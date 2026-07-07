Crouch, double participant à la Coupe du monde, s’est retrouvé au cœur d’un moment viral après la victoire palpitante 3-2 de l’Angleterre face au Mexique. Au coup de sifflet final de ce match décisif des huitièmes de finale, l’ancien Spur a perdu tout sang-froid et s’est précipité pour serrer dans ses bras Kane, l’actuel capitaine des Three Lions, dans une scène qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Revenant sur ces images fortes captées à Mexico, Crouch a reconnu s'être laissé emporter par son enthousiasme. Interrogé dans son podcast diffusé sur Prime Video, l’attaquant de 6,70 m a expliqué : « Harry s’est approché et m’a serré très fort dans ses bras, puis on s’est mis à danser et je lui ai dit à quel point je l’aimais. Et puis j’ai regardé autour de moi et c’était comme un moment entre Harry et moi, alors qu’il devait y avoir des milliers de photographes autour de nous. »