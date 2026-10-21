« Je suis sur la bonne voie » : Phil Foden veut marquer encore plus après son triplé lors de la victoire 5-1 de Manchester City face à l’AEK Athènes

Les locaux ont ouvert le score lorsqu’Elliot Anderson a poussé le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but avec le club, après qu’Enzo Fernandez, autre recrue estivale, a frappé la barre transversale sur coup franc. Foden a ensuite repris une passe de Rico Lewis. Sept minutes après la reprise, Stavros Pilios a inscrit le premier but jamais encaissé par Manchester City face à une équipe grecque, après quatre matches sans encaisser de but contre Aris et Olympiacos. Foden a ensuite servi Rayan Cherki avant d’inscrire deux autres buts.

Lors d’un entretien d’après-match accordé au site officiel du club, Foden s’est réjoui de la prestation collective et a désigné son deuxième but, inscrit dans la lucarne, comme son préféré : « J’ai beaucoup aimé ce match. Les gars ont encore été formidables. Nous avons de nouveau fait preuve de détermination, même si ce n’était pas toujours joli à voir. Nous avons perdu des ballons sur des passes négligentes. Mais nous sommes restés fidèles au plan de jeu, nous avons continué à pousser et nous avons fini par trouver la faille. Dans l’ensemble, je suis ravi. »

« [Mon but préféré est] probablement le deuxième, pour être honnête. La façon dont le ballon est entré. Je suis ravi de marquer des buts maintenant. Je suis un attaquant, donc je dois continuer à marquer et à aider l’équipe. Cela ne peut que renforcer ma confiance. »

Revenant sur sa volonté de retrouver son meilleur niveau après deux saisons en demi-teinte et sur le plaisir qu’il prend dans un rôle offensif axial, il a poursuivi : « Petit à petit [je retrouve mon meilleur niveau], mais il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vais dans la bonne direction. Marquer des buts en chemin m’aide assurément. »

« Je dois simplement continuer à travailler dur et essayer d’être le meilleur possible pour l’entraîneur et pour l’équipe. J’ai particulièrement aimé le moment où je suis passé dans un rôle de faux numéro 9. J’ai pu évoluer entre les lignes, dans les espaces où j’aime me trouver, et participer à la construction du jeu. J’ai vraiment apprécié ce rôle ce soir. »