Goal.com
En direct
Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« Je suis l'homme de la situation » : l'ancien copropriétaire de Crystal Palace, John Textor, annonce son intention d'acquérir un club de Bundesliga

Bundesliga
Crystal Palace
Premier League
Eintracht Francfort

Le magnat américain John Textor a annoncé son intention audacieuse d’étendre son empire footballistique, déjà composé de plusieurs clubs, en lançant une offre publique d’achat ambitieuse sur l’Eintracht Francfort. L’ancien actionnaire de Crystal Palace s’est présenté comme l’investisseur « idéal » pour le club allemand, invoquant ses liens ancestraux avec la ville, dans le but d’ajouter un poids lourd de la Bundesliga à son portefeuille international.

  • Textor envisage une expansion en Allemagne

    L'investisseur américain Textor a révélé son intérêt de longue date pour l'Eintracht Francfort dans un nouveau documentaire intitulé « Inside Football – Who is buying the game? ». Le dirigeant d’Eagle Football Holdings y affirme suivre de longue date le club de Bundesliga et révèle même que l’arrivée de l’ex-entraîneur des Aigles, Oliver Glasner, à Crystal Palace s’inscrivait dans cette stratégie. Néanmoins, la direction de l’Eintracht accueille cette proposition avec une scepticisme marqué, craignant que les modèles de propriété multi-clubs ne compromettent l’intégrité du football allemand.

    • Publicité
  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025AFP

    Le candidat « idéal »

    Interrogé depuis son domicile en Floride, Textor a souligné son lien personnel avec Francfort, qui, selon lui, en fait le candidat idéal pour le club. Il a fait valoir que sa passion pour le football et son histoire familiale le placent bien au-delà du simple rôle d’investisseur étranger.

    Interrogé sur sa capacité à prendre les commandes d’un club situé au cœur de l’Europe, Textor a déclaré, selon la Frankfurter Rundschau : « Je suis un supporter de l’Eintracht. Je suis l’investisseur idéal, passionné, qui rêve d’investir en Allemagne. Je ne parle pas la langue. Mais mon père m’a dit : “Tu es allemand.” Donc je suis allemand. »

  • Le modèle multi-clubs a été rejeté.

    La direction de l’Eintracht a réagi avec prudence à cette annonce. Axel Hellmann, porte-parole du conseil d’administration, a critiqué la structure de propriété multi-clubs au sein de laquelle le club viendrait d’entrer, le groupe de Textor détenant déjà des participations à Lyon, Botafogo et au RWDM Bruxelles. Il a souligné que de tels réseaux conféraient un avantage concurrentiel déloyal et a insisté sur la nécessité d’une réglementation plus stricte pour préserver l’intégrité du marché des transferts.

    Mettant en garde contre l’influence grandissante des consortiums mondiaux, il a déclaré : « Il faut instaurer des règles qui, au final, n’autorisent pas les investisseurs à acheter si facilement des clubs pour ensuite transférer les joueurs de A à B. Il faut étouffer cela dans l’œuf ! »

  • Eintracht Frankfurt v 1. FC Kln - BundesligaGetty Images Sport

    La grande affiche de Leipzig se profile

    L'Eintracht Francfort sera soumis à un test tactique crucial ce samedi, à l'occasion de la 30e journée de Bundesliga, en accueillant le RB Leipzig. Actuellement 7e du classement avec 42 points en 29 matchs, le club se trouve encore à 14 longueurs de son prochain adversaire, dernier détenteur d'un billet pour la Ligue des champions.

    Parallèlement, la direction maintient une position ferme contre toute prise de participation majoritaire, si bien que l’équipe doit impérativement obtenir un résultat positif pour préserver ses chances de qualification européenne, malgré les discussions en cours sur l’avenir actionnarial du club.

Bundesliga
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
West Ham crest
West Ham
WHU