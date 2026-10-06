« Je suis fier de mes joueurs ! » : Mark van Bommel reste positif après que la France a écrasé la Belgique

La Belgique a subi une lourde défaite 4-1 contre la France en Ligue des nations lundi, concluant de manière frustrante sa dernière rencontre internationale. L’équipe de Van Bommel a finalement été renversée par une performance impitoyable de la France, mais le sélectionneur est resté résolument positif dans l’immédiat après-match.

Malgré les quatre buts encaissés face aux Bleus, l’entraîneur néerlandais a livré une évaluation remarquablement optimiste de la prestation globale de son équipe. Plutôt que de s’attarder sur l’effondrement défensif, le nouvel entraîneur a choisi de mettre l’accent sur les signes tactiques encourageants montrés par son groupe.