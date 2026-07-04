Klopp a clarifié la situation lors d’une intervention télévisée, confirmant que la DFB l’avait approché dans le cadre de sa recherche d’un nouveau sélectionneur. Il a toutefois précisé que les discussions étaient toujours en cours en raison de ses engagements actuels.

« Julian a démissionné et la fédération travaille à sa succession ; elle m’a contacté dans ce cadre », a-t-il expliqué.

L’ancien coach de Liverpool a par ailleurs assuré avoir récupéré de l’épuisement qui l’avait contraint à quitter Anfield il y a deux ans.

« Il y a environ deux ans, j’ai quitté Liverpool en déclarant que je n’avais plus l’énergie nécessaire pour un autre poste ou pour une nouvelle année à Liverpool », a-t-il ajouté. « Depuis, j’ai plus que rechargé mes batteries, je suis prêt. »