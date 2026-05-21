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« Je suis rentré chez moi et j'ai fait un barbecue ! » : Mikel Arteta a appris la victoire d'Arsenal en Premier League par son fils, préférant éviter de suivre la rencontre décisive où Man City a été tenu en échec par Bournemouth
Pourquoi Arteta n'a pas pris part aux célébrations
Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en décrochant le titre de Premier League mardi soir, mais l’architecte de ce succès était absent du centre d’entraînement du club. Alors que les joueurs exultaient à London Colney après la perte de points de Manchester City face à Bournemouth, Arteta avait déjà choisi de rentrer chez lui pour fuir la tension ambiante.
« C’est l’un des meilleurs sentiments que j’ai jamais éprouvés, a déclaré l’entraîneur d’Arsenal. Je devais être ici, au centre d’entraînement, pour regarder le match avec les joueurs et le staff, c’est ce qu’ils voulaient, mais je n’y suis pas arrivé. Je suis parti une vingtaine de minutes avant le coup d’envoi, je ne parvenais pas à leur transmettre l’énergie nécessaire, alors j’ai préféré les laisser vivre ce moment ensemble, en toute liberté. »
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Un moment privilégié avec son fils
Au lieu de rester scotché devant la télévision, l’entraîneur basque a préféré se consacrer à sa famille dès le coup de sifflet final du match de City. Arteta a expliqué qu’il voulait laisser à ses joueurs l’espace nécessaire pour savourer l’aboutissement d’années de travail acharné, ce qui a conduit à une annonce de la victoire tout à fait personnelle de la part du technicien.
« Je suis rentré chez moi, je suis sorti dans le jardin pour faire un barbecue et je n’ai rien regardé du tout. J’entendais juste des bruits dans le salon et soudain, la magie a opéré. Mon fils aîné a ouvert la porte du jardin, s’est mis à courir vers moi, m’a serré dans ses bras et m’a dit : “On est champions, papa !” C’était magnifique », a révélé Arteta.
« Ils devaient rester eux-mêmes »
Ce triomphe marque un tournant historique pour les Gunners, qui n’avaient plus connu la gloire en première division depuis l’équipe des « Invincibles » d’Arsène Wenger en 2004. Après trois saisons consécutives passées sur la deuxième marche du podium, l’équipe d’Arteta a enfin franchi la ligne d’arrivée pour ramener Arsenal au sommet du football anglais.
« C’était le moment de l’équipe », a-t-il souligné. « Ils devaient être eux-mêmes. Si j’avais été là, je ne pense pas que ça aurait été pareil. Je pense qu’ils ont apprécié ce moment. Nous avons partagé ce moment ensemble quelques heures plus tard. C’est un peu différent quand on termine deuxième et quand on remporte le titre ! C’est ça, le sport. C’est aussi une grande leçon de vie, car les marges sont si minces que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. »
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Le doublé se profile
Le trophée de Premier League enfin acquis, la saison d’Arsenal n’est pas terminée : le club vise désormais un doublé historique. Les Gunners concluront leur parcours national face à Crystal Palace ce week-end, puis ils se projeteront vers la grande finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
Toujours ému par l’ampleur de cet exploit et par l’engouement des fans du monde entier, Mikel Arteta a confié : « Quand on y parvient, on se rend compte à quel point c’est immense, à quel point c’est important pour tant de gens. Tout ce que j’ai vu de la part de nos supporters dans différents pays est tellement positif. » Le technicien prépare désormais ses joueurs pour les deux dernières sorties d’une saison déjà remarquable.