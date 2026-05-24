Au terme d’une décennie historique à la tête du club, Pep Guardiola a annoncé son départ en confessant un profond épuisement. « Je suis tellement fatigué. Sincèrement, je suis épuisé. J’ai tout donné. On l’a fait. Les souvenirs que j’ai de Barcelone et du Bayern Munich sont inoubliables, mais le bagage que j’emporte après dix ans ici est plus riche que tout », a-t-il déclaré.

Arrivé à l’été 2016, le technicien espagnol a dirigé 593 matchs, récoltant 423 victoires, 77 nuls et 93 défaites. Il a toutefois rappelé que les liens humains valaient plus que les trophées : « Sans les trophées, j’aurais été limogé, mais ce n’est pas en regardant les trophées dans la vitrine chez moi que je suis heureux. Ce sont les souvenirs et les liens que j’ai tissés dès le premier jour avec la ville, le staff technique et les joueurs.»