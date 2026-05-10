« Je suis tellement fier d'eux » : Unai Emery affirme, de manière surprenante, qu'il est « très satisfait » du match nul d'Aston Villa face à Burnley, déjà relégué

Bien que son équipe ait été tenue en échec 2-2 par une équipe de Burnley déjà reléguée en Championship et privée d’entraîneur fixe, Unai Emery a refusé de critiquer ses joueurs.

Les Clarets ont ouvert le score contre le cours du jeu par Jaidon Anthony, avant que Ross Barkley puis Ollie Watkins ne renversent la vapeur ; toutefois, Zian Flemming a finalement arraché l’égalisation. Ce résultat permet à Villa de prendre seulement un point sur les trois dernières journées, ce qui compromet ses ambitions de Ligue des champions après sa qualification pour la finale de la Ligue Europa, jeudi, suite à une victoire 4-1 sur l’ensemble des deux matchs contre Nottingham Forest en demi-finale.