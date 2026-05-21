Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en décrochant le titre de Premier League mardi soir, mais l’architecte de ce succès était absent du centre d’entraînement du club. Alors que les joueurs exultaient à London Colney après la perte de points de Manchester City face à Bournemouth, Arteta avait déjà choisi de rentrer chez lui pour fuir la tension ambiante.

« C’est l’un des meilleurs sentiments que j’ai jamais éprouvés, a déclaré l’entraîneur d’Arsenal. Je devais être ici, au centre d’entraînement, pour regarder le match avec les joueurs et le staff, c’est ce qu’ils voulaient, mais je n’y suis pas arrivé. Je suis parti une vingtaine de minutes avant le coup d’envoi, je ne parvenais pas à leur transmettre l’énergie nécessaire, alors j’ai préféré les laisser vivre ce moment ensemble, en toute liberté. »