« Je suis très sérieux ! » - Chelsea a été averti qu'il serait toujours « à des années-lumière » de la gloire en Ligue des champions s'il ne réglait pas le problème flagrant mis en évidence lors de sa défaite contre le PSG

La légende de Liverpool, Carragher, estime que la situation des gardiens de but de Chelsea est un problème systémique qui a été trop longtemps ignoré par la hiérarchie du club. S'exprimant sur CBS Sports, il a déclaré : « Je critique Chelsea depuis longtemps, mais je suis très sérieux, ils ne peuvent pas aller plus loin tant qu'ils n'ont pas réglé le problème des gardiens de but. Je le répète sans cesse. »

Il a fait valoir que si la tactique de Rosenior était « fantastique » et a causé de réels problèmes aux hommes de Luis Enrique, le manque de qualité individuelle en défense a rendu le plan de jeu obsolète dès que la pression s'est intensifiée, ajoutant : « De grosses erreurs leur ont coûté cher au niveau des défenseurs centraux et du gardien de but, et cela a été un problème et continuera d'être un problème pour tout entraîneur de Chelsea à l'avenir lorsqu'il tentera de remporter la Premier League et la Ligue des champions, car ils en sont à des années-lumière. »