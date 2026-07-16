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« Je suis là pour gagner ! » : Rodri affiche sa détermination à soulever la Coupe du monde avec l’Espagne, tout en rappelant que « le plus dur reste à venir » à la veille du choc face à l’Argentine
Le capitaine Rodri exige une concentration maximale pour ce dernier match.
Depuis le début du tournoi, un message unique et inébranlable résonne dans le vestiaire espagnol : « Je suis ici pour remporter la Coupe du monde. » C'est un mantra porté par le capitaine Rodri, dont l'influence sur le terrain s'est accrue au fur et à mesure que l'Espagne enchaînait les performances impeccables. Malgré les prouesses dont il a fait preuve en Amérique du Nord, le milieu de terrain garde les pieds sur terre alors que le titre suprême se profile.
Après la victoire en demi-finale, la star de Manchester City a rapidement calmé l’euphorie médiatique. « Si quelqu’un pense que nous allons remporter la Coupe du monde sans souffrir, il se trompe », a-t-il averti, cité par Marca. « Ce sont les meilleures équipes du monde, mais notre équipe a fait preuve d’une maturité essentielle pour remporter ce tournoi. L’équipe continue de progresser au fil de la compétition. Nous avons fait preuve de patience tout au long de la Coupe du monde et nous visons désormais le titre. »
- (C)Getty Images
L'Espagne arrive dans le New Jersey pour défier l'Argentine
L'équipe de Luis de la Fuente a atterri dans la région de New York, selon le *Periodico*, même si son voyage n'a pas été sans rebondissements. Les joueurs ont subi plusieurs heures de retard en raison d'orages électriques à Dallas, avant de finalement poser le pied à l'aéroport de Newark à trois heures du matin, heure locale. Ils se sont ensuite installés à l'hôtel MC Monclair, où ils peaufinent désormais leur préparation en vue de la finale de dimanche au MetLife Stadium.
Cette affiche, véritable « Finalissima », marquera la première confrontation de l’histoire entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud en titre. Rodri, lui, se trouve à la veille d’entrer dans la légende. En cas de succès, il deviendrait le septième footballeur de l’histoire à conquérir la Coupe du monde, l’Euro, la Ligue des champions et le Ballon d’Or, rejoignant un panthéon où figurent déjà Zinedine Zidane et Lionel Messi.
Gérer l'euphorie au sein du groupe
Alors que le public espagnol rêve d'une deuxième étoile, l'ambiance au sein de l'équipe est à la sérénité et à la concentration. Des joueurs comme Mikel Oyarzabal insistent sur la nécessité de privilégier la sérénité plutôt que l’excitation. « Je suis tout aussi serein que je l’étais le lendemain du match contre le Cap-Vert, alors que les choses ne s’étaient pas très bien passées », fait remarquer Oyarzabal. « Nous n’aurions même pas osé l’imaginer, mais aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes en finale de la Coupe du monde. »
Ce sentiment de quiétude est partagé par la jeune pépite Pau Cubarsi, remarquablement serein malgré l’enjeu. « Au fond, je suis très heureux, mais je reste calme », a déclaré le défenseur. « Les jours à venir seront spéciaux : nous partons pour New York, le rêve est intact et nous attendons avec impatience le coup d’envoi. »
- AFP
« La démolition de la France » plante le décor
L'Espagne s'est qualifiée pour la finale après une victoire sans surprise 2-0 face à la France, favorite du tournoi, un résultat qui a fait l'effet d'une bombe dans la compétition. Les buts d'Oyarzabal et de Pedro Porro ont scellé la victoire à Dallas, tandis que le milieu de terrain de la Roja, emmené par Rodri, a complètement neutralisé la menace représentée par Kylian Mbappé et ses coéquipiers en attaque.
Seuls Lionel Messi et l’Argentine barrent désormais la route du titre. Conscient de l’enjeu historique, Rodri maintient son cap. « Nous avançons pas à pas, et il ne reste plus qu’un dernier pas à franchir », a conclu le capitaine. « L’équipe est en liesse, c’est la deuxième fois de notre histoire. Il faut savourer, puis se reposer et se préparer pour une finale qui s’annonce extrêmement difficile. »
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