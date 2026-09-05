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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Je suis toujours sous le choc » : la femme d’Ollie Watkins fait une confidence émouvante après son transfert à 60 M€ en Arabie saoudite

O. Watkins
Al Hilal
Aston Villa
Saudi Pro League
Premier League

Ellie Watkins a admis être toujours sous le choc après que son mari Ollie a bouclé un transfert retentissant de 60 millions d’euros vers Al-Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League. L’international anglais a quitté Aston Villa après six années réussies, suscitant des adieux émouvants de la part de sa famille au moment de son déménagement à Riyad.

  • Watkins a un impact immédiat

    Watkins a parfaitement lancé son aventure en Saudi Pro League, marquant dès ses débuts lors de la victoire 3-0 d'Al-Hilal contre Al-Ahli. La recrue estivale à 51 millions de livres en provenance de Villa est sortie du banc pour marquer de la tête en fin de match, scellant une victoire tranquille pour l'équipe de Simone Inzaghi.

    Si l'attaquant anglais s'est rapidement adapté à la vie sur le terrain, sa famille est encore en train de s'ajuster à ce déménagement soudain. La femme de Watkins, Ellie, a récemment révélé sur les réseaux sociaux le poids émotionnel de son départ de Birmingham, admettant que ce changement de vie vers Riyad l'a laissée sous le choc.

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  • Ellie partage son choc

    Après six années réussies à Villa Park, où Watkins est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en Premier League, ce transfert soudain en a surpris beaucoup. Ellie a partagé sa réaction sans filtre sur TikTok, confirmant qu’un déménagement au Moyen-Orient ne faisait pas partie de ses plans initiaux pour 2026.

    « Ce n’était certainement pas sur ma liste pour 2026, a-t-elle expliqué à ses abonnés. Nous sommes arrivés en Arabie saoudite et je crois que je suis toujours sous le choc, pour être honnête. C’est incroyable de voir à quelle vitesse la vie peut changer, mais c’est aussi la beauté du football. Je suis quelqu’un de très émotive et ça me brise le cœur de refermer cet incroyable chapitre. »


    @ellievwatkins

    little life update ❤️ I know I have some villa fans on here who have always been so kind and supportive of me so thank you so much. Here’s to the next chapter ❤️

    ♬ original sound - 🎹꩜°⋆☆

  • Le standard de la Premier League à Riyad

    Malgré les bouleversements émotionnels en dehors du terrain, Watkins a affiché sur la pelouse son professionnalisme habituel. Entré à la mi-temps contre Al-Ahli, le joueur de 30 ans s'est élevé au second poteau pour reprendre le centre de Sultan Mandash à la 86e minute, ajoutant son but à ceux inscrits plus tôt par Sergej Milinkovic-Savic et Crysencio Summerville. Après le coup de sifflet final, Watkins a fait part de sa satisfaction, tant pour ses débuts personnels que pour la qualité globale de sa nouvelle division nationale.

    « Je suis heureux d'être ici, a reconnu Watkins. Début incroyable. J'ai hâte de disputer beaucoup d'autres matches ici à domicile. Ça a été un bon début. Très bon. Le niveau ici aujourd'hui était aussi bon qu'en Premier League, pour être honnête. C'était très physique, exigeant, et la qualité était au top. Incroyable.

    « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand je suis entré sur le terrain pour la première fois. J'ai regardé la pelouse avant le match. L'ambiance était incroyable. Les supporters scandaient mon nom. Début incroyable. »

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal conserve son départ parfait

    Après son entrée en jeu impressionnante face à Al-Ahli, Watkins a rapidement été récompensé par une promotion dans le onze de départ. L’attaquant anglais a été titularisé alors qu’Al-Hilal a conservé son début de saison parfait avec une victoire tranquille 2-0 contre Al-Shabab.

    Le club occupe désormais la tête du classement de la Saudi Pro League avec un total parfait de 15 points en cinq matches. Watkins et ses nouveaux coéquipiers tenteront de prolonger leur série de victoires lors de leur retour à l’action lundi. Al-Hilal prépare actuellement son prochain test en championnat face au promu Neom.

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