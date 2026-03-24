Griezmann a depuis longtemps fait savoir qu'il souhaitait jouer en Major League Soccer. Le Français est un fervent amateur de sports américains et on le voit souvent assister à des matchs de la NBA. Son transfert est désormais officialisé.

« Je suis très impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando City », a déclaré Griezmann dans un communiqué.

« Dès mes premières discussions avec le club, j’ai pu ressentir une forte ambition et une vision claire de l’avenir, et cela m’a vraiment interpellé. J’ai hâte de faire d’Orlando mon nouveau port d’attache, de rencontrer les supporters, de ressentir l’énergie de l’Inter&Co Stadium et de donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe à réaliser de grandes choses. »

Griezmann a également publié un message d'adieu à l'Atlético Madrid, le club avec lequel il est devenu une légende.

« Nous avons encore de nombreuses occasions devant nous d’être heureux. Je veux que chaque minute qu’il me reste ici soit un hommage à ce maillot. Le meilleur reste à venir. Nous y arriverons comme nous l’avons toujours fait : ensemble », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

« Mon présent restera rouge et blanc jusqu’au tout dernier souffle de cette saison 2026. Et mon cœur le restera pour toujours. »



















