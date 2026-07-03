Jürgen Klopp se dit prêt à prendre les rênes de la sélection allemande après la démission de Julian Nagelsmann. « Le timing n’est pas encore parfait, mais il n’a jamais été aussi bon. J’ai rechargé les batteries. Je suis prêt », a déclaré vendredi soir sur MagentaTV le candidat soutenu par la Fédération allemande de football (DFB).
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« Je suis plus que motivé ! » Jürgen Klopp nourrit l’ambition de devenir sélectionneur de l’équipe nationale allemande, mais deux obstacles de taille se dressent sur sa route
Dans le cadre de la séparation avec Nagelsmann, la DFB a déjà confirmé avoir pris contact avec Klopp (59 ans). L'entraîneur qui a mené le Borussia Dortmund et le FC Liverpool au titre de champion est actuellement encore lié à Red Bull en tant que « Head of Global Soccer ».
« J’ai un contrat en cours avec Red Bull et j’aime respecter mes engagements. Cependant, je suis ouvert à des discussions approfondies. Les problèmes que nous rencontrons actuellement ne sont pas liés à la personne de Julian Nagelsmann », a déclaré Klopp. « Je dois également en parler avec mon patron, Oliver Mintzlaff. Le football allemand lui tient à cœur. Red Bull doit s’en sortir sans encombre. Ce n’est pas si simple de se retirer de cette affaire. »
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Jürgen Klopp à la tête de l’équipe nationale allemande ? Deux grandes préoccupations émergent.
Selon Bild, il n’existe pas de clause de sortie dans le contrat de Klopp, contrairement aux informations récemment avancées par Sky. Cette situation pourrait contraindre la DFB à verser plusieurs millions d’euros à Red Bull, une première historique puisque la fédération n’a jamais payé d’indemnité pour un sélectionneur.
Mais ce qui inquiète davantage Lothar Matthäus, ce sont les prétentions salariales de Klopp. Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs en sélection est convaincu que Klopp ne se contentera pas du salaire de son prédécesseur, Nagelsmann.
Nagelsmann, qui avait obtenu sept millions d’euros annuels lors de la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, pourrait ainsi être dépassé : selon certaines sources, Klopp percevrait entre huit et quinze millions d’euros chez Red Bull, et il touchait même 18 millions d’euros par an à Liverpool.
« Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes », déclare Matthäus au journal Bild. « Klopp ne rejoindra pas la DFB pour le salaire annuel qu’il touche chez RB », ajoute-t-il. « On ne parle pas d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »
Selon Klopp, le football allemand est « à un tournant » : « Nous devons désormais changer les choses en profondeur. Que ce soit moi au final, ou n’importe qui d’autre, cela ne change rien au fait que ces changements sont nécessaires. »
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