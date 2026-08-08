« Je suis ton guerrier ! » - Arsenal boucle le transfert retentissant de la star de Newcastle Bruno Guimaraes

Guimaraes s'est forgé une réputation grâce à son approche combative et à ses qualités techniques, et il tient à apporter cette mentalité à Arsenal. Il s'est décrit comme un « guerrier » et a insisté sur sa détermination à continuer à se battre pour l'équipe.

« C'est énorme ce que j'ai accompli jusqu'à présent, mais j'en veux plus. Je veux gagner pour Arsenal. Je veux remporter plus de trophées dans ma carrière, et je pense que je suis au bon endroit, à mon apogée à 28 ans », a-t-il expliqué.

« Je suis tellement enthousiaste à l'idée de rejoindre le club. Ici, en portant ce maillot, il faut viser les trophées, tout gagner dans la mesure du possible et entrer dans l'histoire. Je veux inscrire mon nom dans l'histoire du club. Un jour, quand je partirai, je veux que des joueurs viennent ici et disent qu'ils veulent faire exactement ce que Bruno a fait pour le club. Je pense que c'est la plus belle chose qu'un joueur puisse faire pour un club : écrire l'histoire et inspirer les jeunes. »

Guimaraes a ajouté : « Mon message, c'est merci pour tout ce que vous avez fait. Tous les messages que vous m'avez envoyés, je suis tellement enthousiaste à l'idée de vous rejoindre. Je vous donnerai le meilleur de moi-même, je vous le promets. Comme je l'ai dit, je suis votre guerrier, je n'abandonnerai jamais. J'espère que nous pourrons créer ensemble beaucoup, beaucoup de grands souvenirs. »