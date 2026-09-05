Malgré les bouleversements émotionnels en dehors du terrain, Watkins a affiché sur la pelouse son professionnalisme habituel. Entré à la mi-temps contre Al-Ahli, le joueur de 30 ans s'est élevé au second poteau pour reprendre le centre de Sultan Mandash à la 86e minute, ajoutant son but à ceux inscrits plus tôt par Sergej Milinkovic-Savic et Crysencio Summerville. Après le coup de sifflet final, Watkins a fait part de sa satisfaction, tant pour ses débuts personnels que pour la qualité globale de sa nouvelle division nationale.

« Je suis heureux d'être ici, a reconnu Watkins. Début incroyable. J'ai hâte de disputer beaucoup d'autres matches ici à domicile. Ça a été un bon début. Très bon. Le niveau ici aujourd'hui était aussi bon qu'en Premier League, pour être honnête. C'était très physique, exigeant, et la qualité était au top. Incroyable.

« Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand je suis entré sur le terrain pour la première fois. J'ai regardé la pelouse avant le match. L'ambiance était incroyable. Les supporters scandaient mon nom. Début incroyable. »