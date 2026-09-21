« Je suis très détendu à ce sujet » : Kylian Mbappe répond aux rumeurs de brouille avec Ousmane Dembele avant la bataille pour le Ballon d’Or

Mbappé a insisté sur le fait qu’« il n’y a aucune tension » entre lui et le phénomène du Paris Saint-Germain Dembélé, alors que les deux superstars françaises se préparent à un face-à-face lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Le récit d’une possible brouille a émergé après des commentaires de Mbappé sur leurs trajectoires de carrière respectives, mais l’attaquant du Real Madrid s’est empressé de préciser que sa relation avec l’ancien joueur de Barcelone est plus solide que jamais.

Interrogé sur ces spéculations lors d’un récent entretien accordé à L'Equipe, Mbappé a assuré que le bruit médiatique n’avait pas affecté leur lien. « J’en ai déjà parlé avec lui, et il n’y a aucune tension », a déclaré l’ancien joueur du PSG. « C’est un ami. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment de problème à ce sujet. Je suis très serein par rapport à ça. »

Les deux joueurs ont joué un rôle déterminant pour mener la France en demi-finales de la Coupe du monde récemment et, s’ils restent proches en dehors du terrain, ils sont désormais les principaux rivaux pour la plus grande récompense individuelle du football lorsque la cérémonie aura lieu à Londres le 26 octobre.