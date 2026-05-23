« Je suis surpris » : Kyle Walker réagit à l’exclusion de Phil Foden, Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold du groupe anglais pour la Coupe du monde

L’ancien défenseur de Manchester City a d’abord axé son analyse sur son ex-coéquipier, pointant un manque de continuité dans le jeu sous les ordres de Pep Guardiola et s’interrogeant sur la meilleure position de Foden. Interrogé sur talkSPORT, Walker a affirmé : « Cela me surprend, car je sais de quoi Phil est capable au quotidien. Je sais de quoi il est capable à tout moment sur le terrain. Mais il dira sans doute qu’il n’a pas assez montré son potentiel, ou qu’on ne lui en a pas donné l’occasion.

Aujourd’hui, seuls Phil et Pep détiennent les réponses, et cela a sans doute influencé la décision de Thomas. Pour moi, Foden peut évoluer sur les ailes sans problème ; c’est d’ailleurs le rôle qu’il occupe depuis le début de sa carrière. J’ai parfois l’impression qu’il a manqué de chance, en attendant que des joueurs comme David Silva ou Kevin De Bruyne libèrent leur place pour qu’il puisse enfin jouer à ce poste de numéro 10. Pour une raison ou une autre, l’entraîneur ne l’a pas aligné là, mais selon moi, la meilleure position de Phil Foden reste dans les poches. »

Concernant Harry Maguire, écarté malgré une saison convaincante à Manchester United, Walker a assumé : « Si on m’avait dit il y a six mois qu’il serait exclu du groupe, j’aurais acquiescé. Mais au vu de ses performances et du classement des Red Devils, on pouvait légitimement penser qu’il avait sa place.

Son expérience, son statut de titulaire dans tous les tournois que j’ai disputés avec lui en font un élément essentiel. Il est fantastique et cela se voit à chaque fois qu’il revêt le maillot de l’Angleterre : il répond toujours présent, même dans les séances de tirs au but. Il faut en tenir compte : pour un défenseur central, se montrer décisif dans cet exercice lors de chaque grand tournoi est un véritable atout.

« Il montre à quel point porter le maillot de l’Angleterre compte pour lui. Je n’ose imaginer à quel point la conversation téléphonique d’hier a dû être difficile à digérer. Mais c’est le football : il doit l’accepter, se relever et continuer. »