Rodriguez a signé un contrat de courte durée avec les Loons juste avant le début de la saison de MLS, mais il n’a eu que peu d’occasions de jouer pour le club à l’approche de la Coupe du monde. Ce contrat avait justement été conclu en prévision de la Coupe du monde et, à quelques semaines du coup d’envoi de la compétition, des informations ont circulé ce week-end selon lesquelles le milieu de terrain de 34 ans mettrait un terme à sa carrière cet été.

Rodriguez a toutefois réfuté ces spéculations après avoir délivré deux passes décisives lors du match nul 2-2 du Minnesota face à l’Austin FC.