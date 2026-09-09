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« Je suis heureux ! » : Cristian Chivu salue le courage de l'Inter malgré une courte défaite en Ligue des champions face au Real Madrid de Jose Mourinho
Du courage face à la défaite
L’Inter a entamé sa campagne de Ligue des champions avec l’un des déplacements les plus difficiles du football mondial, en se rendant dans la capitale espagnole pour affronter le club le plus titré de l’histoire de la compétition européenne. Malgré ce revers 2-1, synonyme de zéro point, Chivu a mis l’accent sur la résilience psychologique affichée par ses joueurs sous les projecteurs du Bernabeu.
S’exprimant après la rencontre, Chivu a insisté sur le fait que le score final ne racontait pas toute l’histoire des 90 minutes.
« Je ne suis pas en colère, je suis content du courage et de la personnalité que nous avons montrés, ainsi que de la manière dont l’équipe a surmonté un moment difficile », a déclaré l’ancien défenseur sur le site officiel du club. « Ce qui compte pour moi, c’est la réaction à certaines erreurs, le langage corporel et à quel point on croit en ce qu’on fait. Nous avons essayé de dominer et d’exécuter notre plan de jeu avec succès, ce qui me rend optimiste pour l’avenir de cette équipe. »
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Du courage tactique face à l’élite
L’entraîneur de l’Inter s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont son équipe a conservé son identité face à une opposition de classe mondiale. Plutôt que d’adopter une approche défensive pour museler l’attaque du Real Madrid, l’Inter a cherché à jouer vers l’avant, bousculant le club de Liga et se créant plusieurs occasions franches.
Chivu a reconnu qu’évoluer avec une telle intensité comporte naturellement des risques, mais il a estimé que ce compromis en valait la peine pour le développement de son groupe. « Nous connaissions leur qualité et nous savions que nous pouvions faire des erreurs, a admis Chivu. Nous n’avons pas cherché à reculer et à gérer ; nous avons tenu tête au Real Madrid, et c’est cette performance que je retiens de ce match. »
Des retrouvailles émouvantes avec Mourinho
Cette rencontre offrait aussi un décor chargé d’émotion, puisque Chivu retrouvait son ancien mentor, Jose Mourinho, revenu sur le banc du Real Madrid cette saison. Les deux hommes ont notamment partagé une période historique à San Siro, avec en point d’orgue leur légendaire triplé lors de la saison 2009-2010.
En revenant sur ces retrouvailles, Chivu a parlé avec chaleur de celui qui l’a mené à la gloire en Ligue des champions il y a plus de dix ans. « J’ai une énorme affection pour Mourinho pour tout ce que nous avons fait ensemble, y compris pendant une période difficile de ma vie, et pour la manière dont il s’est comporté en grand homme », a déclaré Chivu. « C’était un plaisir de le revoir et de le prendre dans mes bras, et je lui souhaite le meilleur pour cette saison. »
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Objectif national et retour en Europe
L’Inter doit désormais rapidement se reconcentrer sur la Serie A avec la réception de l’Udinese lundi. Sur la scène nationale, la pression est là pour maintenir cette dynamique et faire en sorte que la déception du Bernabeu ne déteigne pas sur sa campagne en championnat.
Le parcours continental de l’Inter marquera temporairement une pause avec la trêve internationale, laissant à l’effectif le temps de réfléchir à ce premier match. Son prochain test en Ligue des champions le verra affronter le géant belge, le Club Bruges.
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