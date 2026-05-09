Doku a été le catalyseur de la victoire de Manchester City à l’Etihad, ouvrant le score d’une action individuelle de grande classe avant que Erling Haaland et Omar Marmoush n’assurent les trois points. Après la rencontre, l’ailier est revenu sur le moment où il a débloqué la situation face à une défense de Brentford tenace qui avait contrarié les locaux pendant une heure.

« Ce but rappelle un peu celui face à Everton : on voulait jouer le corner court, j’ai débordé mon adversaire, j’ai cherché à servir un coéquipier dans l’espace, le ballon est revenu vers moi et me voilà dans la surface. J’ai senti que j’avais de la place pour frapper, j’ai tiré sans réfléchir et je suis ravi que ça soit entré », a expliqué Doku à l’émission Match of the Day de la BBC.