« Je suis prêt à faire les choses comme il faut » : Kylian Mbappé reconnaît qu'il doit « franchir une nouvelle étape sur le plan défensif » pour que la France remporte la Coupe du monde 2026

La star du Real Madrid a surpris en reconnaissant qu’il devait élargir son registre pour guider la France vers le titre mondial en 2026. Juste avant d’affronter le Sénégal dans le groupe I, Mbappé a répondu aux critiques récurrentes sur son implication défensive.

Conscient que l’équipe de Didier Deschamps devra s’imposer dans un tournoi élargi à 48 équipes, il affirme qu’il est essentiel que chaque joueur participe au travail défensif. Interrogé par son frère Ethan dans une interview accordée au Parisien, Mbappé déclare : « Je dois franchir une nouvelle étape sur le plan défensif. Je suis prêt à faire ce qu’il faut parce que je veux la Coupe du monde à tout prix ! On en parle souvent parce qu’il défend beaucoup, bien plus que moi. Mais c’est bien que les gens soulignent cet aspect. J’ai toujours été exigeant envers moi-même, et je pense que je dois franchir une nouvelle étape dans ce domaine. C’est quelque chose d’important pour les équipes, et je pense que je dois le faire. »