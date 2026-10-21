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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

« Je suis sur la bonne voie » : Phil Foden veut marquer encore plus après son triplé lors de la victoire 5-1 de Manchester City face à l’AEK Athènes

P. Foden
Manchester City
Premier League
Manchester City vs AEK Athenes
AEK Athenes
Ligue des Champions

Phil Foden veut poursuivre sur sa lancée devant le but après avoir mené Manchester City à une victoire sans appel en Ligue des champions face à l’AEK Athènes, champion de Grèce, à l’Etihad Stadium. L’international anglais a inscrit un superbe triplé et délivré une passe décisive mardi soir, permettant à l’équipe d’Enzo Maresca de renouer avec la victoire sur la scène européenne.

  • Le meneur de jeu anglais inspire une victoire écrasante à l’Etihad

    Foden est déterminé à continuer d’étoffer son total de buts après avoir inscrit un triplé et délivré une passe décisive lors du 150e match de Manchester City en Ligue des champions. Expulsé lors du derby de Manchester le mois dernier, puis auteur ce week-end de son premier but depuis décembre, il compte désormais quatre buts en quatre jours. Cette victoire constitue également la réponse idéale à la défaite à domicile (4-2) de la semaine dernière face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Un changement tactique permet une prestation d’une grande efficacité

    Les locaux ont ouvert le score lorsqu’Elliot Anderson a poussé le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but avec le club, après qu’Enzo Fernandez, autre recrue estivale, a frappé la barre transversale sur coup franc. Foden a ensuite repris une passe de Rico Lewis. Sept minutes après la reprise, Stavros Pilios a inscrit le premier but jamais encaissé par Manchester City face à une équipe grecque, après quatre matches sans encaisser de but contre Aris et Olympiacos. Foden a ensuite servi Rayan Cherki avant d’inscrire deux autres buts.

    Lors d’un entretien d’après-match accordé au site officiel du club, Foden s’est réjoui de la prestation collective et a désigné son deuxième but, inscrit dans la lucarne, comme son préféré : « J’ai beaucoup aimé ce match. Les gars ont encore été formidables. Nous avons de nouveau fait preuve de détermination, même si ce n’était pas toujours joli à voir. Nous avons perdu des ballons sur des passes négligentes. Mais nous sommes restés fidèles au plan de jeu, nous avons continué à pousser et nous avons fini par trouver la faille. Dans l’ensemble, je suis ravi. »

    « [Mon but préféré est] probablement le deuxième, pour être honnête. La façon dont le ballon est entré. Je suis ravi de marquer des buts maintenant. Je suis un attaquant, donc je dois continuer à marquer et à aider l’équipe. Cela ne peut que renforcer ma confiance. »

    Revenant sur sa volonté de retrouver son meilleur niveau après deux saisons en demi-teinte et sur le plaisir qu’il prend dans un rôle offensif axial, il a poursuivi : « Petit à petit [je retrouve mon meilleur niveau], mais il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vais dans la bonne direction. Marquer des buts en chemin m’aide assurément. »

    « Je dois simplement continuer à travailler dur et essayer d’être le meilleur possible pour l’entraîneur et pour l’équipe. J’ai particulièrement aimé le moment où je suis passé dans un rôle de faux numéro 9. J’ai pu évoluer entre les lignes, dans les espaces où j’aime me trouver, et participer à la construction du jeu. J’ai vraiment apprécié ce rôle ce soir. »

  • Des joueurs issus du centre de formation font leurs débuts sur la scène européenne

    Le meilleur buteur Erling Haaland est resté sur le banc sans entrer en jeu après une récente alerte liée à une blessure. L’entraîneur principal Maresca a ainsi offert à Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis et Kaden Braithwaite leurs premiers pas en Ligue des champions.

    De son côté, Foden a porté son total à 23 buts dans la compétition proprement dite grâce à son triplé. Il dépasse Steven Gerrard (21) et rejoint Frank Lampard parmi les joueurs anglais, derrière Harry Kane (57), Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) et Paul Scholes (24).

    Expliquant comment il aide à guider les jeunes espoirs du club alors que les blessures continuent de s’accumuler, Foden a ajouté : « J’essaie simplement de les aider du mieux que je peux, avec les capitaines, comme Ruben [Dias] et Erling. J’essaie d’aider les jeunes.

    « Cela montre la confiance de l’entraîneur. Nous avons beaucoup de blessés en ce moment et il n’hésite pas à faire jouer les jeunes. Ils jouent vraiment très bien, donc ils méritaient de jouer ce soir. Je suis vraiment content pour eux. »

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Les leaders du championnat à l’épreuve d’Aston Villa

    Avoir relancé sa campagne européenne offre à Manchester City une base idéale pour tenter de préserver son début de saison sans faute en Premier League. Les hommes de Maresca se déplaceront sur le terrain d’Aston Villa samedi, pour un coup d’envoi à 12 h 30, heure d’été britannique. Avec un Haaland bien reposé et un Foden en pleine forme, les visiteurs devraient être bien armés pour affronter un après-midi difficile à Villa Park.

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