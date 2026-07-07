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Peter Crouch Harry Kane Salt Bae 2026 World CupGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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« Je suis le nouveau Salt Bae, putain ! » Peter Crouch s’est dit embarrassé par l’étreinte émouvante d’Harry Kane, qui a poussé l’ancien attaquant anglais à se transformer en véritable « crétin » après la victoire épique de l’Angleterre face au Mexique en Coupe du monde

H. Kane
Angleterre
Coupe du monde
P. Crouch
Mexico

L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Peter Crouch s’est comparé, sur le ton de la plaisanterie, à la star du web Salt Bae après s’être laissé emporter par l’émotion qui a suivi la victoire spectaculaire des « Three Lions » face au Mexique lors de la Coupe du monde. L’attaquant à la retraite a admis s’être senti comme un « vrai crétin » lors de ses célébrations enthousiastes avec le capitaine Harry Kane au stade Azteca.

  • Crouch fait irruption à l’Azteca et gâche la fête

    Crouch, double participant à la Coupe du monde, s’est retrouvé au cœur d’un moment viral après la victoire palpitante 3-2 de l’Angleterre face au Mexique. Au coup de sifflet final de ce match décisif des huitièmes de finale, l’ancien Spur a perdu tout sang-froid et s’est précipité pour serrer dans ses bras Kane, l’actuel capitaine des Three Lions, dans une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

    Revenant sur ces images fortes captées à Mexico, Crouch a reconnu s'être laissé emporter par son enthousiasme. Interrogé dans son podcast diffusé sur Prime Video, l’attaquant de 6,70 m a expliqué : « Harry s’est approché et m’a serré très fort dans ses bras, puis on s’est mis à danser et je lui ai dit à quel point je l’aimais. Et puis j’ai regardé autour de moi et c’était comme un moment entre Harry et moi, alors qu’il devait y avoir des milliers de photographes autour de nous. »

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La comparaison avec « Salt Bae »

    Ce geste a immédiatement rappelé celui de Nusret Gokce, alias « Salt Bae », qui avait provoqué l’hilarité générale en s’immisçant dans les célébrations de l’Argentine après la finale de la Coupe du monde 2022. Crouch a vite réalisé qu’il venait peut-être de commettre le même impair en fêtant la victoire avec son ancien coéquipier des Spurs.

    L’ancien attaquant a alors plaisanté sur son manque de recul dans l’élan de la célébration : « Sur le moment, je me suis dit : je suis le nouveau Salt Bae, version “full kit wanker” ! J’aurais dû remettre le maillot pour faire comme si j’étais encore du groupe. » J’ai presque eu l’impression que j’aurais dû remettre le maillot et faire semblant de faire partie de l’équipe. » Cette comparaison intervient alors que la réputation de Salt Bae est au plus bas suite à ses tentatives d’accoster Lionel Messi pendant les célébrations au Qatar.

  • Imprégné de l'ambiance de l'Azteca

    La victoire de l’Angleterre a été tout sauf facile, l’équipe de Thomas Tuchel ayant dû se défendre héroïquement après l’expulsion de Jarell Quansah. L’intensité du match s’est clairement répercutée sur les festivités d’après-match, Crouch admettant qu’il avait failli se laisser entraîner sur le terrain pour un concert improvisé avec l’équipe actuelle.

    « J’étais tellement pris par l’ambiance. À un moment donné, Anthony Gordon m’a interpellé pour que je chante "Wonderwall" avec eux, et j’étais à deux doigts de le faire ! Heureusement, je n’ai pas cédé : c’est l’équipe qui mérite tous les lauriers, j’aurais eu l’impression de surfer sur leur succès. Mais j’étais tellement emporté par l’instant. » Malgré ce moment d’égarement, l’ancien international a insisté : « L’étreinte avec Harry était authentique. Je suis extrêmement fier de lui et de tout le groupe. »

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane mène la charge

    Pendant que Crouch volait la vedette en tribune avec ses pitreries, Kane a encore justifié son statut sur la pelouse en transformant le penalty décisif qui a propulsé l’Angleterre en quarts de finale. Cette victoire annonce un choc prometteur contre la Norvège, même si les Three Lions devront faire sans Quansah, suspendu, pour poursuivre leur quête de gloire mondiale.

    Kane et Crouch entretiennent un long passé commun, ayant été coéquipiers à White Hart Lane au début de la carrière du capitaine des Three Lions. Si l’attaquant plus âgé fait désormais partie intégrante du monde des commentateurs, son lien avec la génération actuelle de stars des Three Lions reste évident – même si cela donne lieu à des photos un peu gênantes dans les stades les plus célèbres du monde.

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