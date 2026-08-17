L'entraîneur principal de la Juventus a affiché son plein soutien à la nouvelle recrue Vicario, décrivant le gardien comme un renfort de grande qualité pour l'effectif. S'exprimant auprès de Sky Sport après un traditionnel match amical de pré-saison contre la Juventus Next Gen à l'Allianz Stadium, Spalletti est revenu sur la décision de faire revenir l'international italien en Serie A après un passage mitigé dans le nord de Londres.

Spalletti s'est montré catégorique lorsqu'il a été interrogé sur la qualité du joueur de 27 ans, déclarant : « Je suis satisfait, c'était l'un de ceux que nous avions dans le viseur. Il y a eu certaines situations qui se sont prolongées mais nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Je le connais très bien, c'est un gardien expérimenté qui a atteint la maturité. Sa dernière période à Tottenham n'a pas été si positive, mais nous sommes convaincus d'avoir signé un grand joueur. »