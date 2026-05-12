« Je suis exactement où je dois être » : Hansi Flick confirme qu’il va prolonger son contrat avec le FC Barcelone

Au sujet de ce nouvel accord, Flick a reconnu que les événements s’étaient précipités, tout en se disant reconnaissant de la confiance que lui accorde le club.

« L’annonce a-t-elle déjà été faite ? Pardon, j’avais l’esprit occupé », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je suis très reconnaissant envers le club de m’avoir offert la chance d’entraîner jusqu’en 2028. Le club dispose d’une option de résiliation, et moi aussi. »

Nous aborderons la question de l’année optionnelle plus tard. Ces derniers jours, j’ai pris conscience que j’étais à ma place. Il est temps de poursuivre nos succès et de briguer à nouveau la Ligue des champions. Je suis très reconnaissant envers le club pour sa confiance. »