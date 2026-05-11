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« Je suis loin de la retraite » : James Rodríguez met fin aux spéculations sur son avenir, alors que l’attaquant du Minnesota United, bientôt libre, s’apprête à rejoindre la sélection colombienne pour préparer la Coupe du monde
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Selon les dernières rumeurs, un départ à la retraite serait envisagé.
Rodriguez a signé un contrat de courte durée avec les Loons juste avant le début de la saison de MLS, mais il n’a eu que peu d’occasions de jouer pour le club à l’approche de la Coupe du monde. Ce contrat avait justement été conclu en prévision de la Coupe du monde et, à quelques semaines du coup d’envoi de la compétition, des informations ont circulé ce week-end selon lesquelles le milieu de terrain de 34 ans mettrait un terme à sa carrière cet été.
Rodriguez a toutefois réfuté ces spéculations après avoir délivré deux passes décisives lors du match nul 2-2 du Minnesota face à l’Austin FC.
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Les propos de Rodriguez
« Je ne sais pas qui a dit ça », a-t-il déclaré à Apple TV après le match. « Je pense que ça venait de Colombie, juste pour faire du buzz, pour récolter des likes. Mais je pense qu’ils devraient se renseigner un peu plus sur tout ça. La seule personne qui saura combien de temps je veux jouer, je pense, c’est moi.
Je l’annoncerai suffisamment tôt, mais pour l’instant je pense avoir encore quelques années devant moi. Tout ce qu’ils racontent est faux. C’est mauvais pour le pays, pour les fans qui croient à des choses inexactes, et bien sûr pour moi. Je n’ai jamais dit ça. »
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Le prochain match
Si l’avenir de Rodríguez s’annonce prometteur, son prochain point de chute reste à définir. Son contrat avec le Minnesota ne couvrait que la première partie de la saison MLS, et le milieu de terrain devrait rejoindre plus tôt que prévu la sélection colombienne pour préparer la Coupe du monde.
« La semaine prochaine, je serai avec eux », a déclaré Rodriguez. « Évidemment, je veux penser à ce qui m'attend. J'ai atteint un certain âge, et je dois réfléchir à tout ce qui m'attend, ce qui, je pense, sera une bonne chose. Au quotidien, je m'entraîne bien. Je prends bien soin de mon corps, et qu'on me donne 30, 40 minutes ou tout le match, je dois être prêt. »
Selon Apple TV et The Athletic, il devrait disputer son dernier match avec le Minnesota United face aux Colorado Rapids mercredi.
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Quelle est la prochaine étape ?
La Colombie entamera sa préparation pour la Coupe du monde par un match amical contre le Costa Rica le 29 mai à Bogota, avant d’affronter la Jordanie à San Diego le 7 juin. Les Cafeteros débuteront ensuite leur parcours en Coupe du monde le 17 juin par une rencontre face à l’Ouzbékistan à Mexico. Ils affronteront également la République démocratique du Congo et le Portugal lors de la phase de groupes.
De son côté, le Minnesota United doit encore disputer trois matchs avant la trêve mondiale, débutant par une rencontre mercredi face aux Colorado Rapids.