« Je suis un peu surpris » : Christoph Freund dément les rumeurs concernant Manuel Neuer au FC Bayern

« C’est la première fois que j’en entends parler », a répondu Freund en conférence de presse. « Souvent, les médias semblent en savoir plus que nous. Ces discussions n’ont pas encore eu lieu. Du coup, je suis un peu surpris et je ne sais pas d’où cela vient. » Dans le même temps, Freund a souligné les « échanges » permanents avec Neuer au sujet de son avenir.

Après deux déchirures musculaires en début d’année, le gardien a récemment effectué un retour impressionnant : il s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1) et en demi-finale de la Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen mercredi (2-0). Lors du match retour face au Real (4-3), il a toutefois commis deux erreurs coûteuses.