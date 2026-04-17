Interrogé depuis son domicile en Floride, Textor a souligné son lien personnel avec Francfort, qui, selon lui, en fait le candidat idéal pour le club. Il a fait valoir que sa passion pour le football et son histoire familiale le placent bien au-delà du simple rôle d’investisseur étranger.

Interrogé sur sa capacité à prendre les commandes d’un club situé au cœur de l’Europe, Textor a déclaré, selon la Frankfurter Rundschau : « Je suis un supporter de l’Eintracht. Je suis l’investisseur idéal, passionné, qui rêve d’investir en Allemagne. Je ne parle pas la langue. Mais mon père m’a dit : “Tu es allemand.” Donc je suis allemand. »