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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Je suis prêt » : malgré sa blessure à la cheville, Chris Richards, pièce maîtresse de la sélection américaine, se tient prêt pour son moment mondialiste

Analysis
Etats-Unis
C. Richards
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

Le défenseur était encore incertain, mais après avoir participé pleinement aux entraînements cette semaine, Richards est prêt à jouer vendredi.

IRVINE, Californie – Depuis 27 jours, le football américain retient son souffle et observe Chris Richards. Plus précisément, tous les regards sont braqués sur sa cheville.

Les espoirs de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine américaine reposent en grande partie sur cette cheville, d’où l’attention médiatique constante depuis le début de l’été. Mercredi, à deux jours du match d’ouverture contre le Paraguay, le défenseur s’est enfin présenté devant la presse. Il a alors prononcé les deux mots que tous attendaient : « Je suis prêt. »

Selon le joueur, il était prêt depuis le début. Mais sa cheville raconte une autre histoire. Arrivé à la suite du triomphe de Crystal Palace en Ligue Europa Conférence, il a été intégré progressivement au groupe. Il a passé la majeure partie de son séjour à Atlanta en rééducation individuelle, puis a enchaîné des séances légères. Le défenseur a enfin participé à une séance à plein régime lundi à Irvine, sans incident, et a répété le même niveau d’intensité mardi.

Il n’est peut-être pas à 100 %, reconnaît-il, et son parcours vers la Coupe du monde n’a rien d’idéal, mais le défenseur assure être prêt à tout donner pour son pays cet été.

« Je ne m’exposerais pas si je ne savais pas que je peux tout donner », a-t-il assuré. « Dans ce sport, on finit toujours par ressentir de la douleur, et cela ne me dérange pas tant que je reste opérationnel. C’est ma priorité absolue. »

Sa condition physique est la priorité absolue du staff américain, et elle compte tout autant pour le joueur, marqué par le forfait subi avant la précédente Coupe du monde.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    « Je craignais vraiment le pire »

    Dès sa blessure, Richards l’admet, ces pensées lui ont traversé l’esprit. Il avait déjà manqué la dernière Coupe du monde à cause d’une lésion de dernière minute, dont il n’avait pas pu se remettre à temps pour le Qatar. Alors, quand sa cheville a tourné quelques semaines avant le stage de l’équipe nationale américaine, Richards s’est sans doute dit : « Pas encore ».

    « Quand j’ai appris la nouvelle de ma blessure, j’étais assez dévasté », a-t-il déclaré. « Honnêtement, je craignais le pire, mais je me suis en quelque sorte forcé à revenir sur le terrain pour me prouver que c’était faisable. »

    Au final, le pari était trop risqué : l’entraîneur Oliver Glasner l’a tenu à l’écart du dernier match de Premier League contre Arsenal, révélant une déchirure ligamentaire à la cheville. Il est également resté sur le banc lors de la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano.

    « Quand j’ai reçu le diagnostic après le match, ma cheville était énorme, et je suis sorti avec une botte et des béquilles », se souvient-il. « Une fois le diagnostic posé, je me suis dit : “Bon, d’accord, peu importe ce qu’il faudra, je dois être prêt pour ce premier match.” Je pense que la première fois où j’ai vraiment réalisé que je pourrais être à 100 % pour vendredi, c’était probablement la semaine dernière.

    Je me suis immédiatement demandé : “Comment vais-je m’apprêter pour affronter le Paraguay ?” Depuis, je travaille sans relâche, je me consacre à ma récupération et j’accomplis tout ce qu’il faut pour être opérationnel d’entrée de jeu. »

    • Publicité
  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Le processus de rétablissement

    « La rééducation n’a pas été particulièrement agréable, a reconnu Richards, mais elle était indispensable. Dès l’annonce du diagnostic, on m’avait dit de prendre les choses jour après jour, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Dès le départ, j’ai estimé qu’il me faudrait “deux ou trois semaines” de travail spécifique loin des terrains pour retrouver mon niveau.

    « Les problèmes de cheville sont assez prévisibles, a-t-il expliqué. Palace souhaitait me voir disponible pour la finale de la Ligue Europa Conférence, ce que je comprends car il s’agit d’une finale. J’ai mis deux jours à rejoindre les États-Unis, le voyage a peut-être aggravé l’état de mon articulation, mais je m’y attendais. J’ai déjà connu des soucis à la cheville par le passé, et il n’y a pas eu de véritable coup de théâtre. Il s’agissait juste de lever le pied, puis de voir comment ça réagissait une fois sur le terrain. Parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. »

    C’est aussi le constat dressé par Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine. À la veille du match d’adieu contre l’Allemagne, l’Argentin a exprimé son agacement : il recevait des informations contradictoires sur l’état du défenseur et, plus le flou persistait, plus il s’inquiétait pour la Coupe du monde.

