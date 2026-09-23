Tebas ne s'est pas retenu dans sa réponse, s'appuyant immédiatement sur une phrase précise du communiqué initial de Madrid. « J'ai lu le communiqué. Je suis tout à fait d'accord avec une phrase : le président de la Liga n'est pas le propriétaire de la compétition », a-t-il écrit. « Le président du Real Madrid non plus. »

Il a condamné les tentatives du club de se présenter comme une victime, notamment concernant l'arbitrage, et a accusé Madrid d'utiliser sa chaîne de télévision officielle pour pousser un agenda biaisé. « Ils le font depuis des années sur Real Madrid TV et par l'intermédiaire de leurs porte-parole, en parlant et en écrivant semaine après semaine d'une Liga truquée », a-t-il déclaré. « Critiquer la décision d'un arbitre est légitime. Transformer chaque préjudice supposé en preuve d'une persécution, c'est autre chose. Est-ce que cela génère de la confiance ou nuit à l'image du football espagnol ? »

Évoquant les exigences de Madrid en matière de neutralité, Tebas a établi une nette distinction entre être impartial et être passif. « Ils confondent neutralité et indépendance. Si, par neutralité, ils entendent ne prendre parti sur rien, même pas entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ils me demandent de renoncer à ma responsabilité », a-t-il expliqué. « L'indépendance exige de décider selon son propre jugement, sans pressions ni subordination, en appliquant les mêmes règles à tout le monde et en défendant l'intérêt commun. Cela implique de prendre des décisions et des positions, même si le Real Madrid n'aime pas cela. »

Il a conclu par une déclaration définitive sur son autorité. « Et représenter tout le monde ne veut pas dire obéir au plus puissant », a ajouté Tebas. « Je ne suis pas le propriétaire de la Liga et je ne la gérerai pas comme si elle appartenait à un seul club. Je respecte tout le monde. Je ne suis subordonné à personne. »



