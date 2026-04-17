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« Je suis l'homme de la situation » : l'ancien copropriétaire de Crystal Palace, John Textor, annonce son intention d'acquérir un club de Bundesliga
Textor envisage une expansion en Allemagne
L'investisseur américain Textor a révélé son intérêt de longue date pour l'Eintracht Francfort dans un nouveau documentaire intitulé « Inside Football – Who is buying the game? ». Le dirigeant d’Eagle Football Holdings y affirme suivre de longue date le club de Bundesliga et révèle même que l’arrivée de l’ex-entraîneur des Aigles, Oliver Glasner, à Crystal Palace s’inscrivait dans cette stratégie. Néanmoins, la direction de l’Eintracht accueille cette proposition avec une scepticisme marqué, craignant que les modèles de propriété multi-clubs ne compromettent l’intégrité du football allemand.
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Le candidat « idéal »
Interrogé depuis son domicile en Floride, Textor a souligné son lien personnel avec Francfort, qui, selon lui, en fait le candidat idéal pour le club. Il a fait valoir que sa passion pour le football et son histoire familiale le placent bien au-delà du simple rôle d’investisseur étranger.
Interrogé sur sa capacité à prendre les commandes d’un club situé au cœur de l’Europe, Textor a déclaré, selon la Frankfurter Rundschau : « Je suis un supporter de l’Eintracht. Je suis l’investisseur idéal, passionné, qui rêve d’investir en Allemagne. Je ne parle pas la langue. Mais mon père m’a dit : “Tu es allemand.” Donc je suis allemand. »
Le modèle multi-clubs a été rejeté.
La direction de l’Eintracht a réagi avec prudence à cette annonce. Axel Hellmann, porte-parole du conseil d’administration, a critiqué la structure de propriété multi-clubs au sein de laquelle le club viendrait d’entrer, le groupe de Textor détenant déjà des participations à Lyon, Botafogo et au RWDM Bruxelles. Il a souligné que de tels réseaux conféraient un avantage concurrentiel déloyal et a insisté sur la nécessité d’une réglementation plus stricte pour préserver l’intégrité du marché des transferts.
Mettant en garde contre l’influence grandissante des consortiums mondiaux, il a déclaré : « Il faut instaurer des règles qui, au final, n’autorisent pas les investisseurs à acheter si facilement des clubs pour ensuite transférer les joueurs de A à B. Il faut étouffer cela dans l’œuf ! »
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La grande affiche de Leipzig se profile
L'Eintracht Francfort sera soumis à un test tactique crucial ce samedi, à l'occasion de la 30e journée de Bundesliga, en accueillant le RB Leipzig. Actuellement 7e du classement avec 42 points en 29 matchs, le club se trouve encore à 14 longueurs de son prochain adversaire, dernier détenteur d'un billet pour la Ligue des champions.
Parallèlement, la direction maintient une position ferme contre toute prise de participation majoritaire, si bien que l’équipe doit impérativement obtenir un résultat positif pour préserver ses chances de qualification européenne, malgré les discussions en cours sur l’avenir actionnarial du club.