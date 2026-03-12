AFP
« Je suis très sérieux ! » - Chelsea a été averti qu'il serait toujours « à des années-lumière » de la gloire en Ligue des champions s'il ne réglait pas le problème flagrant mis en évidence lors de sa défaite contre le PSG
Une nuit de souffrance parisienne
Le match a été riche en rebondissements, les visiteurs égalisant à deux reprises grâce à Malo Gusto et Enzo Fernandez, mais le scénario a radicalement changé dans le dernier quart d'heure. Les critiques se sont concentrées sur le gardien Filip Jorgensen, préféré à Robert Sanchez dans la capitale française. Alors que le match était équilibré à 2-2, le gardien danois a commis une erreur catastrophique qui a permis à Vitinha de lobber le ballon dans le but vide. Cette erreur individuelle a déclenché un effondrement total de la défense, Khvicha Kvaratskhelia ajoutant un doublé en fin de match pour laisser les rêves européens de Chelsea suspendus à un fil.
Carragher rend un verdict cinglant
La légende de Liverpool, Carragher, estime que la situation des gardiens de but de Chelsea est un problème systémique qui a été trop longtemps ignoré par la hiérarchie du club. S'exprimant sur CBS Sports, il a déclaré : « Je critique Chelsea depuis longtemps, mais je suis très sérieux, ils ne peuvent pas aller plus loin tant qu'ils n'ont pas réglé le problème des gardiens de but. Je le répète sans cesse. »
Il a fait valoir que si la tactique de Rosenior était « fantastique » et a causé de réels problèmes aux hommes de Luis Enrique, le manque de qualité individuelle en défense a rendu le plan de jeu obsolète dès que la pression s'est intensifiée, ajoutant : « De grosses erreurs leur ont coûté cher au niveau des défenseurs centraux et du gardien de but, et cela a été un problème et continuera d'être un problème pour tout entraîneur de Chelsea à l'avenir lorsqu'il tentera de remporter la Premier League et la Ligue des champions, car ils en sont à des années-lumière. »
Les erreurs défensives hantent l'équipe de Rosenior
Jorgensen n'était pas le seul à ressentir la pression ; la défense centrale a également été critiquée pour ne pas avoir su garder son sang-froid face au pressing incessant du PSG. Wesley Fofana s'est montré particulièrement virulent à propos des graves lacunes défensives qui ont conduit l'équipe à encaisser trois buts dans les 15 dernières minutes. Fofana a admis : « À ce niveau, on n'a pas le droit de commettre ce genre d'erreurs. Nous commettons des erreurs grossières. Nous pressons à la fin et nous encaissons le cinquième but. Nous avons commis trop d'erreurs et ils nous ont punis. »
Aucune chance lors du match retour ?
La manière dont Chelsea a été battu lui impose désormais une tâche titanesque mardi prochain à Stamford Bridge. Si Rosenior a été salué pour son courage, le déficit de trois buts semble insurmontable pour de nombreux observateurs. Les Blues doivent désormais se remettre en selle pour affronter Newcastle en championnat avant de tenter ce qui serait l'un des plus grands retours de l'histoire européenne du club.
