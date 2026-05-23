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« Je suis surpris » : Kyle Walker réagit à l’exclusion de Phil Foden, Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold du groupe anglais pour la Coupe du monde
Tuchel aime jouer la carte de la surprise
Tuchel a provoqué un véritable séisme dans le monde du football international en dévoilant une liste audacieuse de 26 joueurs pour la tournée, qui écartait complètement plusieurs stars confirmées. Aux côtés de Cole Palmer et Morgan Gibbs-White, des figures de proue telles que Foden, Maguire et Alexander-Arnold ont été écartées du groupe qui s'apprête à se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ces exclusions impitoyables ont immédiatement relancé le débat entre la régularité en club et l’expérience des grands rendez-vous, incitant Walker à livrer une analyse sans détour sur les revers soudains de ses anciens coéquipiers.
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Walker analyse les points faibles
L’ancien défenseur de Manchester City a d’abord axé son analyse sur son ex-coéquipier, pointant un manque de continuité dans le jeu sous les ordres de Pep Guardiola et s’interrogeant sur la meilleure position de Foden. Interrogé sur talkSPORT, Walker a affirmé : « Cela me surprend, car je sais de quoi Phil est capable au quotidien. Je sais de quoi il est capable à tout moment sur le terrain. Mais il dira sans doute qu’il n’a pas assez montré son potentiel, ou qu’on ne lui en a pas donné l’occasion.
Aujourd’hui, seuls Phil et Pep détiennent les réponses, et cela a sans doute influencé la décision de Thomas. Pour moi, Foden peut évoluer sur les ailes sans problème ; c’est d’ailleurs le rôle qu’il occupe depuis le début de sa carrière. J’ai parfois l’impression qu’il a manqué de chance, en attendant que des joueurs comme David Silva ou Kevin De Bruyne libèrent leur place pour qu’il puisse enfin jouer à ce poste de numéro 10. Pour une raison ou une autre, l’entraîneur ne l’a pas aligné là, mais selon moi, la meilleure position de Phil Foden reste dans les poches. »
Concernant Harry Maguire, écarté malgré une saison convaincante à Manchester United, Walker a assumé : « Si on m’avait dit il y a six mois qu’il serait exclu du groupe, j’aurais acquiescé. Mais au vu de ses performances et du classement des Red Devils, on pouvait légitimement penser qu’il avait sa place.
Son expérience, son statut de titulaire dans tous les tournois que j’ai disputés avec lui en font un élément essentiel. Il est fantastique et cela se voit à chaque fois qu’il revêt le maillot de l’Angleterre : il répond toujours présent, même dans les séances de tirs au but. Il faut en tenir compte : pour un défenseur central, se montrer décisif dans cet exercice lors de chaque grand tournoi est un véritable atout.
« Il montre à quel point porter le maillot de l’Angleterre compte pour lui. Je n’ose imaginer à quel point la conversation téléphonique d’hier a dû être difficile à digérer. Mais c’est le football : il doit l’accepter, se relever et continuer. »
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Walker remet en question la logique de ces décisions.
L’absence d’Alexander-Arnold interpelle, surtout après son transfert au Real Madrid, malgré une saison perturbée par les blessures en Espagne. Tout en appelant à resserrer les rangs derrière Tuchel, Walker avoue ne pas comprendre le choix sportif : « Si l’on affirme qu’un joueur qui porte le maillot du Real Madrid ne figure pas dans la sélection anglaise, cela paraît, pour le moins, inhabituel. Mais, pour une raison ou une autre, le sélectionneur a choisi sa propre voie. Et, écoutez, c’est lui qui nous mène à la Coupe du monde ; nous devons lui faire confiance. Plus nous soutiendrons les gars, mieux ça se passera.
« Il y aura toujours des doutes et des questions sur les choix d’un sélectionneur, mais si nous le soutenons autant que possible, comme la nation l’a fait en Russie, cela ne pourra que l’aider. Nous parlons beaucoup de Trent, de ce qu’il fait ou ne fait pas si bien, mais concentrons-nous sur ses points forts. Mais concentrons-nous sur ce qu’il fait d’exceptionnel : sa gamme de passes, ses centres et ses passes décisives, qui font de lui l’un des meilleurs arrières droits du monde.
« Sans oublier les grands matchs qu’il a disputés : finales de Ligue des champions, affiches majeures avec Liverpool ou le Real Madrid. Il faut prendre cela en compte, car, même si un joueur est talentueux, quand on est aligné en quart, en demi ou en finale d’une Coupe du monde, voire d’un Championnat d’Europe, il faut du caractère pour franchir ces étapes, pas seulement grâce à ses compétences techniques, mais aussi mentalement. »
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La préparation entre dans sa phase décisive
L’équipe controversée de Tuchel doit désormais renforcer sa cohésion avant son premier match du tournoi contre la Croatie, le 17 juin. La défense sélectionnée devra résister à une pression médiatique intense, ses performances et ses responsabilités étant scrutées à la loupe tout au long de la phase de groupes. De leur côté, les stars écartées du groupe doivent s’accorder une longue période de réflexion, l’occasion pour elles de se reposer et de convaincre les entraîneurs de leurs clubs respectifs avant la reprise des stages de pré-saison nationaux.