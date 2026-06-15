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« Je suis prêt à faire les choses comme il faut » : Kylian Mbappé reconnaît qu'il doit « franchir une nouvelle étape sur le plan défensif » pour que la France remporte la Coupe du monde 2026
La promesse défensive de Mbappé
La star du Real Madrid a surpris en reconnaissant qu’il devait élargir son registre pour guider la France vers le titre mondial en 2026. Juste avant d’affronter le Sénégal dans le groupe I, Mbappé a répondu aux critiques récurrentes sur son implication défensive.
Conscient que l’équipe de Didier Deschamps devra s’imposer dans un tournoi élargi à 48 équipes, il affirme qu’il est essentiel que chaque joueur participe au travail défensif. Interrogé par son frère Ethan dans une interview accordée au Parisien, Mbappé déclare : « Je dois franchir une nouvelle étape sur le plan défensif. Je suis prêt à faire ce qu’il faut parce que je veux la Coupe du monde à tout prix ! On en parle souvent parce qu’il défend beaucoup, bien plus que moi. Mais c’est bien que les gens soulignent cet aspect. J’ai toujours été exigeant envers moi-même, et je pense que je dois franchir une nouvelle étape dans ce domaine. C’est quelque chose d’important pour les équipes, et je pense que je dois le faire. »
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Prendre la défense du capitaine
L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a souvent fait l’objet de vifs débats, mais ses proches lui ont rapidement apporté leur soutien. Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or, a récemment répliqué à cette attention « excessive », estimant que les critiques dépassent parfois le cadre du football et négligent la dimension humaine inhérente au statut d’icône mondiale.
Malgré ce tumulte, son statut au sein du vestiaire reste intact : il demeure le pivot tactique et émotionnel des Bleus, que ses coéquipiers voient comme le leader indispensable pour affronter la haute pression d’une campagne de Coupe du monde.
Le soutien de Wenger au Bernabéu
Les promesses défensives du Français interviennent après une saison nationale difficile en Espagne, où il a souvent servi de « bouc émissaire » pour les performances en dents de scie du Real Madrid. Le légendaire entraîneur Arsène Wenger a souligné que Kylian Mbappé avait atterri dans une équipe du Real Madrid de niveau moyen et qu’il avait été injustement pris pour cible en raison de la période de transition que traversait le club.
L’ancien mentor d’Arsenal estime que le joueur de 27 ans aborde cet été un tournoi majeur avec un avantage physique non négligeable, alors que d’autres cadors pourraient arriver sur le sol américain complètement épuisés. Un Mbappé motivé et frais demeure, selon lui, l’arme la plus redoutable du football mondial.
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À la poursuite de l’immortalité footballistique
Mbappé affiche déjà un palmarès légendaire en Coupe du monde, avec 12 buts inscrits lors des éditions 2018 et 2022. Il a mené la France au titre en Russie alors qu’il était encore adolescent, avant de remporter le Soulier d’or au Qatar, où il a signé un triplé historique lors de la finale perdue contre l’Argentine.
À deux unités seulement du record absolu de Miroslav Klose (16 buts), l’attaquant pourrait, en couplant sa redoutable efficacité devant le but à un travail défensif promis, rendre les Bleus quasi inarrêtables dès leur entrée en lice au MetLife Stadium.