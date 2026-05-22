« Je suis triste… ne vous réjouissez pas » : Patrice Evra explique aux supporters de Manchester United pourquoi ils ne devraient pas se réjouir du départ de Pep Guardiola de Manchester City

Pendant près de dix ans, Manchester United a vécu dans l’ombre imposante de Guardiola, tandis que l’entraîneur catalan régnait sur la moitié bleue de la ville. Les Red Devils ont dû se contenter d’assister au sacre de l’Étihad, qui a récolté 20 trophées, dont six titres de champion et une Ligue des champions.

Pendant ce temps, les Red Devils n’ont soulevé que cinq trophées, et la domination nationale reste à reconquérir au « Théâtre des Rêves ». Le vent semble toutefois tourner.

Michael Carrick a insufflé un nouvel élan au géant endormi, et nombreux sont ceux qui prédisent que les Red Devils seront de nouveau de sérieux prétendants au titre en 2026-2027. Guardiola, lui, ne sera plus là pour leur faire concurrence.

L’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich quittera son poste à l’issue de la saison – après avoir de nouveau soulevé la Carabao Cup et la FA Cup – pour une pause bien méritée, même si l’on évoque déjà un possible départ vers Al-Nassr, champion de Saudi Pro League où brille Cristiano Ronaldo.