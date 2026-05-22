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« Je suis triste… ne vous réjouissez pas » : Patrice Evra explique aux supporters de Manchester United pourquoi ils ne devraient pas se réjouir du départ de Pep Guardiola de Manchester City
Guardiola quitte Manchester City après avoir remporté 20 trophées
Pendant près de dix ans, Manchester United a vécu dans l’ombre imposante de Guardiola, tandis que l’entraîneur catalan régnait sur la moitié bleue de la ville. Les Red Devils ont dû se contenter d’assister au sacre de l’Étihad, qui a récolté 20 trophées, dont six titres de champion et une Ligue des champions.
Pendant ce temps, les Red Devils n’ont soulevé que cinq trophées, et la domination nationale reste à reconquérir au « Théâtre des Rêves ». Le vent semble toutefois tourner.
Michael Carrick a insufflé un nouvel élan au géant endormi, et nombreux sont ceux qui prédisent que les Red Devils seront de nouveau de sérieux prétendants au titre en 2026-2027. Guardiola, lui, ne sera plus là pour leur faire concurrence.
L’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich quittera son poste à l’issue de la saison – après avoir de nouveau soulevé la Carabao Cup et la FA Cup – pour une pause bien méritée, même si l’on évoque déjà un possible départ vers Al-Nassr, champion de Saudi Pro League où brille Cristiano Ronaldo.
Evra dit regretter le départ de Guardiola de Manchester City.
Les supporters de Manchester United se réjouissent naturellement du départ d’un adversaire redoutable, mais Patrice Evra les appelle à ne pas céder à la jubilation. L’ancien défenseur des Red Devils, qui a brillé en Premier League et en Ligue des champions sous les couleurs mancuniennes, a confié à GOAL dans le cadre d’un partenariat avec Stake : « Je suis triste. Je suis triste parce qu’il est entraîneur. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il apporte. Non, je lui fais mes adieux.
Pourquoi devrais-je me réjouir ? La structure du club est plus forte que n’importe quel joueur ou entraîneur. Alors, les gars, ne vous réjouissez pas si vite. Je ne vois pas City s’effondrer.
« Je suis triste, car nous perdons un grand entraîneur. Je ne sais pas s’il restera en Premier League ou ailleurs. Je suis donc triste de perdre Pep Guardiola pour le football. »
Pourquoi Guardiola s'en va-t-il ? La déclaration de départ de l'entraîneur catalan
En confirmant officiellement les rumeurs qui courraient depuis plusieurs mois, Pep Guardiola a annoncé son départ de Manchester City dans un communiqué publié sur le site du club : « Quelle belle aventure nous avons vécue ensemble. Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n’y a pas de raison particulière, mais au fond de moi, je sais que l’heure est venue. Rien n’est éternel ; si tel était le cas, je serais resté. Ce qui perdurera, en revanche, ce sont les émotions, les gens, les souvenirs et l’amour que je porte à mon Manchester City.
« Cette ville est façonnée par le travail. On le voit dans la couleur des briques, dans ces ouvriers qui arrivaient tôt et repartaient tard, dans les usines, les Pankhurst, les syndicats, la musique et toute la Révolution industrielle qui a transformé le monde. J’ai fini par le comprendre, et mes équipes aussi. Nous avons travaillé, souffert, lutté, et nous avons fait les choses à notre manière.
« Mesdames et messieurs, merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir poussé. Merci de m’avoir aimé. C’était incroyablement fun. Je vous aime tous. »
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Carrick prend les rênes de Manchester United tandis que Manchester City se met en quête d'un nouvel entraîneur
Le départ annoncé de Guardiola implique que les deux clubs de Manchester procéderont à des nominations définitives cet été. Selon les observateurs, l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca – qui a déjà collaboré avec Guardiola à City – devrait hériter de la lourde tâche de succéder à un prédécesseur illustre à l’Etihad.
À Old Trafford, l’entraîneur par intérim Carrick, ayant réussi à qualifier les Red Devils pour la Ligue des champions, devrait être récompensé par un contrat à temps plein. Il disposera d’un budget transferts conséquent et d’un projet ambitieux pour reconquérir le titre de Premier League.