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« Je suis fier de mes joueurs ! » : Mark van Bommel reste positif après que la France a écrasé la Belgique
Lourde défaite pour la Belgique
La Belgique a subi une lourde défaite 4-1 contre la France en Ligue des nations lundi, concluant de manière frustrante sa dernière rencontre internationale. L’équipe de Van Bommel a finalement été renversée par une performance impitoyable de la France, mais le sélectionneur est resté résolument positif dans l’immédiat après-match.
Malgré les quatre buts encaissés face aux Bleus, l’entraîneur néerlandais a livré une évaluation remarquablement optimiste de la prestation globale de son équipe. Plutôt que de s’attarder sur l’effondrement défensif, le nouvel entraîneur a choisi de mettre l’accent sur les signes tactiques encourageants montrés par son groupe.
- Getty
Van Bommel reste positif
Van Bommel n’a pas tardé à souligner à quel point son équipe avait bien rivalisé avec ses illustres adversaires pendant une grande partie de la rencontre. Il a estimé que ses joueurs avaient appliqué efficacement ses consignes tactiques et posé de sérieux problèmes à la France avant que le match ne leur échappe.
« Pendant longtemps, nous avons fait jeu égal avec un demi-finaliste de la dernière Coupe du monde », a expliqué le Néerlandais, comme relayé par MaxiFoot. « Les dix premières minutes ont été compliquées, mais cela allait mieux ensuite. Nous avons gardé le ballon, nous étions bien organisés. Nous avons montré de belles choses et nous avons marqué un but somptueux. »
Les remplaçants de la France font la différence
La rencontre a finalement échappé à la Belgique dans les dernières minutes, la profondeur d’effectif supérieure de la France et sa puissance physique s’étant révélées trop difficiles à contenir. Van Bommel a reconnu ouvertement la vitesse folle et la qualité technique de l’adversaire, soulignant que les remplaçants avaient changé la physionomie du match.
« Ils ont une qualité immense, et les remplaçants ont été décisifs, a-t-il admis après la défaite. Ils vont tellement vite. Je suis satisfait de ce que nous avons montré, et je suis fier de mes joueurs. Je ne suis ici que depuis deux semaines. Bien sûr, les 15 dernières minutes sont regrettables. En repensant aux quatre matches, mes premiers avec la Belgique, il y a plus de positif que de négatif. »
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Se concentrer sur le positif
Malgré deux défaites concédées face à la France pendant cette trêve internationale, la Belgique a montré des signes tangibles de progrès sous sa nouvelle direction. Van Bommel a désormais dirigé quatre matches depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale, parvenant à décrocher de nettes victoires contre l’Italie et la Turquie, sur les scores respectifs de 2-0 et 3-0.
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