« Je suis super enthousiaste » : Max Alleyne rejoint Burnley en prêt en provenance de Manchester City

L’international anglais espoirs n’a pas pu cacher sa joie après avoir officiellement rejoint le groupe de Nicky Hayen avant la nouvelle saison.

Au micro du site officiel du club, Alleyne a fait part de son enthousiasme concernant ce transfert : « Je suis vraiment très excité, j’ai hâte de commencer. J’ai eu ma première séance d’entraînement aujourd’hui et j’ai vraiment apprécié jusqu’ici, en rencontrant l’entraîneur et mes coéquipiers.

« J’ai entendu parler de l’intérêt il y a maintenant quelques mois et je suis tellement content que cela se soit fait. C’est une énorme équipe, une équipe de Premier League pour être honnête, et je suis tellement ravi d’être ici. »