    Le sélectionneur argentin indiquait que l’encadrement américain s’était appuyé sur des informations laissant penser que le défenseur pourrait être rétabli à temps pour la finale de la Ligue Europa Conférence de Crystal Palace face au Rayo Vallecano, match au cours duquel il n’a finalement été que remplaçant. Ensuite, l’espoir s’est déplacé vers la rencontre contre le Sénégal, puis vers celle face à l’Allemagne, mais le calendrier a chaque fois été repoussé.

    Pochettino a reconnu que cette attente avait été frustrante, d’autant plus que Richards est un joueur clé.

    « Mes propos reposaient sur les informations dont nous disposions, et il y a parfois eu un manque de clarté », a-t-il expliqué. « Au final, nous pouvons espérer que Chris soit là, mais nous risquons d’avoir un joueur qui revient sans avoir disputé de match depuis un mois. Nous devrons ensuite décider s’il est en forme pour jouer ou non, et le temps presse avant la Coupe du monde. »

    De son côté, Richards est resté serein tout au long du processus, assurant à plusieurs reprises à Pochettino qu’il n’avait pas d’inquiétude à avoir.

    « Chaque fois qu’ils m’ont demandé, je lui ai dit que j’allais bien », a déclaré Richards. « Même à mon arrivée au camp, j’ai répété que j’allais bien. Maintenant, je pense qu’ils ont vu les progrès réalisés ces dernières semaines, et ils m’ont certainement vu en personne. Je pense que j’ai l’air en forme sur le terrain maintenant. Je leur répète à chaque fois que je suis prêt. Quel que soit leur choix vendredi, je respecterai leur décision, mais mon objectif est d’être sur la pelouse. »

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    L’importance du leadership

    La possible présence de Richards vendredi représenterait un véritable boost pour l’équipe nationale américaine, tant il a progressé au cours de l’année écoulée. Avant la Gold Cup estivale, il était déjà un élément précieux ; à l’issue de la compétition, il s’était imposé comme le joueur le plus influent de la sélection.

    Son leadership naturel y est pour beaucoup : outre ses qualités techniques, il s’est imposé comme l’un des piliers les plus fiables du groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. Déterminé à endosser le rôle de meneur, il a tenu son rang tout au long de la compétition. Logiquement, le sélectionneur comptait s’appuyer sur lui durant cette Coupe du monde.

    « C’est un leader qui s’impose verbalement, mais qui a aussi des qualités sur le terrain », témoigne son partenaire en défense Mark McKenzie. « C’est quelqu’un qui n’hésite pas à tacler et à s’investir à fond. Pour tout défenseur, c’est une qualité essentielle : quelqu’un qui impose son autorité et dégage une vraie présence sur le terrain. C’est aussi quelqu’un qui apporte beaucoup d’énergie, qu’il s’agisse de pousser un coéquipier à se bouger ou à se réveiller, ou simplement de poser la main sur son épaule.

    « Je le connais depuis des années, et partager ces moments reste toujours spécial. Son esprit compétitif est, à mes yeux, la qualité la plus précieuse qu’il apporte à ce groupe. »

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Une vision d'ensemble

    Richards l’assure : il n’y a aucun risque à le voir fouler la pelouse. Son staff médical exclut tout risque d’aggravation de sa blessure qui pourrait nuire à sa condition ou à celle de l’équipe. Si le staff le juge apte pour le match d’ouverture contre le Paraguay, c’est qu’il est prêt, et cela ne compromettra pas sa participation aux rencontres suivantes.

    « Nous avons suffisamment de temps entre les matchs pour que je puisse récupérer », a-t-il déclaré. « Pour moi, si je suis capable de débuter vendredi, cela ne mettra pas le reste du tournoi en péril.

    Si je suis disponible, c’est que l’encadrement peut compter sur moi à 100 % ».

    Une bonne nouvelle pour l’équipe nationale américaine, peu de joueurs étant aussi essentiels à son succès. Ses coéquipiers se réjouiront donc de le voir réintégrer le onze de départ, si son retour se confirme vendredi. Mais personne ne sera plus heureux que Richards, qui espère transformer sa frayeur d’avant-tournoi en simple anecdote et concrétiser son rêve de Coupe du monde.

    « C’est la Coupe du monde, je serai prêt quoi qu’il arrive, a-t-il assuré. Je me sens bien, un peu gonflé mais bien. Si c’est le moment de se sacrifier, c’est maintenant. Je veux jouer vendredi. »

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