« Je suis responsable » : Martin O'Neill assume la responsabilité alors que le Celtic subit un humiliant effondrement en Ligue des champions contre le LASK

O'Neill a concédé que le fait de manquer la phase de ligue pour la deuxième année de suite constitue un énorme coup dur, qui affaiblit directement l'attractivité du club sur le marché des transferts.

Déplorant l'effondrement de son équipe en seconde période, il a déclaré : « Nous savons que nous sommes à des années-lumière du produit fini, c'est absolument vrai. C'est ce que nous pensions de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais nous estimions que si nous nous qualifiions pour la Ligue des champions, il y aurait des joueurs qui voudraient venir précisément pour cette raison. Ce ne sera pas le cas. Mais nous verrons.

« Quand je vois qu'il nous manque quelque chose, et peut-être qu'on parle d'être à des années-lumière, nous avons joué brillamment l'autre soir, brillamment dans le match ; eux [LASK] étaient aussi une très bonne équipe, ont marqué de superbes buts. Et nous avons été nettement insuffisants, particulièrement en seconde période. »