Lisandro Martinez a vécu une soirée historique à Old Trafford, alors que Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA par une large victoire 4-0 contre l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes et Benjamin Sesko ont donné une avance confortable avant que le défenseur central argentin ne marque en seconde période.

Après avoir inscrit ses trois premiers buts avec Manchester United à l’extérieur, à Arsenal, Liverpool et Fulham, Martinez a enfin ouvert son compteur à domicile à M16.

Cette victoire a également permis à United de signer son premier clean sheet de la saison, toutes compétitions confondues.