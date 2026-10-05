La polémique a éclaté lorsque Yang a été interrogé sur l’importance de la victoire et les bénéfices physiques qu’elle impliquait. L’ailier aurait déclaré : « Nous recevions une compensation, et cette compensation était une exemption de service militaire, donc on a l’impression d’avoir joué avec cette seule chose en tête. Honnêtement, que ce soit un trophée ou une médaille n’avait pas d’importance. » Ces propos ont été interprétés par beaucoup comme une façon de minimiser l’honneur de représenter les Guerriers Taeguk. Alors que les critiques s’intensifiaient, le joueur prêté par Tottenham a pris conscience de la gravité de sa déclaration et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour présenter des excuses complètes et sincères à ses compatriotes.

Dans sa longue déclaration, Yang a exprimé ses regrets quant à la manière dont ses propos ont été perçus par le public. Le joueur a écrit : « Bonjour, ici Yang Min-hyeok. Je suis sincèrement désolé d’avoir causé de la déception et du malaise à tant de personnes avec mes remarques au sujet des Jeux asiatiques. Participer aux Jeux asiatiques en tant que représentant de la Corée du Sud avait une grande importance pour moi et, en tant qu’athlète, j’ai naturellement tout donné avec pour objectif de remporter le titre et la médaille d’or. Cependant, je n’ai pas su exprimer correctement que l’exemption de service militaire n’était qu’une des nombreuses motivations, aux côtés du désir d’obtenir de grands résultats, qui m’ont poussé à aller de l’avant. »