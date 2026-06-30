« Je suis le n°10 du Barça » : Lamine Yamal assume la pression liée à son statut de star de l’équipe d’Espagne et fait le point sur sa condition physique en vue de la Coupe du monde 2026

Dans un entretien accordé à « Tiempo de Juego », Yamal a assumé sans détour les immenses attentes qui accompagnent la progression de l’Espagne dans la Coupe du monde 2026. Le jeune attaquant sait que les supporters se tournent inévitablement vers les joueurs offensifs les plus talentueux pour qu’ils concrétisent leurs promesses.

Loin de fuir les projecteurs, le jeune attaquant assume avec assurance son statut de figure de proue, aussi bien au Barça qu’en sélection. « Je comprends que le public se concentre sur le joueur qui génère le plus d’enthousiasme. Pedri et Rodri sont excellents, mais la pression que je ressens vient du fait que je suis le numéro 10 du Barça, l’ailier. Cela ne me dérange pas : la pression, c’est quand on ne parvient pas à faire ce qu’on attend de soi, mais moi, j’y arrive », a expliqué Yamal.