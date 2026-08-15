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« Je suis très heureux ici » : Mikel Arteta envoie un message clair sur son contrat aux supporters d'Arsenal avant le choc du Community Shield
Le manager d’Arsenal calme les inquiétudes
Arteta a rassuré les supporters en affirmant qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter concernant sa situation contractuelle, alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat à l’Emirates Stadium. Depuis sa prise de fonctions en décembre 2019, le technicien de 44 ans a remporté une FA Cup, deux Community Shields, et a mis fin à 22 ans d’attente pour le titre en Premier League la saison dernière. Ce succès a été encore renforcé en guidant Arsenal vers seulement la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire.
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L’entraîneur expose sa position sur la prolongation
Bien que le coprésident Josh Kroenke ait déclaré dès le mois de mai qu’une prolongation de contrat était une priorité absolue, Arteta insiste sur le fait qu’il n’y a aucun vent de panique avant le lever de rideau de la saison face à Manchester City à Cardiff.
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’Espagnol a cherché à dissiper toute inquiétude chez les supporters : « Ils [les supporters] n’ont pas à s’inquiéter de tout cela, parce que je veux être ici. Je suis extrêmement heureux. Je me sens très reconnaissant de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille et, quand nous en aurons la possibilité, nous réglerons cela. Et c’est tout. »
Il a expliqué que le marché des transferts restait la priorité principale : « Il y a toujours une autre priorité, je pense ! Et c’est ainsi que nous l’avons traité, je pense, parce que tout le monde se sent à l’aise avec l’idée que la durée restante de mon contrat ne va pas être un problème. »
Arteta a également souligné qu’il était en parfaite harmonie avec la direction du club : « Je pense que, pour ma part, ma volonté est clairement d’être ici et je suis très heureux ici. Mon ressenti de la part du club est le même. C’est pourquoi tout le monde fait les choses de manière vraiment naturelle. »
Le pedigree en matière de trophées renforce l’optimisme
Cette sérénité s’appuie sur un impressionnant bilan d’entraîneur, Arteta ayant remporté 213 de ses 353 matches officiels à la tête d’Arsenal, tout en gagnant ses deux précédentes apparitions en Community Shield aux tirs au but, en 2020 et 2023. Ces triomphes s’ajoutent à son pedigree de joueur, lui qui a soulevé ce trophée deux années de suite, en 2014 et 2015.
Le club du nord de Londres vise désormais un 18e Community Shield, seul Manchester United ayant remporté le trophée plus souvent dans l’histoire du football anglais.
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Le choc à Cardiff met les champions à l’épreuve
Arsenal vise désormais à prolonger sa domination lorsqu'il affrontera Manchester City lors du Community Shield, dimanche à Cardiff. Le club londonien a remporté chacune de ses cinq dernières apparitions dans le Community Shield, dont un bilan parfait de trois victoires en tant que champion d'Angleterre en titre en 1998, 2002 et 2004. Ce choc offrira un premier indicateur crucial de son niveau de préparation avant que l'équipe d'Arteta ne lance la défense de son titre en Premier League.
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