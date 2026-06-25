Getty/GOAL
Traduit par
« Je suis sans voix tant je suis fier » : Matheus Cunha répond au message de Ronaldo après avoir marqué lors de la victoire du Brésil contre l'Écosse en Coupe du monde
La légende salue l’émergence d’un nouvel héritier
L’attaquant de Manchester United a récolté de nombreux éloges depuis son arrivée à Old Trafford en provenance des Wolves l’été dernier, mais peu de marques de reconnaissance peuvent rivaliser avec le soutien public d’« O Fenômeno ». Après la victoire écrasante 3-0 du Brésil face à l’Écosse mercredi, Ronaldo s’est saisi des réseaux sociaux pour établir une comparaison directe entre ses propres exploits légendaires et la forme actuelle de Cunha.
L’emblématique ex-avant-centre de la Seleção a publié un montage comparant sa propre célébration lors de la finale du Mondial 2002 contre l’Allemagne à celle de Cunha après son but face aux Écossais, avant d’ajouter une légende immédiatement devenue virale : « La dernière fois qu’un numéro 9 a célébré comme ça, vous savez ce qui s’est passé. »
- Getty Images Sport
La réaction émouvante de Cunha face à son idole
Le message a immédiatement fait effet sur Cunha, qui a hérité du célèbre maillot n°9 en équipe nationale sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le joueur de 27 ans n’a pas tardé à répondre au triple lauréat du titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA, exprimant sa surprise et sa gratitude d’avoir été mentionné par son idole. Cunha a réagi : « Mon idole ! Je suis sans voix, tant je suis fier. »
Visiblement ému par cet échange, l’attaquant de Manchester United a rendu un nouvel hommage à celui qui a redéfini le rôle d’avant-centre pour toute une génération. Faisant référence au numéro de maillot, Cunha a conclu : « Il sera toujours le tien. Et si tu veux passer me donner un coup de main… J’aimerais juste jeter un œil à quelque chose… »
Les exploits en Coupe du monde justifient l'investissement de Manchester United
Les performances de Cunha en Amérique du Nord ont pleinement justifié la confiance de Manchester United. Après une première saison convaincante au « Theatre of Dreams », où il a marqué 10 buts et délivré quatre passes décisives pour aider le club à terminer troisième de la Premier League, il a poursuivi sur sa lancée pendant la trêve internationale. Remplaçant au coup d’envoi contre le Maroc, il s’est rapidement rendu indispensable aux yeux d’Ancelotti.
Auteur d’un doublé face à Haïti, puis d’une nouvelle réalisation contre l’Écosse, il a propulsé la Seleção vers les huitièmes de finale. Son efficacité devant le but l’a propulsé parmi l’élite du tournoi : seuls Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Junior le devancent actuellement au classement des buteurs.
- AFP
Préparer le terrain pour l'ère Carrick
Alors que le Brésil se prépare pour les seizièmes de finale, les supporters de Manchester United suivent l’actualité avec un enthousiasme grandissant. Cunha prouve qu’il est capable de gérer la pression des grands rendez-vous, une qualité qui s’avérera essentielle pour l’équipe de Michael Carrick, en quête de confirmation. La capacité de l’attaquant à mener l’attaque de la Seleção laisse penser qu’il pourrait devenir la pièce maîtresse de l’attaque des Red Devils pour les années à venir.