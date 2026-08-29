« Je suis heureux qu’il soit avec nous ! » : Xabi Alonso salue la « grande influence » de Danny Welbeck alors que Chelsea se prépare à retrouver Brighton

Welbeck a récemment montré qu’il n’avait rien perdu de son instinct devant le but en marquant de la tête pour ses débuts avec Chelsea. Il a ouvert son compteur avec le club lors de la victoire de jeudi contre Luton Town au deuxième tour de la Carabao Cup. L’entraîneur des Blues, Alonso, se réjouit de pouvoir compter sur l’attaquant expérimenté à l’approche du week-end.

« Je suis au courant [de son bilan dans cette affiche] et je suis heureux qu’il soit avec nous ! », a déclaré Alonso sur le site officiel du club. « Il a beaucoup de qualités. En tant que joueur, on voit à quel point il est intelligent, et il crée bien du lien dans le jeu. En dehors de la surface, il est capable de combiner, et dans la surface il est très intelligent pour être au bon endroit. Nous l’avons vu [contre Luton]. »