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« Je suis sincèrement désolé » : le joueur prêté par Tottenham Yang Min-hyeok présente des excuses publiques après que des commentaires sur l’exemption de service militaire ont déclenché une polémique à la suite de l’or aux Jeux asiatiques
La controverse suit le sacre aux Jeux asiatiques
Le succès sur la scène internationale est généralement une source de célébration unanime, mais pour le jeune joueur de Tottenham Hotspur Yang, une récente médaille d’or a été éclipsée par des tensions en dehors du terrain. Le joueur de 20 ans, qui a rejoint le club de Pro League belge de Westerlo sous la forme d’un prêt d’une saison pendant le mercato estival, a joué un rôle déterminant dans le triomphe de la Corée du Sud face au pays hôte, le Japon, lors de la finale de samedi, en offrant à Eom Jisung, de Swansea City, le but de la victoire.
En Corée du Sud, les hommes valides sont tenus d’effectuer entre 18 et 21 mois de service militaire avant l’âge de 28 ans. Les athlètes d’élite qui remportent l’or aux Jeux asiatiques ou n’importe quelle médaille aux Jeux olympiques bénéficient d’une exemption, ce qui leur permet de poursuivre leur carrière professionnelle sans interruption après seulement quelques semaines de formation de base. Cette voie avait notamment été empruntée par l’ancien capitaine de Spurs Son Heung-min en 2018.
- AFP
Yang clarifie ses propos sur sa motivation
La polémique a éclaté lorsque Yang a été interrogé sur l’importance de la victoire et les bénéfices physiques qu’elle impliquait. L’ailier aurait déclaré : « Nous recevions une compensation, et cette compensation était une exemption de service militaire, donc on a l’impression d’avoir joué avec cette seule chose en tête. Honnêtement, que ce soit un trophée ou une médaille n’avait pas d’importance. » Ces propos ont été interprétés par beaucoup comme une façon de minimiser l’honneur de représenter les Guerriers Taeguk. Alors que les critiques s’intensifiaient, le joueur prêté par Tottenham a pris conscience de la gravité de sa déclaration et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour présenter des excuses complètes et sincères à ses compatriotes.
Dans sa longue déclaration, Yang a exprimé ses regrets quant à la manière dont ses propos ont été perçus par le public. Le joueur a écrit : « Bonjour, ici Yang Min-hyeok. Je suis sincèrement désolé d’avoir causé de la déception et du malaise à tant de personnes avec mes remarques au sujet des Jeux asiatiques. Participer aux Jeux asiatiques en tant que représentant de la Corée du Sud avait une grande importance pour moi et, en tant qu’athlète, j’ai naturellement tout donné avec pour objectif de remporter le titre et la médaille d’or. Cependant, je n’ai pas su exprimer correctement que l’exemption de service militaire n’était qu’une des nombreuses motivations, aux côtés du désir d’obtenir de grands résultats, qui m’ont poussé à aller de l’avant. »
S’adresser à la communauté du service militaire
Au-delà des implications sportives, les propos de Yang ont été perçus par certains comme un manque de sensibilité envers les milliers de jeunes Sud-Coréens qui effectuent actuellement leur service militaire obligatoire. L’ailier n’a pas tardé à répondre à ce point précis dans ses excuses, reconnaissant le travail acharné nécessaire pour accomplir un exploit aussi prestigieux et le respect qu’il éprouve pour ceux qui sont en service actif.
Yang a poursuivi son explication en déclarant : « Indépendamment de mon intention initiale, il est clair que c’est de ma faute si mes paroles ont causé de l’inconfort et ont donné l’impression que je prenais à la légère l’importance de la médaille d’or en tant que joueur de l’équipe nationale. Je reconnais que la médaille d’or n’était pas quelque chose de simplement garanti ; c’était un accomplissement rendu possible uniquement grâce au travail acharné et au soutien de nombreuses personnes. En outre, je n’ai jamais eu l’intention de rabaisser ou de tourner en dérision les efforts de ceux qui accomplissent actuellement leurs obligations de service militaire ou de ceux qui le feront à l’avenir. Je présente mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou déçues par mes remarques irréfléchies. À l’avenir, je m’efforcerai de me racheter non seulement par mes paroles, mais aussi en montrant une meilleure attitude et un plus grand sens des responsabilités sur le terrain. Mes sincères excuses. »
- AFP
La Corée du Sud prolonge son remarquable streak de médailles d’or aux Jeux asiatiques
La Corée du Sud a établi une dynastie dominante dans le tournoi de football masculin des Jeux asiatiques, en remportant la médaille d’or lors de chacune des quatre dernières éditions. Sa série historique a débuté en 2014 avec une victoire spectaculaire 1-0 après prolongation contre la Corée du Nord, scellée par le but victorieux du défenseur central Rim Chang-woo à la 121e minute.
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