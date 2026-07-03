Selon Bild, il n’existe pas de clause de sortie dans le contrat de Klopp, contrairement aux informations récemment avancées par Sky. Cette situation pourrait contraindre la DFB à verser plusieurs millions d’euros à Red Bull, une première historique puisque la fédération n’a jamais payé d’indemnité pour un sélectionneur.

Mais ce qui inquiète davantage Lothar Matthäus, ce sont les prétentions salariales de Klopp. Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs en sélection est convaincu que Klopp ne se contentera pas du salaire de son prédécesseur, Nagelsmann.

Nagelsmann, qui avait obtenu sept millions d’euros annuels lors de la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, pourrait ainsi être dépassé : selon certaines sources, Klopp percevrait entre huit et quinze millions d’euros chez Red Bull, et il touchait même 18 millions d’euros par an à Liverpool.

« Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes », déclare Matthäus au journal Bild. « Klopp ne rejoindra pas la DFB pour le salaire annuel qu’il touche chez RB », ajoute-t-il. « On ne parle pas d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »

Selon Klopp, le football allemand est « à un tournant » : « Nous devons désormais changer les choses en profondeur. Que ce soit moi au final, ou n’importe qui d’autre, cela ne change rien au fait que ces changements sont nécessaires. »