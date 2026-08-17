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« Je suis satisfait » : Spalletti soutient la nouvelle recrue de la Juventus Guglielmo Vicario pour briller après son départ de Tottenham
Spalletti salue l’arrivée de Vicario
L'entraîneur principal de la Juventus a affiché son plein soutien à la nouvelle recrue Vicario, décrivant le gardien comme un renfort de grande qualité pour l'effectif. S'exprimant auprès de Sky Sport après un traditionnel match amical de pré-saison contre la Juventus Next Gen à l'Allianz Stadium, Spalletti est revenu sur la décision de faire revenir l'international italien en Serie A après un passage mitigé dans le nord de Londres.
Spalletti s'est montré catégorique lorsqu'il a été interrogé sur la qualité du joueur de 27 ans, déclarant : « Je suis satisfait, c'était l'un de ceux que nous avions dans le viseur. Il y a eu certaines situations qui se sont prolongées mais nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Je le connais très bien, c'est un gardien expérimenté qui a atteint la maturité. Sa dernière période à Tottenham n'a pas été si positive, mais nous sommes convaincus d'avoir signé un grand joueur. »
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Renforcer la profondeur avec Jhon Lucumi
Vicario n’est pas le seul renfort défensif à être arrivé récemment à Turin, puisque Spalletti a également pris le temps d’évoquer l’arrivée du défenseur central colombien Lucumi. Le défenseur arrive avec une réputation de solidité physique et de fiabilité, des qualités que Spalletti estime essentielles pour répondre aux exigences rigoureuses de la saison à venir.
Spalletti a expliqué : « Dans la mesure du possible, nous sommes allés chercher des joueurs fonctionnels et forts, nous sommes certains que Lucumi reflète ces caractéristiques. Pour le championnat qui nous attend, nous avons besoin de davantage de joueurs qui se battent pour une place de titulaire. »
Les progrès de la pré-saison à l’Allianz Stadium
Le match amical contre l’équipe Next Gen du club a servi d’échauffement crucial à quelques jours du coup d’envoi de la campagne de Serie A de la Juventus contre Frosinone. Si le résultat passait au second plan par rapport aux objectifs physiques et à la mise en place tactique, Spalletti a reconnu qu’il aurait préféré une séance plus intensive sur le terrain.
« Satisfait du match ? Aujourd’hui, nous aurions aimé jouer un peu plus. Il était aussi nécessaire de s’entraîner un peu, nous le ferons dans les prochains jours », a déclaré Spalletti à la presse.
Son attention reste pleinement portée sur les détails de la préparation de l’équipe, reconnaissant que les amicaux de pré-saison ne sont qu’un outil pour évaluer les progrès physiques de ses joueurs : « En général, cependant, nous avons bien travaillé ce mois-ci ; les joueurs ont tout donné, et ils semblent tous positifs dans leur attitude et leur approche, donc nous sommes en mesure de fournir un travail correctement développé. »
- AFP
Des perspectives positives pour la nouvelle saison
Malgré le travail en cours sur le marché des transferts et les ajustements encore effectués à l’entraînement, Spalletti se montre optimiste quant à l’état d’esprit de son groupe. La Juventus entre dans une nouvelle ère sous sa direction, et les premiers signes en provenance du vestiaire suggèrent que les joueurs adhèrent pleinement au nouveau projet et aux exigences qui leur sont imposées.
Revenant sur l’ambiance générale au sein du groupe, Spalletti a conclu : « Il me semble qu’ils sont tous très positifs dans leur attitude, dans leur recherche. Nous sommes en position de pouvoir exprimer ce que sera le travail effectué au cours de ces semaines. »
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