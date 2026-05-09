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Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

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« Je suis un joueur qui suit son instinct » : Jeremy Doku affirme que son style de jeu n’a pas changé, tout en reconnaissant avoir retrouvé son meilleur niveau après son but contre Brentford

Manchester City
Premier League
J. Doku
Brentford
Manchester City vs Brentford

Jeremy Doku assure qu’il n’a pas modifié son jeu, malgré une nette progression de son efficacité offensive sous les couleurs de Manchester City. L’ailier belge a été l’homme du match lors de la victoire aisée 3-0 de l’équipe de Pep Guardiola face à Brentford, un succès qui permet aux Citizens de rester à deux points d’Arsenal, leader de la Premier League.

  • Doku attribue son but spectaculaire à son instinct

    Doku a été le catalyseur de la victoire de Manchester City à l’Etihad, ouvrant le score d’une action individuelle de grande classe avant que Erling Haaland et Omar Marmoush n’assurent les trois points. Après la rencontre, l’ailier est revenu sur le moment où il a débloqué la situation face à une défense de Brentford tenace qui avait contrarié les locaux pendant une heure.

    « Ce but rappelle un peu celui face à Everton : on voulait jouer le corner court, j’ai débordé mon adversaire, j’ai cherché à servir un coéquipier dans l’espace, le ballon est revenu vers moi et me voilà dans la surface. J’ai senti que j’avais de la place pour frapper, j’ai tiré sans réfléchir et je suis ravi que ça soit entré », a expliqué Doku à l’émission Match of the Day de la BBC.

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    La star belge nie avoir changé de style

    Plus tranchant dans le dernier tiers ces dernières semaines et auteur de l’égalisation décisive contre Everton lundi, Doku a toutefois balayé l’idée d’une quelconque révolution dans son style de jeu. Pour l’ancien Rennais, la seule différence est que son jeu d’instinct produit enfin des résultats concrets et réguliers.

    « Je suis un joueur instinctif. Aujourd’hui, ça marche. J’ai marqué quelques buts, j’ai toujours joué avec mon instinct, mais maintenant les buts tombent. Je n’ai pas changé en tant que joueur », a expliqué Doku. « Après ma première occasion, le latéral droit a tenté de fermer mon pied fort, alors on a ouvert le jeu sur l’aile droite pour exploiter ma vitesse. Sur le but, j’ai senti l’espace pour rentrer à l’intérieur et j’ai tenté ma chance. »

  • Esprit d'équipe et « effet Marmoush »

    Au-delà de sa propre performance, Doku a tenu à souligner l’effort collectif et à mettre en lumière son coéquipier Omar Marmoush, fraîchement auteur d’un but.

    « Après notre premier but, nous avons gagné en espace et nous avons pu inscrire un deuxième but. Nous étions soulagés et contents, car nous savons que nous avons besoin de marquer. Je suis heureux pour Omar : il a travaillé dur et cela paye, donc je suis vraiment content pour lui », a déclaré le Belge.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Grâce à son succès de ce soir, City se retrouve à seulement deux points d’Arsenal, leader, avec encore trois journées à disputer pour le titre.

    Les Citizens accueilleront Crystal Palace, puis se rendront à Bournemouth avant de conclure à l’Etihad contre Aston Villa. De son côté, Arsenal, actuel leader, se déplacera à West Ham, recevra Burnley, et terminera sa saison sur la pelouse de Crystal Palace.

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