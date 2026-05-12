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« Je suis exactement où je dois être » : Hansi Flick confirme qu’il va prolonger son contrat avec le FC Barcelone
L'entraîneur du FC Barcelone confirme son engagement à long terme
Flick a confirmé qu’il prolongera son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028, immédiatement après le sacre du club en Liga. Cette annonce intervient peu après la victoire 2-0 face au Real Madrid, qui a permis au Barça de décrocher le titre. Cette prolongation récompense deux saisons couronnées de succès en Catalogne, au cours desquelles l’ancien entraîneur du Bayern Munich a mené une campagne solide, offrant un titre national et rétablissant la stabilité du club.
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Flick explique sa décision et dévoile ses ambitions
Au sujet de ce nouvel accord, Flick a reconnu que les événements s’étaient précipités, tout en se disant reconnaissant de la confiance que lui accorde le club.
« L’annonce a-t-elle déjà été faite ? Pardon, j’avais l’esprit occupé », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je suis très reconnaissant envers le club de m’avoir offert la chance d’entraîner jusqu’en 2028. Le club dispose d’une option de résiliation, et moi aussi. »
Nous aborderons la question de l’année optionnelle plus tard. Ces derniers jours, j’ai pris conscience que j’étais à ma place. Il est temps de poursuivre nos succès et de briguer à nouveau la Ligue des champions. Je suis très reconnaissant envers le club pour sa confiance. »
En route vers la barre des 100 points
Malgré un titre déjà acquis avec 14 points d’avance, Hansi Flick refuse tout relâchement pour les trois dernières journées. En conférence de presse, l’entraîneur allemand a rappelé que la quête de records demeurait l’objectif des Blaugrana.
« L’objectif est désormais d’atteindre les 100 points, et pour cela, nous devons remporter les trois matchs restants et bien jouer », a-t-il déclaré.
Les leaders d’équipe et la gestion des blessures
En revenant sur une saison marquée par le succès comme par l’adversité, Flick a salué les qualités de leadership de son effectif. Il a notamment souligné l’influence de Gavi, dont le retour à l’entraînement a rehaussé le niveau des séances, et de Pedri, leader avec le ballon.
« Nous comptons plusieurs types de leaders, a expliqué Flick. Depuis son retour à l’entraînement, Gavi a élevé le niveau des séances ; il est le cœur de l’équipe. Pedri, lui, est un leader avec le ballon. Eric [Garcia] l’est aussi. Sans oublier les capitaines, comme Frenkie [de Jong], Ronald [Araujo] et Raphinha », a ajouté l’entraîneur.
Interrogé sur la gestion des blessures, il a répondu : « Notre priorité est de rendre les gens heureux. Je suis fier de l’avoir dit aux joueurs, car la saison a été éprouvante en raison des blessures. Certains joueurs clés ont parfois été indisponibles, comme Lamine [Yamal], Pedri, Raphinha ou Frenkie. Pourtant, la saison accomplie et notre progression des deux derniers mois, tant offensivement que défensivement, force l’admiration : nous avons encaissé le moins de buts et peu de gens l’auraient prédit. »