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« Je suis prêt » : Cole Palmer lance un avertissement à la Premier League après avoir inspiré Chelsea dans une victoire palpitante à Fulham
Palmer brille alors que l’ère Alonso débute
Chelsea a lancé un nouveau chapitre de manière spectaculaire, puisque Alonso a assuré une victoire 3-2 contre Fulham pour son premier match de Premier League à la tête de l’équipe. L’attaque des Blues a semblé revigorée dès le coup d’envoi, avec Palmer en principal architecte d’une performance qui a laissé penser qu’il avait totalement tourné la page des frustrations liées aux blessures lors de la campagne 2025-2026. Palmer a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Joao Pedro après seulement 32 secondes, avant de marquer lui-même par la suite, permettant à Chelsea de commencer sa saison par une victoire.
L’attaquant, qui a manqué une place dans la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde en raison de son faible temps de jeu la saison dernière, a été interrogé sur son degré de préparation pour les défis à venir. Il a répondu avec le sourire, en disant : « Vous n’avez pas regardé le match ? Je plaisante seulement, je suis prêt, vous savez », a confié Palmer à Sky Sport. « Ça a été une saison difficile avec les blessures et tout le reste, mais pendant l’été et depuis mon retour, j’ai travaillé encore plus dur. Évidemment, avec les blessures, j’ai dû essayer de les prévenir et travailler encore plus dur, jour après jour. Je connais le talent que j’ai, donc je peux livrer des performances comme celle-là. »
- AFP
Une faim pour la longue saison à venir
Pour Palmer, ce bon début n’est que le commencement de ce qu’il espère être une série de performances régulières. L’attaquant a admis que le temps passé à regarder depuis le bord du terrain a changé sa vision du jeu, en lui inculquant un niveau d’investissement émotionnel qu’il montrait rarement par le passé. En se concentrant sur la prévention des blessures et la condition physique, il a construit une base qui devrait lui permettre de supporter les exigences d’une saison complète de Premier League.
Palmer a réaffirmé que son attention était désormais tournée uniquement vers l’avenir et le maintien des standards établis lors du match d’ouverture de la saison. « Normalement, je ne suis pas quelqu’un d’émotif, les gens qui me connaissent savent que je ne suis généralement pas affecté par les choses de la vie, mais pendant l’été, je me suis reposé, j’ai rechargé les batteries et oui, je suis prêt, et j’ai faim », a-t-il ajouté.
- Imagn
La nouvelle attaque de Chelsea trouve son rythme
Le jeu combiné entre Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro a été le temps fort de l’après-midi, poussant Alonso à saluer son attaque de grande qualité pour sa capacité à créer des moments décisifs sous pression. La mise en place tactique de l’entraîneur a permis à Palmer de se glisser dans des zones dangereuses, ce qui a finalement conduit à son but décisif à la 49e minute.
Alonso n’a pas tardé à saluer l’impact de son homme fort, déclarant à Sky Sports : « J’ai vraiment apprécié sa performance. Il a joué avec responsabilité et maturité, mais aussi avec liberté. Il est très important pour moi que nous tirions le meilleur de Cole. Je suis heureux pour lui et si nous voulons avoir une bonne équipe, alors nous avons besoin d’un grand Cole. »
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Rogers encense Palmer, « affamé »
Rogers, impressionné par la contribution de son coéquipier à la victoire, a souligné le feu qui brûlait en Palmer durant la préparation d'avant-saison. Rogers a été le premier joueur de Chelsea depuis Christopher Nkunku, en décembre 2023, à marquer pour ses débuts en Premier League avec le club, mais il a passé une grande partie de son interview d'après-match à faire l'éloge de Palmer.
« Tout le monde sait à quel point il est fort, a déclaré Rogers. Évidemment, il a connu une saison difficile l'an dernier avec les blessures et tout ça, et on voyait dans ses yeux pendant la pré-saison et à l'entraînement qu'il était prêt à faire mentir les gens. Vous l'avez vu avec cette performance : de très loin le meilleur joueur sur le terrain, et c'est ce qu'il fait. C'est bien de l'avoir avec nous. »
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