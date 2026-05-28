Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mauricio Pochettino, USMNT GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Je suis là » : Mauricio Pochettino s’engage avec l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, et probablement au-delà, même si les rumeurs l’envoyant à l’AC Milan alimentent les spéculations sur son avenir

Analysis
Etats-Unis
M. Pochettino
FEATURES
Coupe du monde
AC Milan

Les récentes rumeurs n’ont suscité aucune véritable inquiétude au sein du camp de l’équipe nationale américaine, les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants restant pleinement concentrés sur leur préparation pour la Coupe du monde.

ATLANTA — Lorsque la nouvelle a filtré, annonçant que Mauricio Pochettino, sélectionneur de l’équipe nationale américaine, était courtisé par l’AC Milan, il se trouvait au nouveau Centre national d’entraînement de l’U.S. Soccer. Il était tard dans la nuit, à l’issue de la première journée de préparation à la Coupe du monde. Tandis que les spéculations sur son avenir à long terme allaient bon train, l’Argentin était assis aux côtés de son adjoint de toujours, Jesús Pérez, du PDG de l’US Soccer, JT Batson, et du directeur des opérations, Dan Helfrich, pour évoquer la suite du projet.

Selon Pochettino et Batson, ces échanges ne portaient pas sur le court terme, mais bien sur l’avenir à long terme : les Jeux olympiques, les sélections jeunes et la formation des entraîneurs figuraient à l’ordre du jour. « L’esprit de Pochettino n’était en aucun cas tourné vers Milan », assure Batson, ajoutant qu’il y a trop de travail à accomplir aux États-Unis pour qu’il en soit autrement.

Néanmoins, l’onde de choc a bel et bien traversé le football américain : le soir même du premier jour de préparation pour la Coupe du monde, desmédias italiens annonçaient déjà l’entraîneur argentin comme futur technicien du club lombard. The Athletic a depuis confirmé l’existence de discussions avancées entre l’entourage de Pochettino et les dirigeants de l’AC Milan, qui se seraient rencontrés dès la semaine précédente, avant même le début du stage. Mercredi, face aux médias, Pochettino n’a pas démenti ces rumeurs ; il a simplement expliqué qu’elles n’avaient aucune incidence sur son engagement actuel.

« Soyons clairs : nous nous sommes engagés auprès de l’équipe nationale jusqu’à la fin de la Coupe du monde », a-t-il affirmé. « Depuis près de deux ans, nous recevons de nombreuses propositions, et nous avons toujours répété que nous irions au terme de notre contrat en juillet, après la Coupe du monde. Bien sûr, on nous a contactés. Je ne vais pas vous mentir. J’ai effectivement rencontré des représentants de plusieurs clubs, mais il s’agit uniquement d’échanges informels : nous avons des contacts un peu partout dans le milieu. Mon agent se charge de surveiller le marché et d’identifier la meilleure option pour l’avenir ; c’est une démarche courante, même pour mes collègues sous contrat, qui rencontrent aussi d’autres personnes.

« Si je n’étais pas engagé, que ferais-je ici ? Je suis là maintenant, et je ne partirai pas demain. »

Selon U.S. Soccer, cette situation était prévisible. Pochettino, l’un des techniciens les plus réputés du circuit, avait été recruté pour son palmarès et son autorité. Cet intérêt était inévitable : à quelques semaines de la reprise et alors que son contrat touche à son terme, il est naturel que des clubs se renseignent et que l’entraîneur écoute les options pour son avenir, qu’il reste aux États-Unis ou non.

Faut-il s’en inquiéter ? Ces rumeurs ont-elles un impact sur la préparation de la Coupe du monde ? L’épisode Milanais risque-t-il de peser sur Pochettino ? Rien de tout cela, assurent les membres du staff et les joueurs qui s’apprêtent à disputer sous ses ordres le plus grand tournoi de leur carrière.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    Pochettino confirme l'intérêt du club

    Pochettino aborde sans détour le sujet sensible : oui, des marques d’intérêt sont bien réelles. Ses agents ont approché plusieurs clubs, c’est leur rôle. Pour l’instant, il reste à la tête de l’équipe nationale américaine, et cela durera au moins jusqu’en juillet.

    Néanmoins, son contrat avec la Fédération américaine prendra fin à l’issue de la Coupe du monde. Les deux parties se sont dites prêtes à poursuivre leur collaboration, mais la décision finale dépendra des performances lors du tournoi. Il serait donc irresponsable de ne pas anticiper l’avenir, et les représentants du technicien s’en chargent.

    Pour l’instant, il est à Atlanta avec son staff et l’équipe nationale américaine, bien loin de Milan ou de toute autre destination. Si des clubs le courtisent, sa réponse est claire : il faudra attendre.

    « Si un club venait me voir en me disant : “Mauricio, on a besoin de toi dès demain”, je répondrais : “Désolé, je me suis engagé avec l’équipe nationale et je veux briller à la Coupe du monde” », assure-t-il. « Je ne sais pas ce qu’un club pourrait me promettre, mais je ne changerai pas d’avis. Pour moi, c’est très irrespectueux.

    Quand j’étais dans différents clubs, j’étais toujours engagé. Bien sûr, il y a eu des moments où des gens m’ont abordé. J’ai vu ça quand j’étais à Tottenham, j’ai reçu des offres et j’ai dit aux gens : “Je respecte mon contrat avec Tottenham”. Pour moi, c’est comme ça qu’on agit… Quand les choses se passent comme ça, je n’écoute pas, et mes représentants n’écoutent pas non plus avant la fin de la Coupe du monde. Peut-être qu’après la Coupe du monde, il y aura aussi la possibilité de rester avec la fédération. Peut-être qu’ils s’intéressent à nous ou pas, mais c’est mon engagement. »

    Tout dépendra du parcours en Coupe du monde, objectif unique de Pochettino et de son groupe.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Les joueurs de l’équipe nationale américaine demeurent concentrés malgré les rumeurs

    Comme tout le monde, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont pris connaissance de la nouvelle ce matin. Contrairement à la plupart des gens, cela ne les a pas particulièrement déstabilisés. C’est peut-être parce qu’eux aussi connaissent les rouages du football. Ça ne s’arrête jamais.

    Au cours des prochaines semaines, malgré l’actualité brûlante, la machine des transferts continuera de tourner à plein régime : les agents échangeront avec les clubs pour préparer leurs prochaines opérations, les recruteurs suivront la Coupe du monde à la recherche de leur future pépite, et les directeurs sportifs travailleront d’arrache-pied pendant la trêve estivale pour mettre leurs équipes sur la voie du succès.

    Telle est la norme dans le football, et toutes les parties ne sont pas impliquées dans chaque discussion ; c’est aussi le cas dans d’autres secteurs. Le football est un métier comme un autre : quel professionnel n’envisage pas d’autres opportunités, réelles ou hypothétiques ?

    Même en pleine Coupe du monde, le jeu ne s’arrête pas. C’est ainsi que les joueurs voient les choses. Pochettino n’échappe pas à cette agitation.

    « Nous devons nous concentrer ici sur la Coupe du monde », a déclaré Tyler Adams. « Je pense que, quel que soit l’entraîneur ou le joueur, il y a actuellement des gars en fin de contrat qui doivent décider quoi faire, soit avant la Coupe du monde, soit après. Ce sera la même chose pour les entraîneurs. Il est pleinement présent avec nous chaque jour, cherchant des moyens de nous améliorer, se concentrant sur l’entraînement tout comme nous. »

    Tim Weah a fait écho à ces propos.

    « Non, cela ne nous perturbe pas », a-t-il affirmé. « Je vis au jour le jour, et pour l’instant il est là, nous travaillons avec lui. C’est incroyable d’avoir un entraîneur aussi prestigieux à notre tête. Quand on vise le plus haut niveau, on veut être coaché par les meilleurs, donc c’est fantastique.

    Quoi qu’il décide de faire après nous, c’est son choix, et nous sommes là pour le soutenir, tout comme il est là pour nous. Nous vivons dans l’instant présent et nous nous assurons de bien faire notre travail. »

    Pour les joueurs, c’est le statu quo. Et la Fédération américaine de football l’entend de la même oreille.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Pochettino restera-t-il en poste après la Coupe du monde ?

    À l’annonce de la nouvelle, Batson a immédiatement repensé à deux instants clés. D’abord, la réunion de la veille, au cours de laquelle Pochettino avait exposé son plan stratégique à long terme pour orienter la fédération durant le prochain cycle. Puis, leur première rencontre à Barcelone, qui avait officialisé leur collaboration en 2024.

    « Mauricio et tout le staff ont fait preuve d’une transparence totale tout au long du processus », assure Batson. « Dès notre premier rendez-vous, il y a quelques étés, de nombreux prétendants voulaient déjà recruter Mauricio et son équipe. Il disposait d’autres offres de clubs.

    Il voulait être ici. Il croit fermement en ce que nous faisons à U.S. Soccer, en l’avenir du football en Amérique et en cette équipe masculine. Tout au long du processus, quand on possède des talents de haut niveau, qu’il s’agisse de commerciaux, de spécialistes du marketing ou d’entraîneurs, d’autres clubs se montrent intéressés. »

    Tout au long du cycle, Pochettino a été annoncé dans plusieurs clubs et a ouvertement exprimé son souhait de revenir un jour en Premier League. Tottenham, le Real Madrid et, plus récemment, Milan figurent parmi les formations intéressées. Selon Batson, la liste est en réalité bien plus longue.

    « Ils ont fait preuve de transparence quant à l’intérêt des clubs ces deux dernières années », a-t-il déclaré. « La liste des contacts a été plus longue que ce qui a été rapporté, et ils ont donc été formidables à cet égard. »

    Recruté à prix d’or – un salaire annuel de 6 millions de dollars financé en partie par des dons philanthropiques – l’Argentin est lié à la sélection jusqu’à la fin de la Coupe du monde. Depuis, les deux parties explorent la possibilité d’une prolongation, si les étoiles s’alignent.

    « Nous avons eu de longues discussions sur les quatre prochaines années », précise le dirigeant. « Nous sommes enthousiastes, eux aussi, mais notre priorité reste l’été, et c’est là-dessus que nous nous concentrons. »

    Malgré tout, il serait irresponsable de ne pas envisager l’avenir sans Pochettino, et ces préparatifs ont déjà commencé.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    La Fédération américaine de football se prépare à tous les scénarios possibles.

    La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) cherche un nouveau directeur sportif. Matt Crocker a quitté l’organisation au printemps pour un poste similaire en Arabie saoudite. Selon Batson, le processus de remplacement est en cours et pourrait déboucher sur un profil différent.

    Parallèlement, des réunions mensuelles sont organisées pour établir les plans de succession : à tout moment, un membre du staff peut quitter le navire. Pochettino et son homologue de l’équipe féminine, Emma Hayes, pourraient ainsi s’en aller après leurs Coupes du monde respectives. Les coachs des jeunes ou les adjoints peuvent être approchés à tout moment par des clubs concurrents ou des sélections nationales. Même les cadres, les entraîneurs et les membres du staff commercial pourraient quitter le football pour une opportunité plus attractive. Batson rappelle que l’organisation a triplé de taille ces dernières années : les bureaux d’U.S. Soccer à Atlanta bouillonnent donc en permanence.

    Oui, des plans existent au cas où Pochettino partirait, comme pour n’importe quel membre du staff.

    « Nous avons des plans pour les renouvellements, des plans pour les intérims et des plans pour les remplacements, car on ne sait jamais ce qui peut arriver », explique M. Batson. « Le football est un sport mondial, il bouge sans cesse, et cela fait partie de notre développement en tant que football américain.

    « Cela vaut pour tous les postes, y compris celui de PDG, a-t-il ajouté en riant. Quoi qu’il arrive dans nos fonctions clés, nous devons disposer de plans d’intérim. Nous menons aussi des programmes de développement pour des successeurs à long terme ; c’est une partie normale de notre croissance. »

    Pochettino participe d’ailleurs activement à ces réflexions stratégiques. Lors d’un dîner new-yorkais avec Batson la semaine passée, il a été invité à exposer sa vision de l’avenir du football américain : olympiades, sélections jeunes, centre de formation, coaching des entraîneurs… Chaque sujet était sur la table.

    « Il nous a demandé si nous étions prêts à écouter le projet de la Fédération pour les quatre prochaines années, et nous avons répondu : “Bien sûr, nous sommes ouverts !” Pensez-vous que, si nous étions engagés auprès d’autres personnes, nous perdrions notre temps à écouter ? Non, car je pense que nous avons un profond respect pour les États-Unis. Nous avons un immense respect pour la Fédération, et nous lui sommes très reconnaissants. Ce qu’elle nous a permis de vivre est un rêve : en tant que staff technique, il est rare d’avoir la chance de participer à notre Coupe du monde.

    « Nous avons une relation formidable. Avant cette conversation avec Batson, nous ignorions si la Fédération était satisfaite de notre travail et si elle souhaitait nous conserver à long terme. »

    Reste la question financière : les moyens alloués seront-ils maintenus pour le sélectionneur qui mènera l’équipe jusqu’en 2030, et sont-ils vraiment indispensables, alors que la prochaine Coupe du monde se tiendra à l’étranger ?

    « Ce qui est passionnant avec la Fédération américaine, c’est que nous pouvons désormais prendre des décisions majeures en nous concentrant sur l’intérêt du football, en sachant que nous aurons les ressources pour les mettre en œuvre », a déclaré Batson, que ce soit grâce à nos partenaires commerciaux, aux nombreux billets et maillots vendus ou au soutien philanthropique.

    Ainsi, lorsque nous aborderons toutes ces décisions, notre priorité absolue sera de déterminer ce qui permettra d’obtenir les meilleurs résultats pour le football, et nous sommes convaincus que nous disposerons des ressources nécessaires. »

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    La Coupe du monde demeure la priorité.

    Pendant que Batson s’exprimait devant les médias, Pochettino se tenait une trentaine de mètres derrière lui, scrutant la séance d’entraînement de son groupe. À plusieurs reprises, il a haussé le ton pour exiger de ses joueurs qu’ils se déplacent plus vite et accélèrent le rythme. Les joueurs de l’équipe nationale américaine s’apprêtent à enchaîner les longues journées sous le soleil écrasant d’Atlanta, et le technicien argentin entend bien profiter de cette chaleur pour intensifier encore la préparation en vue de la Coupe du monde.

    Le coup d’envoi du tournoi approche : d’ici au 12 juin et à l’ouverture contre le Paraguay, les États-Unis disputeront deux rencontres amicales, face au Sénégal puis à l’Allemagne. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales, ponctuées de séances vidéo et de réunions tardives entre Pochettino, son staff et la Fédération américaine pour peaufiner les derniers détails.

    « Je suis convaincu que Mauricio et l’équipe sont à 100 % concentrés sur cet été », a déclaré Batson. « Ils sont enthousiastes. Ils étaient parmi les premiers à arriver ce matin et les derniers à partir hier soir. Ils ne pourraient pas être plus heureux d’être ici, dans notre nouveau foyer.

    « Une grande partie de ce dont Mauricio a parlé avec l’ensemble de notre staff plus tôt dans la journée concerne la manière dont nous allons faire de cette maison notre foyer. Ils y croient fermement. Ils connaissent l’impact que cela a eu en Argentine. Ils ont manifestement constaté l’impact que cela a eu dans d’autres organisations dont ils ont fait partie, et ils sont très concentrés sur l’équipe nationale et sur l’importance qu’elle revêt pour ce pays. »

    Le processus visant à faire du nouveau centre de l’U.S. Soccer un véritable foyer a commencé cette semaine. Reste à voir combien de temps Pochettino lui-même considérera ces lieux comme les siens. Ce qui compte pour tout le monde au camp, cependant, c’est qu’il s’y sente chez lui cet été, alors que tous les regards, y compris le sien, sont tournés vers la Coupe du monde.

    « La Coupe du monde, c’est un autre niveau », rappelle Pochettino. « Tout dépend de la manière dont on aborde la compétition. C’est une question de mentalité. »

Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Sénégal crest
Sénégal
SEN