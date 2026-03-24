Major League Soccer
Traduit par
« Je suis très impatient de commencer ce nouveau chapitre » : Antoine Griezmann, de l'Atlético Madrid, et Orlando City confirment son transfert
- Getty Images Sport
Concrétisation d'un transfert dont on parlait depuis longtemps
Les premières rumeurs selon lesquelles Griezmann envisagerait de rejoindre Orlando City ont fait surface fin février, mais la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey aurait retardé son départ, le joueur souhaitant terminer son passage à l'Atlético Madrid en remportant un titre.
Le Français n'a toutefois pas renoncé à conclure ce transfert, malgré la clôture du principal mercato de la MLS. Il rejoindra désormais officiellement l'Amérique du Nord à l'issue de la saison des clubs européens.
- Getty Images
« Une ambition forte et une vision claire de l'avenir »
Griezmann a depuis longtemps fait savoir qu'il souhaitait jouer en Major League Soccer. Le Français est un fervent amateur de sports américains et on le voit souvent assister à des matchs de la NBA. Son transfert est désormais officialisé.
« Je suis très impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando City », a déclaré Griezmann dans un communiqué.
« Dès mes premières discussions avec le club, j’ai pu ressentir une forte ambition et une vision claire de l’avenir, et cela m’a vraiment interpellé. J’ai hâte de faire d’Orlando mon nouveau port d’attache, de rencontrer les supporters, de ressentir l’énergie de l’Inter&Co Stadium et de donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe à réaliser de grandes choses. »
Griezmann a également publié un message d'adieu à l'Atlético Madrid, le club avec lequel il est devenu une légende.
« Nous avons encore de nombreuses occasions devant nous d’être heureux. Je veux que chaque minute qu’il me reste ici soit un hommage à ce maillot. Le meilleur reste à venir. Nous y arriverons comme nous l’avons toujours fait : ensemble », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.
« Mon présent restera rouge et blanc jusqu’au tout dernier souffle de cette saison 2026. Et mon cœur le restera pour toujours. »
- Getty Images Sport
Ce qu'a dit Orlando
Orlando estime que l'arrivée de cette légende française contribuera à relancer une saison qui a connu des débuts difficiles. Orlando occupe actuellement la 13e place de la Conférence Est, avec seulement trois points en cinq matches.
« Antoine est un footballeur complet – créatif, intelligent, efficace – et c’est un gagnant confirmé sur les plus grandes scènes du football », a déclaré Ricardo Moreira, directeur général et directeur sportif d’Orlando City, dans un communiqué.
« Au-delà de son talent, il apporte un leadership, une motivation sans faille et une mentalité de champion qui élèveront le niveau de tous ceux qui l'entourent. Il s'agit d'une signature emblématique pour notre club et notre groupe d'actionnaires, et nous sommes ravis d'accueillir Antoine et sa famille à Orlando. »
- Getty Images Sport
Une belle carrière européenne
Griezmann devrait figurer parmi les meilleurs joueurs du championnat. Le Français a été capitaine de son équipe nationale, a inscrit 44 buts pour les Bleus et a remporté la Coupe du monde 2018. Sa carrière en club a été un peu moins riche en trophées, mais reste néanmoins couronnée de succès. Il est le meilleur buteur de tous les temps de l'Atlético Madrid, a été nommé quatre fois dans l'équipe type de la Liga et a terminé deux fois troisième au Ballon d'Or.
À 34 ans, il a vu sa forme baisser légèrement cette année, mais reste un élément clé de l'Atlético. Il a inscrit six buts et délivré une passe décisive en première division espagnole, et a marqué cinq buts lors du parcours de l'Atlético en Copa del Rey.
- AFP
Une nouvelle fondation pour Orlando
Orlando dispose d'un noyau de jeunes joueurs et a l'habitude de recruter des stars européennes, comme Kaka et Nani. Et avec Griezmann, le club pourrait bien avoir trouvé une future star capable de faire passer l'équipe au niveau supérieur.