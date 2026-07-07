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« Je suis le nouveau Salt Bae, putain ! » Peter Crouch s’est dit embarrassé par l’étreinte émouvante d’Harry Kane, qui a poussé l’ancien attaquant anglais à se transformer en véritable « crétin » après la victoire épique de l’Angleterre face au Mexique en Coupe du monde
Crouch fait irruption à l’Azteca et gâche la fête
Crouch, double participant à la Coupe du monde, s’est retrouvé au cœur d’un moment viral après la victoire palpitante 3-2 de l’Angleterre face au Mexique. Au coup de sifflet final de ce match décisif des huitièmes de finale, l’ancien Spur a perdu tout sang-froid et s’est précipité pour serrer dans ses bras Kane, l’actuel capitaine des Three Lions, dans une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.
Revenant sur ces images fortes captées à Mexico, Crouch a reconnu s'être laissé emporter par son enthousiasme. Interrogé dans son podcast diffusé sur Prime Video, l’attaquant de 6,70 m a expliqué : « Harry s’est approché et m’a serré très fort dans ses bras, puis on s’est mis à danser et je lui ai dit à quel point je l’aimais. Et puis j’ai regardé autour de moi et c’était comme un moment entre Harry et moi, alors qu’il devait y avoir des milliers de photographes autour de nous. »
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La comparaison avec « Salt Bae »
Ce geste a immédiatement rappelé celui de Nusret Gokce, alias « Salt Bae », qui avait provoqué l’hilarité générale en s’immisçant dans les célébrations de l’Argentine après la finale de la Coupe du monde 2022. Crouch a vite réalisé qu’il venait peut-être de commettre le même impair en fêtant la victoire avec son ancien coéquipier des Spurs.
L’ancien attaquant a alors plaisanté sur son manque de recul dans l’élan de la célébration : « Sur le moment, je me suis dit : je suis le nouveau Salt Bae, version “full kit wanker” ! J’aurais dû remettre le maillot pour faire comme si j’étais encore du groupe. » J’ai presque eu l’impression que j’aurais dû remettre le maillot et faire semblant de faire partie de l’équipe. » Cette comparaison intervient alors que la réputation de Salt Bae est au plus bas suite à ses tentatives d’accoster Lionel Messi pendant les célébrations au Qatar.
Imprégné de l'ambiance de l'Azteca
La victoire de l’Angleterre a été tout sauf facile, l’équipe de Thomas Tuchel ayant dû se défendre héroïquement après l’expulsion de Jarell Quansah. L’intensité du match s’est clairement répercutée sur les festivités d’après-match, Crouch admettant qu’il avait failli se laisser entraîner sur le terrain pour un concert improvisé avec l’équipe actuelle.
« J’étais tellement pris par l’ambiance. À un moment donné, Anthony Gordon m’a interpellé pour que je chante "Wonderwall" avec eux, et j’étais à deux doigts de le faire ! Heureusement, je n’ai pas cédé : c’est l’équipe qui mérite tous les lauriers, j’aurais eu l’impression de surfer sur leur succès. Mais j’étais tellement emporté par l’instant. » Malgré ce moment d’égarement, l’ancien international a insisté : « L’étreinte avec Harry était authentique. Je suis extrêmement fier de lui et de tout le groupe. »
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Kane mène la charge
Pendant que Crouch volait la vedette en tribune avec ses pitreries, Kane a encore justifié son statut sur la pelouse en transformant le penalty décisif qui a propulsé l’Angleterre en quarts de finale. Cette victoire annonce un choc prometteur contre la Norvège, même si les Three Lions devront faire sans Quansah, suspendu, pour poursuivre leur quête de gloire mondiale.
Kane et Crouch entretiennent un long passé commun, ayant été coéquipiers à White Hart Lane au début de la carrière du capitaine des Three Lions. Si l’attaquant plus âgé fait désormais partie intégrante du monde des commentateurs, son lien avec la génération actuelle de stars des Three Lions reste évident – même si cela donne lieu à des photos un peu gênantes dans les stades les plus célèbres du monde.
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