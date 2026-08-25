Chelsea a lancé un nouveau chapitre de manière spectaculaire, puisque Alonso a assuré une victoire 3-2 contre Fulham pour son premier match de Premier League à la tête de l’équipe. L’attaque des Blues a semblé revigorée dès le coup d’envoi, avec Palmer en principal architecte d’une performance qui a laissé penser qu’il avait totalement tourné la page des frustrations liées aux blessures lors de la campagne 2025-2026. Palmer a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Joao Pedro après seulement 32 secondes, avant de marquer lui-même par la suite, permettant à Chelsea de commencer sa saison par une victoire.

L’attaquant, qui a manqué une place dans la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde en raison de son faible temps de jeu la saison dernière, a été interrogé sur son degré de préparation pour les défis à venir. Il a répondu avec le sourire, en disant : « Vous n’avez pas regardé le match ? Je plaisante seulement, je suis prêt, vous savez », a confié Palmer à Sky Sport. « Ça a été une saison difficile avec les blessures et tout le reste, mais pendant l’été et depuis mon retour, j’ai travaillé encore plus dur. Évidemment, avec les blessures, j’ai dû essayer de les prévenir et travailler encore plus dur, jour après jour. Je connais le talent que j’ai, donc je peux livrer des performances comme celle-là. »