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« Je suis tellement fier d'eux » : Unai Emery affirme, de manière surprenante, qu'il est « très satisfait » du match nul d'Aston Villa face à Burnley, déjà relégué
Aston Villa a trébuché face à Burnley, déjà condamné à la relégation.
Bien que son équipe ait été tenue en échec 2-2 par une équipe de Burnley déjà reléguée en Championship et privée d’entraîneur fixe, Unai Emery a refusé de critiquer ses joueurs.
Les Clarets ont ouvert le score contre le cours du jeu par Jaidon Anthony, avant que Ross Barkley puis Ollie Watkins ne renversent la vapeur ; toutefois, Zian Flemming a finalement arraché l’égalisation. Ce résultat permet à Villa de prendre seulement un point sur les trois dernières journées, ce qui compromet ses ambitions de Ligue des champions après sa qualification pour la finale de la Ligue Europa, jeudi, suite à une victoire 4-1 sur l’ensemble des deux matchs contre Nottingham Forest en demi-finale.
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Emery prend la défense de son équipe épuisée
Unai Emery a vigoureusement défendu son groupe, affirmant : « Je suis très, très satisfait, et le résultat me satisfait également. Rester cinquièmes au classement jusqu’à la 36^e journée a été extrêmement difficile. Liverpool a aussi peiné pour rester dans le top 5 ; ils comptent le même nombre de points que nous. Bournemouth, juste derrière, et Brighton sont des équipes combatives qui réalisent un parcours remarquable. Je suis très fier de la manière dont nous nous battons et dont les joueurs affichent leur détermination à gagner. Après avoir atteint jeudi la finale de l’Europa League, notre parcours dans les deux compétitions reste remarquable. Concilier l’Europe et le haut de la Premier League est éprouvant, mais nous y parvenons grâce à un effort considérable des joueurs. Il est vrai que nous sommes moins productifs en points qu’en début de saison. »
Malgré des tribunes désertes, Burnley retient du positif
Michael Jackson, l’entraîneur par intérim de Burnley, s’est félicité de la prestation pleine d’énergie qui a permis de mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. S’adressant au public clairsemé, il a déclaré : « Je comprends tout à fait. Venir voir un match de foot et tout ce qui va avec, ça coûte de l’argent, vu l’époque où on vit. Ça ne me pose aucun problème. Les supporters qui étaient là ont été formidables et ont soutenu l’équipe aujourd’hui. Si d’autres peuvent venir, ce sera génial. »
À Villa, la principale préoccupation demeure la condition physique du groupe, comme l’a rappelé Emery : « Certains sont fatigués mais ils veulent jouer et ils sont prêts. Aujourd’hui, il était aussi essentiel de ne pas enregistrer de nouvelle blessure. »
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Quel avenir attend Aston Villa ?
Aston Villa doit négocier un calendrier redoutable pour décrocher son billet pour la Ligue des champions. À égalité de points (59) avec Liverpool, actuel quatrième, et sous la menace de Bournemouth, quatre unités derrière, le club accueille les Reds lors de son prochain match. Les hommes d’Emery enchaîneront ensuite avec la finale de la Ligue Europa face à Fribourg le 20 mai, avant de conclure la saison sur la pelouse de Manchester City.