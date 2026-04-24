Selon le Münchner Abendzeitung, le FC Bayern et Manuel Neuer ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du gardien jusqu’en 2027. À 40 ans, l’international allemand partagera la saison prochaine l’affiche avec son jeune remplaçant, Jonas Urbig.
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« Je suis un peu surpris » : Christoph Freund dément les rumeurs concernant Manuel Neuer au FC Bayern
« C’est la première fois que j’en entends parler », a répondu Freund en conférence de presse. « Souvent, les médias semblent en savoir plus que nous. Ces discussions n’ont pas encore eu lieu. Du coup, je suis un peu surpris et je ne sais pas d’où cela vient. » Dans le même temps, Freund a souligné les « échanges » permanents avec Neuer au sujet de son avenir.
Après deux déchirures musculaires en début d’année, le gardien a récemment effectué un retour impressionnant : il s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (2-1) et en demi-finale de la Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen mercredi (2-0). Lors du match retour face au Real (4-3), il a toutefois commis deux erreurs coûteuses.
Manuel Neuer : « Pour l’instant, tout va bien. »
Initialement, Manuel Neuer avait prévu d'annoncer sa décision concernant son avenir professionnel à l'occasion de son 40^e anniversaire, fin mars. Toutefois, en raison de ses blessures à répétition, le gardien allemand a laissé passer cette échéance sans se prononcer. Après la victoire contre Leverkusen, il a simplement commenté : « Je ne vais rien annoncer pour l'instant. Mais pour l'instant, ça s'annonce bien. »
Selon Sport Bild, le club se préparerait activement à cette éventualité en envisageant le recrutement d’un gardien expérimenté pour épauler le jeune Urbig ; Daniel Heuer Fernandes, actuellement à Hambourg, serait en pole position.
L’avenir du troisième gardien, Sven Ulreich, demeure incertain. Les deux joueurs actuellement prêtés, Alexander Nübel (29 ans, VfB Stuttgart) et Daniel Peretz (25 ans, FC Southampton), devraient être vendus.