« Je suis heureux ! » : Cristian Chivu salue le courage de l'Inter malgré une courte défaite en Ligue des champions face au Real Madrid de Jose Mourinho

L’Inter a entamé sa campagne de Ligue des champions avec l’un des déplacements les plus difficiles du football mondial, en se rendant dans la capitale espagnole pour affronter le club le plus titré de l’histoire de la compétition européenne. Malgré ce revers 2-1, synonyme de zéro point, Chivu a mis l’accent sur la résilience psychologique affichée par ses joueurs sous les projecteurs du Bernabeu.

S’exprimant après la rencontre, Chivu a insisté sur le fait que le score final ne racontait pas toute l’histoire des 90 minutes.

« Je ne suis pas en colère, je suis content du courage et de la personnalité que nous avons montrés, ainsi que de la manière dont l’équipe a surmonté un moment difficile », a déclaré l’ancien défenseur sur le site officiel du club. « Ce qui compte pour moi, c’est la réaction à certaines erreurs, le langage corporel et à quel point on croit en ce qu’on fait. Nous avons essayé de dominer et d’exécuter notre plan de jeu avec succès, ce qui me rend optimiste pour l’avenir de cette équipe. »



