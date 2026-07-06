« Je suis prêt » : Liam Gallagher s’engage à jouer « Wonderwall » lors de la finale de la Coupe du monde, alors que l’hymne emblématique d’Oasis accompagne la quête de gloire planétaire de l’Angleterre

L’icône de la Britpop s’est exprimée sur les réseaux sociaux après la victoire spectaculaire de l’Angleterre face au Mexique pour saluer les efforts de l’équipe. Après avoir vu les joueurs une nouvelle fois acclamés par les supporters, Gallagher a tweeté : « C’est un sacré boulot de chanter “Harry Kane, allez l’Angleterre, allez Wonderwall” ». Ce message a immédiatement suscité des milliers de réactions de la part des supporters, qui ont adopté ce classique de 1995 comme hymne du tournoi.

Un supporter opportuniste a aussitôt mis le chanteur au défi : « Si on se qualifie pour la finale, tu sais que tu es obligé de prendre l’avion pour venir chanter "Wonderwall" en direct sur la pelouse. » Gallagher, jamais avare d’une grande scène, a répondu avec une intention claire : « On verra, je suis prêt. » Une promesse qui ajoute encore un peu plus d’enthousiasme à un été déjà bouillant pour l’équipe de Thomas Tuchel.







