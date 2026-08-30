Getty
Traduit par
« Je suis le méchant » : Richarlison envoie un message énigmatique après avoir accepté de quitter Tottenham
Richarlison brise le silence sur son départ de Tottenham
L’attaquant de Tottenham a laissé supporters et consultants perplexes après avoir publié sur les réseaux sociaux un message appuyé, alors que des informations confirmées indiquent qu’il est sur le point de quitter le club. Le joueur de 29 ans, arrivé au Tottenham Hotspur Stadium en 2022, est au centre d’un tourbillon autour de son transfert à l’approche de la date limite estivale.
Écarté progressivement du groupe professionnel par De Zerbi, le Brésilien semble prêt à endosser un nouveau rôle, même si cela signifie accepter une réputation controversée auprès des supporters de Tottenham.
À peine vingt-quatre heures après la décevante défaite 2-0 de Tottenham contre Newcastle United, l’attaquant a partagé une photo de lui prise lors d’un match la saison dernière, accompagnée d’un emoji de réflexion. Cependant, c’est bien la diapositive suivante qui a vraiment attiré l’attention. Richarlison a partagé un message qui disait : « Je suis le méchant de nombreuses histoires mal racontées. »
Plus étonnant encore, parmi les 40 000 personnes ayant aimé la publication figurait le coéquipier de Richarlison à Tottenham, Xavi Simons.
- Getty
De Zerbi confirme le drame autour de la demande de transfert
Cette activité sur les réseaux sociaux fait suite à l’aveu public de l’entraîneur De Zerbi selon lequel l’harmonie du groupe à Tottenham a été perturbée par la volonté de départ de plusieurs joueurs clés.
Face à la presse, le technicien italien s’est montré direct au sujet de la situation impliquant l’international brésilien et d’autres cadres de l’équipe première qui ont été écartés des feuilles de match récentes.
En expliquant sa décision de laisser l’attaquant en dehors du groupe pour le déplacement à St James' Park, De Zerbi a déclaré : « Richarlison, je ne sais pas. Il a dit trop de fois qu’il voulait partir. Danso est venu me voir il y a deux jours et il m’a dit qu’il voulait partir. Pape Sarr, c’est la même chose, mais il a subi une petite blessure, même s’il est presque prêt à reprendre l’entraînement. J’aime ces joueurs, et ce sont de très bons gars. J’entretiens de très bonnes relations. »
Un retour à Everton se profile dans le cadre d’un échange impliquant Ndiaye
Malgré les frictions, une solution semble avoir été trouvée qui convient à toutes les parties concernées. Un accord a été conclu pour que le joueur de 29 ans revienne sur les bords de la Mersey, où il avait auparavant connu la période la plus prolifique de sa carrière.
Dans le cadre des négociations, l’attaquant d’Everton Iliman Ndiaye devrait prendre la direction opposée vers le Tottenham Hotspur Stadium.
Les opérations restent actuellement soumises à la réalisation des visites médicales et à la finalisation des conditions personnelles, mais un optimisme considérable règne quant au fait que les deux mouvements seront bouclés sans contretemps de dernière minute.
- Getty
Richarlison quitte Tottenham après un passage irrégulier
Richarlison quitte le nord de Londres après avoir inscrit 32 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son transfert de 60 millions de livres il y a quatre ans. Durant son passage, il a aidé le club à remporter la Ligue Europa, mais son séjour sera sans doute surtout retenu pour son irrégularité et la récente détérioration de sa relation avec la direction.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles