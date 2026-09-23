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« Je suis totalement d’accord ! » : le président de la Liga, Javier Tebas, lance une contre-attaque cinglante contre le Real Madrid après que le club a exigé sa démission
Tebas rejette les appels à la démission
La guerre en coulisses entre le Real Madrid et la Liga a atteint son point d’ébullition. À la suite d’un communiqué extrêmement critique des Merengues réclamant la démission de Tebas, le président de la ligue a livré une réponse publique cinglante. Madrid l’avait accusé de manquer de neutralité et d’attaquer à plusieurs reprises son institution, en insistant sur le fait que le football espagnol a besoin d’une direction impartiale.
Au lieu de faire marche arrière, Tebas a contesté l’interprétation de l’équité par Madrid. Il a clairement indiqué que son rôle est de défendre l’égalité, même si cela signifie entrer en conflit avec l’un des clubs les plus puissants d’Espagne. La querelle a été relancée après des commentaires controversés autour du récent derby madrilène, mais Tebas a fermement rejeté l’idée que sa gouvernance doive être dictée par le club de la capitale.
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« Subordonné à personne »
Tebas ne s'est pas retenu dans sa réponse, s'appuyant immédiatement sur une phrase précise du communiqué initial de Madrid. « J'ai lu le communiqué. Je suis tout à fait d'accord avec une phrase : le président de la Liga n'est pas le propriétaire de la compétition », a-t-il écrit. « Le président du Real Madrid non plus. »
Il a condamné les tentatives du club de se présenter comme une victime, notamment concernant l'arbitrage, et a accusé Madrid d'utiliser sa chaîne de télévision officielle pour pousser un agenda biaisé. « Ils le font depuis des années sur Real Madrid TV et par l'intermédiaire de leurs porte-parole, en parlant et en écrivant semaine après semaine d'une Liga truquée », a-t-il déclaré. « Critiquer la décision d'un arbitre est légitime. Transformer chaque préjudice supposé en preuve d'une persécution, c'est autre chose. Est-ce que cela génère de la confiance ou nuit à l'image du football espagnol ? »
Évoquant les exigences de Madrid en matière de neutralité, Tebas a établi une nette distinction entre être impartial et être passif. « Ils confondent neutralité et indépendance. Si, par neutralité, ils entendent ne prendre parti sur rien, même pas entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ils me demandent de renoncer à ma responsabilité », a-t-il expliqué. « L'indépendance exige de décider selon son propre jugement, sans pressions ni subordination, en appliquant les mêmes règles à tout le monde et en défendant l'intérêt commun. Cela implique de prendre des décisions et des positions, même si le Real Madrid n'aime pas cela. »
Il a conclu par une déclaration définitive sur son autorité. « Et représenter tout le monde ne veut pas dire obéir au plus puissant », a ajouté Tebas. « Je ne suis pas le propriétaire de la Liga et je ne la gérerai pas comme si elle appartenait à un seul club. Je respecte tout le monde. Je ne suis subordonné à personne. »
Une relation brisée atteint son point de rupture
Ce nouvel affrontement n’est que le dernier chapitre d’une longue saga entre deux des entités les plus influentes du football espagnol. Le Real Madrid et la Liga se sont régulièrement opposés sur l’orientation financière et structurelle du football national, trouvant rarement un terrain d’entente.
L’affirmation de Madrid selon laquelle Tebas ne protège pas les intérêts de tous les clubs constitue une contestation directe de sa gouvernance. Le Real Madrid estime que son franc-parler nuit activement à la réputation plus large du championnat.
Cependant, Tebas s’est positionné comme le défenseur ultime du collectif. En rejetant publiquement leurs demandes de démission, il a réaffirmé son engagement à freiner l’immense richesse et l’influence de Madrid afin de préserver un équilibre compétitif.
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Naviguer dans une guerre de plus en plus intense au sein de la direction
Les deux camps étant fermement campés sur leurs positions, une résolution paraît hautement improbable. Tebas reste solidement au pouvoir, ce qui signifie que le Real Madrid devra composer avec son maintien à la tête de l’instance. Le caractère public de ce différend garantit que chaque future controverse arbitrale ou décision administrative sera scrutée de très près par le club de la capitale.
À mesure que la saison nationale avance, la tension entre le Bernabéu et le siège de la Liga continuera inévitablement de couver en toile de fond. Cette fracture institutionnelle profondément enracinée menace de faire peser une longue ombre sur la suite de la saison espagnole.
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