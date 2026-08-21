Si le joueur est clairement sous le charme de son nouvel entraîneur, Mourinho s’est empressé de clarifier son propre rôle dans le processus de recrutement. Dans un entretien séparé, l’entraîneur a révélé qu’il n’avait pas explicitement réclamé la signature de l’ailier à son retour sur le banc.

« Non, je n’ai demandé personne », a déclaré Mourinho lorsqu’il a été interrogé sur l’opération. « Je suis arrivé sans exiger le moindre joueur, après avoir bien observé l’effectif et en sachant exactement ce que je voulais voir se produire. »

Cependant, il a reconnu que lorsque le club lui a présenté l’opportunité de recruter un talent d’une qualité aussi rare, il était impossible de la laisser passer.

« Trouver un joueur de couloir [comme Diomande] qui soit rapide, agressif et capable d’évoluer sur les deux ailes n’est pas facile, c’est extrêmement difficile », a ajouté Mourinho. « Ajoutez à cela le fait qu’il est jeune, qu’il a une marge de progression et qu’il a de nombreuses années devant lui au Real Madrid... quand cette opportunité s’est présentée, je n’ai pas voulu entrer dans le débat de savoir s’il coûtait 120, 80, 40 ou 20 [millions]. »