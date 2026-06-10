IRVINE, Californie – Depuis 27 jours, le football américain retient son souffle et observe Chris Richards. Plus précisément, tous les regards sont braqués sur sa cheville.

Les espoirs de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine reposent en grande partie sur cette cheville, d’où l’attention médiatique constante depuis le début de l’été. Mercredi, à deux jours du match d’ouverture contre le Paraguay, le défenseur s’est enfin présenté devant la presse. Il a alors prononcé les deux mots que tous attendaient : « Je suis prêt. »

Selon le joueur, il était prêt depuis le début. Mais sa cheville raconte une autre histoire. Arrivé à la suite du triomphe de Crystal Palace en Ligue Europa Conférence, il a été intégré progressivement au groupe. Il a passé la majeure partie de son séjour à Atlanta en rééducation individuelle, puis a enchaîné des séances légères. Le défenseur a enfin participé à une séance à plein régime lundi à Irvine, sans incident, et a répété le même niveau d’intensité mardi.

Il n’est peut-être pas à 100 %, reconnaît-il, et son parcours vers la Coupe du monde n’a rien d’idéal, mais le défenseur assure être prêt à tout donner pour son pays cet été.

« Je ne m’exposerais pas si je ne savais pas que je peux tout donner », a-t-il assuré. « Dans ce sport, on finit toujours par ressentir de la douleur, et cela ne me dérange pas tant que je reste opérationnel. C’est ma priorité absolue. »

Sa condition physique est la priorité absolue du staff américain, et elle compte tout autant pour le joueur, marqué par le forfait subi avant la précédente Coupe du monde.