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« Je suis responsable » : Martin O'Neill assume la responsabilité alors que le Celtic subit un humiliant effondrement en Ligue des champions contre le LASK
Le LASK réussit une remontée renversante
Le Celtic a gaspillé une avance confortable de 4-0 sur l’ensemble des deux matches, puisque le LASK a orchestré une remontée impitoyable pour éliminer les champions d’Écosse des qualifications de la Ligue des champions. Le but rapide de Callum McGregor en Autriche semblait sceller la qualification après une victoire 3-0 à l’aller, mais des réalisations de Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran et Florian Flecker ont poussé le match en prolongation. Adeniran a ensuite frappé de nouveau à la 105e minute pour sceller un extraordinaire succès 5-4 sur l’ensemble des deux matches.
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Une élimination précoce nuit au recrutement
O'Neill a concédé que le fait de manquer la phase de ligue pour la deuxième année de suite constitue un énorme coup dur, qui affaiblit directement l'attractivité du club sur le marché des transferts.
Déplorant l'effondrement de son équipe en seconde période, il a déclaré : « Nous savons que nous sommes à des années-lumière du produit fini, c'est absolument vrai. C'est ce que nous pensions de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais nous estimions que si nous nous qualifiions pour la Ligue des champions, il y aurait des joueurs qui voudraient venir précisément pour cette raison. Ce ne sera pas le cas. Mais nous verrons.
« Quand je vois qu'il nous manque quelque chose, et peut-être qu'on parle d'être à des années-lumière, nous avons joué brillamment l'autre soir, brillamment dans le match ; eux [LASK] étaient aussi une très bonne équipe, ont marqué de superbes buts. Et nous avons été nettement insuffisants, particulièrement en seconde période. »
L’entraîneur assume l’entière responsabilité
Le LASK a largement dominé la rencontre, bombardant le but du Celtic avec 40 tentatives pour un total de 4,8 expected goals (xG) et en se créant 10 grosses occasions. Le Celtic n’a pratiquement rien proposé en réponse, avec seulement huit tirs et un maigre total de 0,5 xG sur 120 minutes.
Revenant sur cette capitulation, O'Neill a ajouté : « J’en suis responsable. Sans aucun doute. Naturellement, il m’a fallu longtemps pour me remettre de la finale de la Coupe de l’UEFA en 2003, mais celle-ci a été une énorme déception. Dans l’ordre des choses, l’une était une finale qu’il aurait été formidable de gagner ; celle-ci était un match de qualification que nous aurions dû être capables de passer. »
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Le Celtic vise le rachat sur la scène nationale
Le Celtic doit désormais rapidement se réajuster en vue de la phase de ligue de la Ligue Europa, tout en tentant de panser ses plaies psychologiques avant de reprendre ses obligations nationales ce week-end. O'Neill fait face à une tâche immédiate : solidifier une arrière-garde alarmante et restaurer le moral d'un vestiaire touché. Les dirigeants du Celtic abordent également une dernière ligne droite décisive du mercato afin de renforcer l'effectif et de défendre le titre de champion remporté la saison dernière.
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