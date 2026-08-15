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« Je suis super enthousiaste » : Max Alleyne rejoint Burnley en prêt en provenance de Manchester City
Burnley obtient le prêt d’un défenseur
Burnley a renforcé son secteur défensif en s’attachant les services du défenseur central de City, Alleyne, sous la forme d’un prêt d’une saison. Le joueur de 21 ans a réalisé un passage temporaire productif à Watford durant la première moitié de la saison dernière, avant qu’une crise de blessures ne provoque son retour à l’Etihad en cours d’exercice. Il a ensuite disputé sept matches avec l’équipe première sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Pep Guardiola, en prenant part aux demi-finales de la Coupe de la Ligue contre Newcastle United ainsi qu’à la rencontre de Ligue des champions face à Bodo/Glimt.
- News Images
Alleyne savoure son arrivée à Burnley
L’international anglais espoirs n’a pas pu cacher sa joie après avoir officiellement rejoint le groupe de Nicky Hayen avant la nouvelle saison.
Au micro du site officiel du club, Alleyne a fait part de son enthousiasme concernant ce transfert : « Je suis vraiment très excité, j’ai hâte de commencer. J’ai eu ma première séance d’entraînement aujourd’hui et j’ai vraiment apprécié jusqu’ici, en rencontrant l’entraîneur et mes coéquipiers.
« J’ai entendu parler de l’intérêt il y a maintenant quelques mois et je suis tellement content que cela se soit fait. C’est une énorme équipe, une équipe de Premier League pour être honnête, et je suis tellement ravi d’être ici. »
Un pedigree défensif éprouvé en Championship
L’arrivée d’Alleyne apporte un renfort important à l’arrière-garde de Burnley après ses statistiques sous-jacentes impressionnantes lors de son bref passage en deuxième division avec Watford. Sur cette période, le défenseur central a enregistré le deuxième plus grand nombre de tacles (20) parmi les défenseurs du club, remporté le troisième plus grand nombre de duels (72) et réalisé le quatrième plus grand nombre de dégagements (76). En combinant l’expérience du plus haut niveau acquise à City avec une solidité éprouvée en Championship, il est attendu qu’il apporte une dureté précieuse à la défense des Clarets dans leur quête d’un retour immédiat en Premier League.
- Getty Images Sport
Le match d'ouverture à Turf Moor se profile
Burnley lance sa campagne de Championship dimanche en recevant West Ham à Turf Moor. Les Clarets abordent cette rencontre forts d’un impressionnant bilan à domicile, eux qui sont invaincus lors de leurs 24 derniers matches de Championship à Turf Moor (15 victoires, 9 nuls) depuis avril 2023. Cette ouverture de saison offre à Alleyne une occasion immédiate de faire ses débuts en compétition officielle et de s’imposer comme un pilier défensif de sa nouvelle équipe.
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