ATLANTA — Lorsque la nouvelle a filtré, annonçant que Mauricio Pochettino, sélectionneur de l’équipe nationale américaine, était courtisé par l’AC Milan, il se trouvait au nouveau Centre national d’entraînement de l’U.S. Soccer. Il était tard dans la nuit, à l’issue de la première journée de préparation à la Coupe du monde. Tandis que les spéculations sur son avenir à long terme allaient bon train, l’Argentin était assis aux côtés de son adjoint de toujours, Jesús Pérez, du PDG de l’US Soccer, JT Batson, et du directeur des opérations, Dan Helfrich, pour évoquer la suite du projet.

Selon Pochettino et Batson, ces échanges ne portaient pas sur le court terme, mais bien sur l’avenir à long terme : les Jeux olympiques, les sélections jeunes et la formation des entraîneurs figuraient à l’ordre du jour. « L’esprit de Pochettino n’était en aucun cas tourné vers Milan », assure Batson, ajoutant qu’il y a trop de travail à accomplir aux États-Unis pour qu’il en soit autrement.

Néanmoins, l’onde de choc a bel et bien traversé le football américain : le soir même du premier jour de préparation pour la Coupe du monde, desmédias italiens annonçaient déjà l’entraîneur argentin comme futur technicien du club lombard. The Athletic a depuis confirmé l’existence de discussions avancées entre l’entourage de Pochettino et les dirigeants de l’AC Milan, qui se seraient rencontrés dès la semaine précédente, avant même le début du stage. Mercredi, face aux médias, Pochettino n’a pas démenti ces rumeurs ; il a simplement expliqué qu’elles n’avaient aucune incidence sur son engagement actuel.

« Soyons clairs : nous nous sommes engagés auprès de l’équipe nationale jusqu’à la fin de la Coupe du monde », a-t-il affirmé. « Depuis près de deux ans, nous recevons de nombreuses propositions, et nous avons toujours répété que nous irions au terme de notre contrat en juillet, après la Coupe du monde. Bien sûr, on nous a contactés. Je ne vais pas vous mentir. J’ai effectivement rencontré des représentants de plusieurs clubs, mais il s’agit uniquement d’échanges informels : nous avons des contacts un peu partout dans le milieu. Mon agent se charge de surveiller le marché et d’identifier la meilleure option pour l’avenir ; c’est une démarche courante, même pour mes collègues sous contrat, qui rencontrent aussi d’autres personnes.

« Si je n’étais pas engagé, que ferais-je ici ? Je suis là maintenant, et je ne partirai pas demain. »

Selon U.S. Soccer, cette situation était prévisible. Pochettino, l’un des techniciens les plus réputés du circuit, avait été recruté pour son palmarès et son autorité. Cet intérêt était inévitable : à quelques semaines de la reprise et alors que son contrat touche à son terme, il est naturel que des clubs se renseignent et que l’entraîneur écoute les options pour son avenir, qu’il reste aux États-Unis ou non.

Faut-il s’en inquiéter ? Ces rumeurs ont-elles un impact sur la préparation de la Coupe du monde ? L’épisode Milanais risque-t-il de peser sur Pochettino ? Rien de tout cela, assurent les membres du staff et les joueurs qui s’apprêtent à disputer sous ses ordres le plus grand tournoi de leur carrière.