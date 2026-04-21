« J'ai longtemps cru que jouer sans relâche était la clé, mais aujourd'hui, je me satisfais pleinement de mon rôle de challenger », a déclaré Kim au média coréen Footballist.
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« Je suis satisfait de mon rôle » : un joueur du FC Bayern sur le marché des transferts tient-il à conserver son contrat ?
Kim, qui a quitté le SSC Naples pour Munich en 2023 et a été titulaire la plupart du temps lors de ses deux premières saisons, est désormais le troisième choix au poste de défenseur central au Bayern, derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah. « Je n’avais jamais connu une aussi longue période sans jouer, et cela a donc été un peu difficile au début. Mais avec le temps, j’ai compris qu’il y avait aussi un côté positif », explique le Sud-Coréen.
Il reconnaît toutefois que ces périodes de repos forcées lui permettent de gérer au mieux son intensité physique : « Je m’appuie beaucoup sur ma vitesse, et notre équipe pratique un style de jeu très exigeant sur le plan athlétique. Dans ces circonstances, je considère que la situation est positive. »
- AFP
Min-jae Kim pourrait quitter le FC Bayern en cas d’offre appropriée.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2028, Kim était déjà envisagé comme partant lors du dernier mercato hivernal. D’après les informations disponibles, le FCB ne s’opposerait pas au départ du défenseur de 29 ans si une offre satisfaisante était déposée. Malgré des prétendants de renom, le Sud-Coréen est finalement resté à la Säbener Straße.
En hiver, le joueur avait choisi d’attendre l’été pour évaluer sa situation. Depuis, rien n’a évolué : Dayot Upamecano et Josip Stanisic restent titulaires. La position du Bayern n’a pas changé : en cas d’offre appropriée, Kim devrait partir à la fin de la saison.
La Juventus Turin, l’AC Milan ainsi que les grands clubs turcs Fenerbahce (où il a déjà évolué en 2021/22), Galatasaray et Besiktas suivent le dossier. Selon les dernières informations, la Juve aurait même déjà pris contact avec l’international sud-coréen, tandis que le Bayern fixerait le prix de son transfert autour de 30 millions d’euros.
Min-jae Kim devrait retrouver le banc à Leverkusen
En 2023, le Bayern Munich a versé 50 millions d’euros au SSC Naples pour s’offrir Kim. Malgré un statut désormais moins central, le défenseur reste régulièrement aligné : il a ainsi été titularisé lors de cinq des six dernières journées de Bundesliga.
Au total, le défenseur compte 32 apparitions (un but, une passe décisive) en 2023/24, mais dans les rencontres les plus prestigieuses il doit se contenter d’un rôle de joker. Il devrait ainsi commencer sur le banc mercredi, lors de la demi-finale de Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen.
- Getty Images Sport
Min-jae Kim : ses statistiques au FC Bayern Munich
Jeux
111
Buts
5 passes décisifs.
Passes décisives
3 cartons jaunes
Cartons jaunes
10
Cartons jaunes-rouges
1