoo a insisté sur le fait que la position actuelle du pays est totalement injustifiée. Dans un entretien accordé au Times of India, il a souligné le paradoxe : « Le classement du football indien n'a tout simplement aucun sens. Il existe une culture du football si vibrante dans certains endroits, par exemple à Kolkata. »
Évoquant sa propre carrière de joueur comme preuve tangible que des joueurs d'origine indienne peuvent s'épanouir au plus haut niveau, il a mis en avant la nécessité d'une vision stratégique et d'un meilleur encadrement : « Je suis la preuve vivante que des joueurs d'origine indienne peuvent atteindre le plus haut niveau de ce sport. Je n'ai aucun doute sur le fait que, parmi une population de 1,4 milliard d'habitants, on peut trouver des pépites capables de faire ce que j'ai fait.
« Bien sûr, les performances dépendent de nombreux facteurs. Cela exige une planification à long terme, de nouvelles méthodes et une vision. Je pense aussi qu'il ne s'agit pas toujours seulement du joueur, les entraîneurs doivent eux aussi jouer un rôle important. »
Des réunions cruciales prévues à Kolkata
Ce déplacement à Kolkata va au-delà des retrouvailles avec son ancien entraîneur Carlo Ancelotti et s’inscrit dans une mission plus large visant à examiner les structures des académies et le football féminin aux côtés de l’AIFF. Détaillant son programme avant cette rencontre historique, Dhorasoo a révélé : « Je rencontre Carlo Ancelotti demain. Je verrai aussi les responsables de la fédération et j’aurai une discussion ouverte sur le développement du football indien.
« J’aimerais voir quelques académies, car je suis profondément convaincu que c’est la jeunesse qui fera avancer le pays. Ce serait formidable aussi de pouvoir rencontrer l’équipe féminine de football, parce que c’est là que mon parcours d’entraîneur a commencé. »
Reconnaissant l’immense écart de niveau face aux quintuples champions du monde, il a appelé l’équipe de Khalid Jamil à profiter de l’événement et à inspirer la prochaine génération : « Mon conseil aux joueurs est simple : profitez du match au maximum, car ce sera un moment dont vous vous souviendrez. Ces 90 minutes vous apprendront ce qu’il faut pour jouer au niveau auquel le Brésil évolue.
« Le football est un jeu tellement magnifique qu’une petite équipe peut trouver des solutions pour poser des problèmes à des géants. Je suis sûr que le coach Jamil apportera sa propre vision et tentera de pousser le Brésil dans ses retranchements. Ce match doit être une célébration du football. Qui sait, une fois le match terminé, ce sera peut-être le début d’une belle histoire, avec des enfants, des parents et des supporters tous désireux d’écrire un nouveau chapitre. »
- Panoramic by PsnewZ
Test monumental avant une refonte du développement
Les hommes de Jamil font face au défi le plus intimidant de l’histoire récente du football du pays lorsqu’ils seront alignés face au Brésil constellé de stars d’Ancelotti samedi. Après la déception de ne pas s’être qualifiée pour une Coupe d’Asie de l’AFC à 24 équipes, ce match d’exhibition offre une mesure édifiante du gouffre qui sépare l’Inde de l’aristocratie de ce sport. Le dialogue entre Dhorasoo et les responsables de l’AIFF devrait déboucher sur des plans concrets de réforme des académies et sur une revalorisation des qualifications des entraîneurs au niveau national.
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