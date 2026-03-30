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Johnny Cardoso GFXGOAL
Ryan Tolmich

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« Je suis là pour le prouver » - Johnny Cardoso aborde un stage décisif en mars, avec pour objectif de reproduire avec l'équipe nationale américaine la forme qu'il affiche à l'Atlético Madrid

Analysis
Etats-Unis
J. Cardoso
Atletico Madrid
FEATURES
Etats-Unis vs Portugal
Matchs Amicaux
M. Pochettino
LaLiga

Cardoso sait que le temps presse au sein de l'équipe nationale américaine, mais il estime qu'il est désormais mieux placé pour donner le meilleur de lui-même.

ATLANTA -- Cristian Roldan est assis là, au cas où, mais Johnny Cardoso n'a pas besoin de lui. Il est timide, certes, mais il a quelque chose à prouver, du moins en partie, à lui-même. L'anglais est la troisième langue de ce milieu de terrain né dans le New Jersey et élevé au Brésil, mais il la maîtrise mieux qu'il ne veut bien l'admettre. Roldan n'a pas eu besoin de traduire ; Cardoso veut parler, et il veut s'exprimer par lui-même.

« Ça s'améliore », dit-il en riant devant une table ronde de journalistes.

Cardoso s'améliore lui aussi – mais jusqu'où peut-il aller ? À l'approche de la Coupe du monde, le plus grand mystère de l'équipe nationale américaine (USMNT) est à court de temps pour prouver qui il est.

Vu de l’extérieur, on a toujours eu l’impression qu’il existait deux versions du milieu de terrain. L’une est celle du joueur qui s’épanouit actuellement à l’Atlético Madrid, disputant les plus grands matchs pour l’un des plus grands clubs du monde. C’est un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau, un joueur qui s’apprête à disputer les quarts de finale de la Ligue des champions peu après la fin de la trêve internationale.

L'autre est un peu plus difficile à analyser, mais, malgré sa nervosité, Cardoso est prêt à en parler. Il est prêt à s'ouvrir sur la version de lui-même qu'il incarne en équipe nationale américaine. Cette version a eu du mal à trouver ses marques. C'est celle qui a laissé les fans de football américain perplexes quant à la façon dont un joueur aussi bon d'un côté de l'Atlantique pouvait paraître si différent de l'autre.

Dans un anglais parfait, Cardoso répond à cette question du mieux qu’il peut, mais la réponse ne viendra pas lors d’une conférence de presse à Atlanta. Elle viendra sur le terrain, devant 60 000 supporters, lors de ces derniers matchs avant la Coupe du monde. Il a fait un premier pas samedi soir contre la Belgique. Même aujourd’hui, cependant, Cardoso reste une sorte d’énigme – une énigme qui pourrait bien faire toute la différence lors des matchs les plus importants.

À ce stade du cycle, la pression pèse sur tous les joueurs qui espèrent participer à la Coupe du monde. Elle est peut-être encore plus forte sur Cardoso, qui sait qu’il devra se battre pour montrer au monde entier qu’il est bien celui qu’il croit être.

« Je veux juste être moi-même », dit-il. « Je ne ressens pas de pression parce que personne ne me regarde jouer. Je veux juste être moi-même sur le terrain. Bien sûr, je veux être à la hauteur et vous montrer le même niveau de jeu qu’avec l’Atleti. Je suis là pour le prouver.

Je dirais que j’ai toujours besoin de faire mes preuves. Pour moi, c’est toujours une bonne chose d’avoir cette mentalité. Bien sûr, je suis prêt pour ça. Je suis prêt à vivre la Coupe du monde, mais je sais que cela dépendra de ce que je montrerai sur le terrain. »

C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves, et Cardoso le sait mieux que quiconque.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    Johnny d'Atleti

    Cette saison, les performances de Cardoso en club sont difficiles à ignorer. Après un transfert de 35 millions de dollars en provenance du Real Betis, il a disputé 13 matches de Liga et sept autres en Ligue des champions. Après avoir dû faire face à des problèmes de blessures au début de son aventure madrilène, il s’est parfaitement intégré au cœur du milieu de terrain de l’Atlético.

    Depuis le début de l'année, il s'est imposé comme un pilier de l'équipe, disputant des matchs importants contre des adversaires de l'envergure de Tottenham, du Real Madrid et de Barcelone. Dans les moments décisifs de l'Atlético Madrid, le club a fait confiance à son milieu de terrain américain, qui en est à sa première année. Et il a généralement été à la hauteur.

    « C'était un excellent choix pour moi », dit-il. « Dès le début, je me suis dit que j'avais la capacité de vous montrer à tous que j'avais les qualités requises pour être là. Avant le début de la saison, ça a été un peu difficile. J'ai souffert de quelques blessures, mais le plus important, c'est qu'à la fin de la saison, je me sens en forme, je me sens bien, et je suis prêt pour tout ce contre quoi nous devrons nous battre. »

    Ce mot, « se battre », est inscrit dans l’ADN de l’Atlético Madrid. Malgré toutes les ressources dont disposent les deux grands clubs espagnols, Barcelone et le Real Madrid, l’Atlético a toujours trouvé le moyen de rester dans la course. Il y est parvenu en constituant des équipes alliant à la perfection combativité et talent. Le fait que l’entraîneur Diego Simeone ait recruté Cardoso en dit long, car cette signature était le signe que le légendaire coach estimait que le milieu de terrain possédait suffisamment de ces deux qualités pour aider l’équipe.

    « C’est un homme très intense au quotidien, pas seulement pendant les matchs », dit Cardoso en riant lorsqu’on l’interroge sur Simeone. « Je dirais que j’ai de la chance de travailler avec lui, et il fait de moi un meilleur joueur, je n’ai aucun doute là-dessus. Bien sûr, c’est un plaisir. Il a une histoire dans le football, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, donc c’est toujours bien de côtoyer des gens qui ont déjà marqué l’histoire. »

    C'est ce que Cardoso compte faire : entrer dans l'histoire. Il a particulièrement hâte de marquer l'histoire avec l'équipe nationale américaine. Malheureusement pour lui, le chemin a été semé d'embûches jusqu'à présent, car, malgré ses succès en club, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au niveau international.

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  • Johnny Cardoso USMNT vs TurkeyGetty Images

    L'équipe nationale masculine américaine est en difficulté

    Sur les 23 sélections que Cardoso a disputées avec l'équipe nationale américaine, il y en a une dont il doit parler. Il ne peut pas y échapper. Il doit revenir sur le match contre la Turquie.

    « Ça a été une période difficile », dit-il. « Tout le monde vit des moments bons et mauvais, alors j’ai simplement tourné la page et j’ai essayé de travailler aussi dur et autant que possible pour m’améliorer, pour progresser, et pour rendre les équipes meilleures aussi. »

    Pour beaucoup, ce match est resté le souvenir marquant du milieu de terrain de 24 ans. Il avait été appelé dans l’équipe de Mauricio Pochettino pour la Gold Cup, un été qui, espérons-le, lui permettrait de redorer son blason. Au lieu de cela, cette image s’est encore assombrie à cause d’une mauvaise décision.

    Alors que l’équipe nationale américaine menait 1-0, Cardoso avait le ballon dans sa propre surface. Il a raté son coup. Sa tentative de passe devant le but a rebondi sur Arda Güler, a dépassé Matt Freese et a fini dans les filets – un moment cauchemardesque qui n’a fait qu’amplifier le bruit autour de lui.

    Les critiques s'étaient déjà accumulées, avec des appels pour que Cardoso livre enfin une performance emblématique en équipe nationale et soit à la hauteur de son potentiel apparemment illimité. À ce moment-là, il n'y est pas parvenu – et ce n'était pas facile à accepter.

    « Ce genre de choses arrive », dit-il. « Nous sommes là pour vivre cela, pour oublier et pour tirer les leçons de nos erreurs et nous améliorer. »

    L'erreur en elle-même a fait mal. Ce qui a fait encore plus mal, c'est que Cardoso n'a pas pu la rectifier. Il a débuté le match suivant contre la Suisse, une défaite 4-0. Puis, lors de la Gold Cup, il n'a joué que 11 minutes au total, car des blessures ont gâché son été et, finalement, son automne. Il n'a pas eu de véritable occasion de se rattraper, ni de changer les opinions, de reprendre confiance et de livrer le genre de performance dont il avait vraiment besoin.

    Ce défi devra attendre jusqu’en mars.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Une prestation remarquable ?

    À la veille du match de l'équipe nationale américaine contre la Belgique, Mauricio Pochettino a été interrogé au sujet de Cardoso. Sa réponse a laissé entendre qu'il était au courant de ce qui se disait et qu'il avait lui aussi très envie de voir le milieu de terrain trouver ses marques sous le maillot de l'équipe nationale.

    « Vous vous souvenez de la dernière prestation de Johnny en équipe nationale », a déclaré Pochettino. « Le problème, c’est qu’il est difficile de trouver des souvenirs récents de ses performances en équipe nationale. Si je vous parle de Gio Reyna, vous me direz : “Il a marqué un but contre le Paraguay il y a quelques mois”. C’est pourquoi nous disons qu’il faut être prudent quand on évalue un joueur. C’est pourquoi c’est une excellente opportunité pour Johnny, car il est très performant à l’Atlético Madrid.

