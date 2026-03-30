« Je suis là pour le prouver » - Johnny Cardoso aborde un stage décisif en mars, avec pour objectif de reproduire avec l'équipe nationale américaine la forme qu'il affiche à l'Atlético Madrid

ATLANTA -- Cristian Roldan est assis là, au cas où, mais Johnny Cardoso n'a pas besoin de lui. Il est timide, certes, mais il a quelque chose à prouver, du moins en partie, à lui-même. L'anglais est la troisième langue de ce milieu de terrain né dans le New Jersey et élevé au Brésil, mais il la maîtrise mieux qu'il ne veut bien l'admettre. Roldan n'a pas eu besoin de traduire ; Cardoso veut parler, et il veut s'exprimer par lui-même.

« Ça s'améliore », dit-il en riant devant une table ronde de journalistes.

Cardoso s'améliore lui aussi – mais jusqu'où peut-il aller ? À l'approche de la Coupe du monde, le plus grand mystère de l'équipe nationale américaine (USMNT) est à court de temps pour prouver qui il est.

Vu de l’extérieur, on a toujours eu l’impression qu’il existait deux versions du milieu de terrain. L’une est celle du joueur qui s’épanouit actuellement à l’Atlético Madrid, disputant les plus grands matchs pour l’un des plus grands clubs du monde. C’est un joueur qui a fait ses preuves au plus haut niveau, un joueur qui s’apprête à disputer les quarts de finale de la Ligue des champions peu après la fin de la trêve internationale.

L'autre est un peu plus difficile à analyser, mais, malgré sa nervosité, Cardoso est prêt à en parler. Il est prêt à s'ouvrir sur la version de lui-même qu'il incarne en équipe nationale américaine. Cette version a eu du mal à trouver ses marques. C'est celle qui a laissé les fans de football américain perplexes quant à la façon dont un joueur aussi bon d'un côté de l'Atlantique pouvait paraître si différent de l'autre.

Dans un anglais parfait, Cardoso répond à cette question du mieux qu’il peut, mais la réponse ne viendra pas lors d’une conférence de presse à Atlanta. Elle viendra sur le terrain, devant 60 000 supporters, lors de ces derniers matchs avant la Coupe du monde. Il a fait un premier pas samedi soir contre la Belgique. Même aujourd’hui, cependant, Cardoso reste une sorte d’énigme – une énigme qui pourrait bien faire toute la différence lors des matchs les plus importants.

À ce stade du cycle, la pression pèse sur tous les joueurs qui espèrent participer à la Coupe du monde. Elle est peut-être encore plus forte sur Cardoso, qui sait qu’il devra se battre pour montrer au monde entier qu’il est bien celui qu’il croit être.

« Je veux juste être moi-même », dit-il. « Je ne ressens pas de pression parce que personne ne me regarde jouer. Je veux juste être moi-même sur le terrain. Bien sûr, je veux être à la hauteur et vous montrer le même niveau de jeu qu’avec l’Atleti. Je suis là pour le prouver.

Je dirais que j’ai toujours besoin de faire mes preuves. Pour moi, c’est toujours une bonne chose d’avoir cette mentalité. Bien sûr, je suis prêt pour ça. Je suis prêt à vivre la Coupe du monde, mais je sais que cela dépendra de ce que je montrerai sur le terrain. »

C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves, et Cardoso le sait mieux que quiconque.