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« Je suis prêt » : Liam Gallagher s’engage à jouer « Wonderwall » lors de la finale de la Coupe du monde, alors que l’hymne emblématique d’Oasis accompagne la quête de gloire planétaire de l’Angleterre
Une légende d'Oasis répond à l'appel
L’icône de la Britpop s’est exprimée sur les réseaux sociaux après la victoire spectaculaire de l’Angleterre face au Mexique pour saluer les efforts de l’équipe. Après avoir vu les joueurs une nouvelle fois acclamés par les supporters, Gallagher a tweeté : « C’est un sacré boulot de chanter “Harry Kane, allez l’Angleterre, allez Wonderwall” ». Ce message a immédiatement suscité des milliers de réactions de la part des supporters, qui ont adopté ce classique de 1995 comme hymne du tournoi.
Un supporter opportuniste a aussitôt mis le chanteur au défi : « Si on se qualifie pour la finale, tu sais que tu es obligé de prendre l’avion pour venir chanter "Wonderwall" en direct sur la pelouse. » Gallagher, jamais avare d’une grande scène, a répondu avec une intention claire : « On verra, je suis prêt. » Une promesse qui ajoute encore un peu plus d’enthousiasme à un été déjà bouillant pour l’équipe de Thomas Tuchel.
- AFP
Les « Three Lions » s'en sortent dans ce match haletant à l'Azteca
Cette intrigue musicale fait suite à l’une des performances les plus résilientes de l’Angleterre de ces dernières années. Sur la pelouse du redoutable Estadio Azteca, les Three Lions ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé de Jude Bellingham en première mi-temps. Cependant, la tâche s’est considérablement compliquée lorsque Julian Quinones a réduit l’écart et que Jarell Quansah a reçu un carton rouge direct pour un tacle haut, obligeant l’Angleterre à tenir bon à 10 contre 11.
Le capitaine Kane a finalement rétabli l’écart de deux buts sur penalty, même si un penalty transformé en fin de match par Raúl Jiménez a rendu la fin de rencontre haletante. Malgré la pression ambiante et l’infériorité numérique, l’Angleterre a tenu bon pour s’imposer 3-2 et se qualifier pour les quarts de finale contre la Norvège. Cette victoire a déclenché une liesse déchaînée dans les tribunes, où les supporters venus accompagner leur équipe ont une nouvelle fois entonné l’hymne d’Oasis qui a marqué leur parcours.
Kane perd la voix pendant les célébrations
L'intensité du match et les festivités d'après-match ont clairement mis le capitaine anglais à rude épreuve. Après le coup de sifflet final, Kane, la voix enrouée, a eu du mal à s'acquitter de ses obligations médiatiques, admettant que l'ampleur des célébrations avait mis ses cordes vocales à rude épreuve.
Kane a expliqué l’émotion qui l’a submergé après un match aussi difficile, déclarant : « Le contexte, l’équipe, tout jouait contre nous, mais nous avons trouvé le moyen de nous en sortir. Un soutien incroyable, incroyable. [Je suis] sans voix. Je n’arrive même pas à parler ! » Ce sacrifice vocal ne fait que rendre le capitaine encore plus précieux aux yeux des supporters, qui rêvent désormais de le voir, ainsi que Gallagher, sur la pelouse pour la finale du 19 juillet.
- Getty Images Sport
Tuchel salue la mentalité de gagnant
Pendant que les supporters se laissent porter par la musique, Tuchel a immédiatement salué la ténacité de son équipe pour se qualifier. Le technicien allemand a souligné que ses joueurs avaient fait preuve d’une « mentalité exemplaire » pour repousser l’assaut mexicain dans un contexte aussi hostile. L’Angleterre doit désormais se préparer à défier la Norvège d’Erling Haaland à Miami, avec, à la clé, la perspective d’un concert de Liam Gallagher, véritable moteur pour atteindre la finale.
Le lien entre la musique et l’équipe semble plus fort que jamais. Plus tôt dans la compétition, Kane avait décrit les interprétations de « Wonderwall » après les matchs comme « l’un de mes moments préférés » sous le maillot de l’Angleterre. Avec le chanteur d’Oasis désormais prêt à intervenir, les Three Lions ne sont plus qu’à trois victoires de concrétiser un rêve imprégné de britpop sur la plus grande scène du monde.
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