Getty Images
Traduit par
« Je suis ton guerrier ! » - Arsenal boucle le transfert retentissant de la star de Newcastle Bruno Guimaraes
Arsenal recrute sa cible de longue date au milieu de terrain
Arsenal a officiellement confirmé la signature de Guimaraes en provenance de Newcastle, le milieu de terrain brésilien ayant signé un contrat de longue durée à l’Emirates Stadium. Ce transfert met fin à son passage de quatre saisons et demie à St James’ Park, où il a disputé près de 200 matches.
Guimaraes a déclaré qu’il estime qu’Arsenal est le bon club pour la prochaine étape de sa carrière. L’ancien milieu de terrain de Lyon a clairement indiqué que ses ambitions allaient au-delà du simple fait de rejoindre une nouvelle équipe, avec des trophées et une place dans l’histoire du club parmi ses objectifs.
Guimaraes promet de donner le meilleur de lui-même
S’exprimant lors de sa première interview officielle en tant que joueur d’Arsenal, Guimaraes a expliqué pourquoi il était prêt pour ce transfert. Le milieu de terrain a également détaillé les qualités qu’il pense pouvoir apporter à sa nouvelle équipe.
« Je suis très enthousiaste, a-t-il reconnu. J’en suis à un moment de ma vie où j’ai besoin d’un défi comme celui-ci. Je veux gagner des trophées, je veux entrer dans l’histoire et je pense que je suis au bon endroit pour le faire. J’ai tellement hâte de commencer. »
« Je peux faire circuler le ballon, beaucoup courir et jouer comme un guerrier, je n’abandonnerai jamais. Je vais essayer d’aider l’équipe, je suis bon avec le ballon, posé, très calme, et parfois je peux marquer quelques buts, et j’espère rendre tout le monde ici très, très heureux.
Une mentalité de guerrier pour Arsenal
Guimaraes s'est forgé une réputation grâce à son approche combative et à ses qualités techniques, et il tient à apporter cette mentalité à Arsenal. Il s'est décrit comme un « guerrier » et a insisté sur sa détermination à continuer à se battre pour l'équipe.
« C'est énorme ce que j'ai accompli jusqu'à présent, mais j'en veux plus. Je veux gagner pour Arsenal. Je veux remporter plus de trophées dans ma carrière, et je pense que je suis au bon endroit, à mon apogée à 28 ans », a-t-il expliqué.
« Je suis tellement enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. Ici, en portant ce maillot, il faut viser les trophées, tout gagner dans la mesure du possible et entrer dans l'histoire. Je veux inscrire mon nom dans l'histoire du club. Un jour, quand je partirai, je veux que des joueurs viennent ici et disent qu'ils veulent faire exactement ce que Bruno a fait pour le club. Je pense que c'est la plus belle chose qu'un joueur puisse faire pour un club : écrire l'histoire et inspirer les jeunes. »
Guimaraes a ajouté : « Mon message, c'est merci pour tout ce que vous avez fait. Tous les messages que vous m'avez envoyés, je suis tellement enthousiaste à l'idée de vous rejoindre. Je vous donnerai le meilleur de moi-même, je vous le promets. Comme je l'ai dit, je suis votre guerrier, je n'abandonnerai jamais. J'espère que nous pourrons créer ensemble beaucoup, beaucoup de grands souvenirs. »
- (C)Getty Images
Guimaraes se prépare à la vie à Arsenal
Guimaraes s’apprête à rejoindre immédiatement ses nouveaux coéquipiers alors qu’il entame sa vie à Arsenal. Son objectif immédiat sera de s’adapter à son nouvel environnement et de montrer aux supporters les qualités qui l’ont poussé à relever ce défi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles