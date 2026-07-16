Depuis le début du tournoi, un message unique et inébranlable résonne dans le vestiaire espagnol : « Je suis ici pour remporter la Coupe du monde. » C'est un mantra porté par le capitaine Rodri, dont l'influence sur le terrain s'est accrue au fur et à mesure que l'Espagne enchaînait les performances impeccables. Malgré les prouesses dont il a fait preuve en Amérique du Nord, le milieu de terrain garde les pieds sur terre alors que le titre suprême se profile.

Après la victoire en demi-finale, la star de Manchester City a rapidement calmé l’euphorie médiatique. « Si quelqu’un pense que nous allons remporter la Coupe du monde sans souffrir, il se trompe », a-t-il averti, cité par Marca. « Ce sont les meilleures équipes du monde, mais notre équipe a fait preuve d’une maturité essentielle pour remporter ce tournoi. L’équipe continue de progresser au fil de la compétition. Nous avons fait preuve de patience tout au long de la Coupe du monde et nous visons désormais le titre. »



