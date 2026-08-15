« Je suis très heureux ici » : Mikel Arteta envoie un message clair sur son contrat aux supporters d'Arsenal avant le choc du Community Shield

Bien que le coprésident Josh Kroenke ait déclaré dès le mois de mai qu’une prolongation de contrat était une priorité absolue, Arteta insiste sur le fait qu’il n’y a aucun vent de panique avant le lever de rideau de la saison face à Manchester City à Cardiff.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’Espagnol a cherché à dissiper toute inquiétude chez les supporters : « Ils [les supporters] n’ont pas à s’inquiéter de tout cela, parce que je veux être ici. Je suis extrêmement heureux. Je me sens très reconnaissant de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille et, quand nous en aurons la possibilité, nous réglerons cela. Et c’est tout. »

Il a expliqué que le marché des transferts restait la priorité principale : « Il y a toujours une autre priorité, je pense ! Et c’est ainsi que nous l’avons traité, je pense, parce que tout le monde se sent à l’aise avec l’idée que la durée restante de mon contrat ne va pas être un problème. »

Arteta a également souligné qu’il était en parfaite harmonie avec la direction du club : « Je pense que, pour ma part, ma volonté est clairement d’être ici et je suis très heureux ici. Mon ressenti de la part du club est le même. C’est pourquoi tout le monde fait les choses de manière vraiment naturelle. »