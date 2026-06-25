« Je suis sans voix tant je suis fier » : Matheus Cunha répond au message de Ronaldo après avoir marqué lors de la victoire du Brésil contre l'Écosse en Coupe du monde

L’attaquant de Manchester United a récolté de nombreux éloges depuis son arrivée à Old Trafford en provenance des Wolves l’été dernier, mais peu de marques de reconnaissance peuvent rivaliser avec le soutien public d’« O Fenômeno ». Après la victoire écrasante 3-0 du Brésil face à l’Écosse mercredi, Ronaldo s’est saisi des réseaux sociaux pour établir une comparaison directe entre ses propres exploits légendaires et la forme actuelle de Cunha.

L’emblématique ex-avant-centre de la Seleção a publié un montage comparant sa propre célébration lors de la finale du Mondial 2002 contre l’Allemagne à celle de Cunha après son but face aux Écossais, avant d’ajouter une légende immédiatement devenue virale : « La dernière fois qu’un numéro 9 a célébré comme ça, vous savez ce qui s’est passé. »