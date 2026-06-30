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« Je suis le n°10 du Barça » : Lamine Yamal assume la pression liée à son statut de star de l’équipe d’Espagne et fait le point sur sa condition physique en vue de la Coupe du monde 2026
Gérer la pression des attentes
Dans un entretien accordé à « Tiempo de Juego », Yamal a assumé sans détour les immenses attentes qui accompagnent la progression de l’Espagne dans la Coupe du monde 2026. Le jeune attaquant sait que les supporters se tournent inévitablement vers les joueurs offensifs les plus talentueux pour qu’ils concrétisent leurs promesses.
Loin de fuir les projecteurs, le jeune attaquant assume avec assurance son statut de figure de proue, aussi bien au Barça qu’en sélection. « Je comprends que le public se concentre sur le joueur qui génère le plus d’enthousiasme. Pedri et Rodri sont excellents, mais la pression que je ressens vient du fait que je suis le numéro 10 du Barça, l’ailier. Cela ne me dérange pas : la pression, c’est quand on ne parvient pas à faire ce qu’on attend de soi, mais moi, j’y arrive », a expliqué Yamal.
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Yamal déclare être apte à 100 %
Au-delà de ses propos sur la pression, Yamal a fait le point sur son état physique. Arrivé au tournoi avec une petite blessure, l’ailier a été ménagé lors des premiers matchs.
Il s’est toutefois déclaré prêt à jouer un rôle de premier plan, tout en laissant au sélectionneur le soin de prendre la décision finale. « Je me sens très bien, je suis très heureux. Je me suis entraîné avec beaucoup d’envie et j’ai hâte d’en arriver là. Je suis à 90-80 % et ça s’améliore, ça ne se détériore pas. Je suis prêt pour 90 minutes », a déclaré Yamal. Il a ajouté : « C’est l’entraîneur qui décide, je lui dirai comment je me sens et si je peux tenir le coup. Si je vois qu’il y a une demi-occasion, je ne vais pas la tenter pour éviter de me blesser, mais je m’entraîne dur. »
Les émotions de la Coupe du monde et la priorité donnée aux résultats
L’Espagne est arrivée dans le tournoi en grande favorite, mais ses performances globales ont suscité des critiques. Yamal s’est montré franc quant au niveau actuel de l’équipe, soulignant que l’objectif principal restait de remporter des victoires.
« Notre niveau est-il le même qu’à l’Euro ? J’ai souvent bien joué avec le Barça et nous sommes rentrés chez nous, mais l’essentiel, c’est de gagner », a-t-il déclaré. Revenant sur son premier but dans le tournoi, l’attaquant a affiché une immense fierté tout en conservant son calme habituel. « Je n’ai jamais ressenti autant de bonheur : la Coupe du monde est différente, c’est avec son pays. Je ne m’emballe jamais, je ne pleure pas. J’ai pleuré quand je me suis blessé, quand j’ai vu ma mère pleurer. Si je remporte la Coupe du monde, je ne pleurerai pas, c’est impossible. »
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Quelle sera la suite pour l'Espagne et Yamal ?
L'Espagne affrontera l'Autriche en seizièmes de finale, et Yamal espère être titularisé pour enfin disputer un match complet de 90 minutes. La phase de poules étant désormais derrière elle, la sélection nationale doit rapidement retrouver sa fluidité offensive. Si Yamal parvient à reproduire sur la scène internationale ses brillantes performances en club, l'Espagne aura une réelle chance d'aller loin dans les phases à élimination directe.