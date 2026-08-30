L’attaquant de Tottenham a laissé supporters et consultants perplexes après avoir publié sur les réseaux sociaux un message appuyé, alors que des informations confirmées indiquent qu’il est sur le point de quitter le club. Le joueur de 29 ans, arrivé au Tottenham Hotspur Stadium en 2022, est au centre d’un tourbillon autour de son transfert à l’approche de la date limite estivale.

Écarté progressivement du groupe professionnel par De Zerbi, le Brésilien semble prêt à endosser un nouveau rôle, même si cela signifie accepter une réputation controversée auprès des supporters de Tottenham.

À peine vingt-quatre heures après la décevante défaite 2-0 de Tottenham contre Newcastle United, l’attaquant a partagé une photo de lui prise lors d’un match la saison dernière, accompagnée d’un emoji de réflexion. Cependant, c’est bien la diapositive suivante qui a vraiment attiré l’attention. Richarlison a partagé un message qui disait : « Je suis le méchant de nombreuses histoires mal racontées. »

Plus étonnant encore, parmi les 40 000 personnes ayant aimé la publication figurait le coéquipier de Richarlison à Tottenham, Xavi Simons.