    « Il est important que nos joueurs ne viennent pas seulement pour vivre l’expérience, mais qu’ils intègrent le groupe, qu’ils apportent leur aide sur le terrain et qu’ils se battent pour essayer de jouer. C’est cela qui compte. C’est pourquoi j’espère que Johnny aura l’occasion de se montrer demain contre le Portugal, de jouer et de briller, de marquer des points et de créer une bonne dynamique, comme il l’a fait ici avec l’équipe nationale. C’est vraiment important. »

    Cardoso semblait prêt à relever le défi. Contre la Belgique, il a livré une solide prestation de 45 minutes, l’une des plus sereines qu’il ait jamais réalisées sous le maillot de l’équipe nationale américaine. Il a réussi chacune de ses 13 passes, a réalisé un tacle fantastique sur une contre-attaque de Kevin De Bruyne et a récupéré le ballon à plusieurs reprises. Il a quitté le terrain lors d’un remplacement prévu à la mi-temps, alors que l’équipe nationale américaine était à égalité 1-1, avant que tout ne parte en vrille en seconde période, qui s’est soldée par une défaite 5-2.

    « Pour moi, ça faisait longtemps », a-t-il déclaré à propos de son retour en équipe nationale 24 heures avant cette performance, « mais je me suis toujours dit que je devais simplement travailler dur pour vous montrer à tous que j’ai le niveau pour revenir en équipe nationale, pour être ici et profiter de ce moment avec mes coéquipiers, et pour être prêt pour la Coupe du monde également. »

    Il a poursuivi : « C'est toujours un grand pas que de représenter un pays, donc, bien sûr, c'est une grande équipe, mais le plaisir que nous avons à représenter notre pays est immense. Il faut le montrer sur le terrain aussi. »

    Il reste encore des choses à montrer, et il y a encore des questions auxquelles répondre.

  • United States v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    Le vrai Johnny

    Ainsi, même aujourd’hui, alors qu’un seul match sépare l’équipe nationale américaine de la sélection de son effectif pour la Coupe du monde, ce débat reste d’actualité. Qui est le vrai Johnny ? Est-il fiable, sûr et régulier ? Peut-on compter sur lui pour disputer la Coupe du monde, voire pour être titulaire ?

    C'est l'un des thèmes centraux de la préparation de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde. Les États-Unis disposent d'un milieu de terrain défensif, Tyler Adams, dont le palmarès est suffisamment solide pour qu'on puisse compter sur lui. Les autres semblent tous se battre pour jouer à ses côtés. Tanner Tessmann, Cristian Roldan, Aidan Morris et Sebastian Berhalter sont tous en lice. Yunus Musah fait partie de ceux qui observent de loin, dans l'espoir d'une chance. Et puis il y a Cardoso, un joueur qui a le potentiel de changer la donne, pour le meilleur ou pour le pire, lors de la Coupe du monde.

    Cardoso pense que les choses vont changer à l'avenir, car lui-même a changé. Il n'est plus le joueur qui est arrivé pour la première fois au camp de l'équipe nationale américaine en 2020, avec un anglais limité et beaucoup de raisons d'être nerveux. Il a discuté avec Pochettino de la manière dont il peut aider l'équipe. Il est prêt et capable de faire tout ce qu'il faut.

    « Je suis capable de jouer à n'importe quel poste au milieu », dit-il. « Je suis là pour aider l'équipe, donc même s'il a besoin de moi en attaque, je suis prêt ! »

    Cardoso se sent plus prêt que jamais à saisir cette opportunité, et le simple fait qu’il en parle est un bon signe qu’il a peut-être raison.

    « Je suis une personne tellement différente aujourd’hui », dit-il. « Je suis ici pour apprendre avec les gars tous les jours, donc c’est important pour moi de vivre ces semaines, ces stages avec eux et de pouvoir partager mon expérience aussi. Je partage mes – je ne sais pas – mes moments et ma vie, et j’apprends les mêmes choses. Apprendre, les écouter, ça fait de moi une meilleure personne.

    « Je suis quelqu’un de timide. Je ne parle pas beaucoup, même en portugais, en espagnol ou en anglais, alors je me sens très bien d’être ici et de donner cette interview. »

    La discussion prend fin, Cardoso serre la main de son interlocuteur et s’éloigne avec le sourire aux lèvres. Un défi de franchi, mais les plus grands sont encore à venir.


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