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« Je suis heureux qu’il soit avec nous ! » : Xabi Alonso salue la « grande influence » de Danny Welbeck alors que Chelsea se prépare à retrouver Brighton
Welbeck se prépare aux retrouvailles avec Brighton
Welbeck se prépare à retrouver rapidement ses anciens employeurs, alors que Chelsea s’apprête à recevoir Brighton en Premier League. Le joueur de 35 ans a passé six années chez les Seagulls avant de rejoindre Stamford Bridge cet été. Pendant son passage sur la côte sud, Welbeck a régulièrement posé des problèmes à Chelsea. L’attaquant vétéran a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en neuf rencontres de Premier League face aux Blues, marquant contre eux pour la dernière fois en avril.
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Alonso soulagé d’avoir un attaquant vétéran
Welbeck a récemment montré qu’il n’avait rien perdu de son instinct devant le but en marquant de la tête pour ses débuts avec Chelsea. Il a ouvert son compteur avec le club lors de la victoire de jeudi contre Luton Town au deuxième tour de la Carabao Cup. L’entraîneur des Blues, Alonso, se réjouit de pouvoir compter sur l’attaquant expérimenté à l’approche du week-end.
« Je suis au courant [de son bilan dans cette affiche] et je suis heureux qu’il soit avec nous ! », a déclaré Alonso sur le site officiel du club. « Il a beaucoup de qualités. En tant que joueur, on voit à quel point il est intelligent, et il crée bien du lien dans le jeu. En dehors de la surface, il est capable de combiner, et dans la surface il est très intelligent pour être au bon endroit. Nous l’avons vu [contre Luton]. »
Relever les standards à Stamford Bridge
Welbeck n'est pas le seul professionnel expérimenté à avoir rejoint les rangs de Chelsea récemment, puisque Jordan Henderson est lui aussi arrivé cet été. Ensemble, ils ont apporté un leadership crucial à l'effectif d'Alonso. Alonso a mis en avant les contributions de Welbeck en dehors du terrain, soulignant son immense dévouement.
« Au quotidien, il exerce une grande influence sur le reste des joueurs, a expliqué Alonso. Il s'entraîne vraiment dur et fait monter tous les standards à l'entraînement. C'est quelque chose que nous jugeons important.
« Ils [Henderson et Welbeck] aident, mais il n'y a pas qu'eux. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] aussi. Même s'ils sont plus jeunes, ils ont un bon impact.
« C'était une décision très importante dans la planification de l'effectif : faire venir des joueurs qui apportent non seulement sur le terrain, mais qui sont prêts à rivaliser et qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour avoir un impact. Nous en sommes heureux. »
- AFP
Le derby londonien se profile après le test de Brighton
Reste à savoir si Welbeck sera aligné dimanche face à son ancien club, une décision qui appartient à l'entraîneur. Cependant, son entrée récente ponctuée d'un but laisse penser qu'il est prêt à se faire remarquer en Premier League.
Après le choc de dimanche contre Brighton à Stamford Bridge, Chelsea tournera son attention vers une énorme rivalité locale. Les hommes d'Alonso entameront immédiatement leur préparation en vue d'un derby londonien crucial contre Arsenal la semaine prochaine.
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