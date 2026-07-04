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« Je suis prêt » : Jürgen Klopp négocie en Allemagne et se prépare à un retour retentissant sur les bancs de touche
Klopp émerge comme le principal candidat à la succession sur le banc de l'équipe d'Allemagne.
Klopp a confirmé que la DFB l’a contacté pour succéder à Nagelsmann au poste de sélectionneur de l’Allemagne, après la démission de ce dernier suite à l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. De passage à New York où il officie comme consultant pour Magenta TV, l’entraîneur allemand a reconnu avoir été approché par la fédération. Si aucun accord n’a encore été trouvé, les discussions se poursuivent alors que l’Allemagne cherche un sélectionneur capable de mener l’équipe nationale vers une nouvelle ère.
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Klopp confirme avoir été en contact avec la DFB
Klopp a clarifié la situation lors d’une intervention télévisée, confirmant que la DFB l’avait approché dans le cadre de sa recherche d’un nouveau sélectionneur. Il a toutefois précisé que les discussions étaient toujours en cours en raison de ses engagements actuels.
« Julian a démissionné et la fédération travaille à sa succession ; elle m’a contacté dans ce cadre », a-t-il expliqué.
L’ancien coach de Liverpool a par ailleurs assuré avoir récupéré de l’épuisement qui l’avait contraint à quitter Anfield il y a deux ans.
« Il y a environ deux ans, j’ai quitté Liverpool en déclarant que je n’avais plus l’énergie nécessaire pour un autre poste ou pour une nouvelle année à Liverpool », a-t-il ajouté. « Depuis, j’ai plus que rechargé mes batteries, je suis prêt. »
Klopp réclame un changement profond
Klopp estime que l'Allemagne doit mener une refonte profonde après plusieurs performances décevantes en tournois majeurs. Il insiste sur la nécessité d'un changement structurel, bien plus que la simple nomination d'un nouveau sélectionneur.
« Le football allemand se trouve manifestement à un tournant », a expliqué Klopp. « Nous devons désormais changer les choses en profondeur. Que ce soit moi au final ou quelqu’un d’autre, cela ne change rien au fait que des changements sont nécessaires. »
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Les discussions se poursuivent concernant une possible nomination
La DFB semble déterminée à poursuivre les négociations avec Klopp tout en réglant les complications liées à son poste actuel de directeur du football mondial chez Red Bull. La conclusion d'un accord dépendra de la capacité des deux parties à trouver un terrain d'entente concernant l'orientation de l'équipe nationale et les modalités pratiques d'un éventuel départ de Klopp de son poste actuel.
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