« Je suis satisfait de mon rôle » : un joueur du FC Bayern sur le marché des transferts tient-il à conserver son contrat ?

Kim, qui a quitté le SSC Naples pour Munich en 2023 et a été titulaire la plupart du temps lors de ses deux premières saisons, est désormais le troisième choix au poste de défenseur central au Bayern, derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah. « Je n’avais jamais connu une aussi longue période sans jouer, et cela a donc été un peu difficile au début. Mais avec le temps, j’ai compris qu’il y avait aussi un côté positif », explique le Sud-Coréen.

Il reconnaît toutefois que ces périodes de repos forcées lui permettent de gérer au mieux son intensité physique : « Je m’appuie beaucoup sur ma vitesse, et notre équipe pratique un style de jeu très exigeant sur le plan athlétique. Dans ces circonstances, je considère que la situation est positive. »