AFP
Traduit par
« Je suis très détendu à ce sujet » : Kylian Mbappe répond aux rumeurs de brouille avec Ousmane Dembele avant la bataille pour le Ballon d’Or
Mbappé met fin aux rumeurs de tensions avec Dembélé
Mbappé a insisté sur le fait qu’« il n’y a aucune tension » entre lui et le phénomène du Paris Saint-Germain Dembélé, alors que les deux superstars françaises se préparent à un face-à-face lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Le récit d’une possible brouille a émergé après des commentaires de Mbappé sur leurs trajectoires de carrière respectives, mais l’attaquant du Real Madrid s’est empressé de préciser que sa relation avec l’ancien joueur de Barcelone est plus solide que jamais.
Interrogé sur ces spéculations lors d’un récent entretien accordé à L'Equipe, Mbappé a assuré que le bruit médiatique n’avait pas affecté leur lien. « J’en ai déjà parlé avec lui, et il n’y a aucune tension », a déclaré l’ancien joueur du PSG. « C’est un ami. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment de problème à ce sujet. Je suis très serein par rapport à ça. »
Les deux joueurs ont joué un rôle déterminant pour mener la France en demi-finales de la Coupe du monde récemment et, s’ils restent proches en dehors du terrain, ils sont désormais les principaux rivaux pour la plus grande récompense individuelle du football lorsque la cérémonie aura lieu à Londres le 26 octobre.
- Getty Images Sport
Le « Chosen One » contre le talent tardif
Interrogé sur le fait de voir Dembele remporter un Ballon d'Or avant lui, un scénario que peu auraient prédit il y a dix ans, Mbappe a mis en avant leurs trajectoires différentes. « Mais il a toujours été considéré comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j'ai toujours été vu comme l'élu », a expliqué Mbappe. Il a souligné que, s'il a atteint les sommets du football dès l'adolescence, Dembele a dû suivre un chemin plus difficile, marqué par des problèmes physiques, avant d'atteindre enfin son pic à Paris.
Mbappe a développé cette comparaison en déclarant : « J'ai été au sommet tout de suite, dès mon plus jeune âge. Lui a eu un parcours différent, avec des blessures, mais il a très bien rattrapé son retard. » Si certains ont interprété ces propos comme une pique, Mbappe y voit une simple constatation sur leurs trajectoires respectives.
La confiance reste élevée pour la star du Real Madrid
Malgré la rude concurrence de Dembele, ainsi que de Lamine Yamal, joueur de Barcelone, et de Harry Kane, Mbappe estime que ses statistiques individuelles font de lui un candidat de premier plan. Le Français s’appuie sur son incroyable bilan de buteur au cours de l’année écoulée pour justifier son statut de favori pour le trophée, alors même que la course semble plus ouverte que lors des précédentes éditions de la récompense.
Interrogé par RFI sur ses chances, l’attaquant a affiché une profonde confiance dans son niveau de performance. « J’ai eu une grande année sur le plan individuel, je sais que c’est le critère le plus important pour le Ballon d’Or, j’ai été le meilleur buteur dans toutes les plus grandes compétitions », a-t-il affirmé.
Il a ajouté que, même s’il serait touché par une défaite, il apprécie le spectacle de cette course : « Je pense que cela pourrait être une bonne année pour moi, je le sentais au fond de moi ! Un Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouvert ? C’est ce qu’ils disent, oui, je ne connais pas toute l’histoire du Ballon d’Or. C’est agréable à voir, d’y prendre part, et je pense que ça divertit les gens ! Je serais déçu bien sûr si je ne le gagne pas ! »
- getty
Une nouvelle ère sous Zinedine Zidane
La bataille individuelle pour le Ballon d'Or arrive au moment où Mbappé et Dembélé se retrouvent en sélection nationale sous la direction d'une nouvelle figure légendaire. Zinedine Zidane a officiellement pris les rênes de l'équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps, en poste depuis longtemps, après la fin de la Coupe du monde.
Mbappé a partagé une anecdote touchante sur son histoire avec le nouveau sélectionneur des Bleus, en se remémorant comment Zidane a été impliqué au début de sa carrière. « C'est la première personne qui est venue me chercher pour m'emmener au Real Madrid, au centre d'entraînement. J'avais 13 ou 14 ans, donc c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est mon sélectionneur. C'est comme un film, mais c'est incroyable. C'est réel », a confié l'attaquant à AS.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles