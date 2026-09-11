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« Je suis l’une des personnes les plus heureuses du monde ! » : Lisandro Martinez se confie sur un jalon émotionnel à Old Trafford
Martinez couronne un retour européen mémorable
Lisandro Martinez a vécu une soirée historique à Old Trafford, alors que Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA par une large victoire 4-0 contre l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes et Benjamin Sesko ont donné une avance confortable avant que le défenseur central argentin ne marque en seconde période.
Après avoir inscrit ses trois premiers buts avec Manchester United à l’extérieur, à Arsenal, Liverpool et Fulham, Martinez a enfin ouvert son compteur à domicile à M16.
Cette victoire a également permis à United de signer son premier clean sheet de la saison, toutes compétitions confondues.
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Échange plein de répartie avec des consultants
Après le coup de sifflet final, un Martinez plein de répartie a pris Jamie Carragher et Micah Richards de court sur CBS Sports avec son échange d’après-match plein d’humour. Le défenseur a montré son côté décontracté après avoir aidé United à conserver une domination totale pendant les 90 minutes.
Il a félicité ses coéquipiers pour s’être imposés physiquement dès le coup d’envoi et avoir contrôlé le tempo tout au long de la rencontre.
« Il faut aller sur chaque ballon comme si c’était le dernier, et je pense que c’est ce que nous avons fait aujourd’hui, a expliqué Martinez. Dans chaque duel, nous avons été très dominants. »
Un défenseur savoure une étape importante chargée d’émotion à domicile
S'exprimant après le match au micro de MUTV, Martinez a reconnu que marquer devant le public à domicile, avec sa petite amie qui assistait à la rencontre depuis les tribunes, en avait fait une occasion inoubliable. Le défenseur de 28 ans a décrit ce moment comme un pur bonheur après une performance collective dominatrice.
Il a reconnu que l'énergie brute générée par l'emblématique hymne de la Ligue des champions à Old Trafford peut être difficile à contenir.
« C'est une sensation incroyable, marquer dans ce stade incroyable et magnifique avec ces gens, et aussi avec ma petite amie qui était là, a déclaré Martinez. Ce soir, honnêtement, je suis l'une des personnes les plus heureuses du monde. »
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Manchester United se tourne vers le derby de Manchester
Après avoir assuré les trois points pour leur retour en Europe, Martinez a exhorté le groupe à savourer brièvement ce résultat avant de rediriger toute son attention vers les échéances nationales. United reçoit son rival Manchester City à Old Trafford dimanche, pour un derby crucial de Premier League.
Le défenseur a insisté sur le fait que l'équipe devait afficher le même état d'esprit impitoyable ce week-end.
« Nous devons savourer et, demain, nous devons penser au derby, a ajouté Martinez. Nous voulons jouer avec une grande mentalité et beaucoup de concentration, et nous voulons essayer de prendre les trois points. »
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