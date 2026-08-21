Norbert Schmidt
Traduit par
« Je suis prêt à mourir pour lui ! » : la nouvelle recrue du Real Madrid Yan Diomande encense Jose Mourinho après un transfert de « rêve »
Un « rêve » devenu réalité au Bernabéu
Diomande s’est exprimé pour la première fois en tant que recrue record du Real Madrid, affichant son immense fierté après avoir bouclé son transfert au Bernabéu. L’ailier de 19 ans, qui s’est imposé comme l’un des talents les plus excitants d’Europe, a admis que l’intérêt du géant espagnol l’avait laissé stupéfait. « C’était comme un rêve parce qu’il n’y a pas de plus grand club », a confié Diomande à SportyTV. « À partir du moment où je l’ai appris, je n’ai pas pu dormir. Je n’y croyais pas. J’ai parlé avec Juni [Calafat], puis j’ai parlé avec l’entraîneur. J’étais surpris parce qu’il parlait français. »
L’ascension de l’Ivoirien vers les sommets a été fulgurante, et il rejoint un vestiaire déjà rempli de superstars comme Kylian Mbappe et Jude Bellingham. Malgré l’importance de l’enjeu, Diomande garde les pieds sur terre tout en affichant ses ambitions, affirmant être « fier et heureux parce que j’ai réalisé mon rêve ».
- Laci Perenyi
La touche personnelle de Mourinho dans l’accord
Un facteur important dans la décision de Diomande a été l’implication directe de Mourinho. Le « Special One » a déployé de gros efforts pour que le jeune joueur se sente valorisé, allant jusqu’à l’appeler tôt le matin pour combler l’écart. « Mourinho s’est levé à 5 heures du matin pour me parler. Cela veut dire qu’il est important », a révélé Diomande. « Quand Madrid vous appelle, vous ne pouvez pas dire non, donc j’ai dit : “S’ils me veulent, c’est là que je serai.” »
À son arrivée, la relation entre le joueur et l’entraîneur s’est immédiatement renforcée. Diomande s’est souvenu de leur première rencontre : « Dès que je suis arrivé, il m’a dit : “Je t’avais promis que tu ferais partie de mon équipe, et t’y voilà.” Et je lui ai dit : “Je suis heureux de travailler avec vous parce que vous êtes le meilleur.” Je peux beaucoup apprendre de lui ; c’est l’entraîneur qu’il faut pour poursuivre ma progression. Je suis prêt à mourir pour lui.” »
Mourinho clarifie son rôle dans les transferts
Si le joueur est clairement sous le charme de son nouvel entraîneur, Mourinho s’est empressé de clarifier son propre rôle dans le processus de recrutement. Dans un entretien séparé, l’entraîneur a révélé qu’il n’avait pas explicitement réclamé la signature de l’ailier à son retour sur le banc.
« Non, je n’ai demandé personne », a déclaré Mourinho lorsqu’il a été interrogé sur l’opération. « Je suis arrivé sans exiger le moindre joueur, après avoir bien observé l’effectif et en sachant exactement ce que je voulais voir se produire. »
Cependant, il a reconnu que lorsque le club lui a présenté l’opportunité de recruter un talent d’une qualité aussi rare, il était impossible de la laisser passer.
« Trouver un joueur de couloir [comme Diomande] qui soit rapide, agressif et capable d’évoluer sur les deux ailes n’est pas facile, c’est extrêmement difficile », a ajouté Mourinho. « Ajoutez à cela le fait qu’il est jeune, qu’il a une marge de progression et qu’il a de nombreuses années devant lui au Real Madrid... quand cette opportunité s’est présentée, je n’ai pas voulu entrer dans le débat de savoir s’il coûtait 120, 80, 40 ou 20 [millions]. »
- AFP
De ses débuts à Leganés au statut de Galactique
Le parcours de Diomande vers le Real Madrid comprend un lien presque poétique avec sa nouvelle maison. Il a fait ses débuts professionnels au Bernabéu sous les couleurs de Leganés, un club qu’il tient toujours en haute estime pour lui avoir offert sa première chance dans le football. « C’est l’œuvre de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu, a ajouté Diomande. Cela a été une sacrée coïncidence. Je veux simplement profiter de chaque jour. De ce match, je me souviens avoir échangé mon maillot avec Mbappe, et aujourd’hui nous sommes dans le même vestiaire à rire ensemble. Je n’oublierai jamais Leganés parce que c’est le seul club qui m’a donné l’opportunité de montrer mes qualités. »
La polyvalence de Diomande devrait être un atout majeur pour le Real Madrid, qui cherchera à dominer à la fois la Liga et la scène européenne la saison prochaine.
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