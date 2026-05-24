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« Je suis épuisé » : Pep Guardiola assure que son départ de Manchester City est « la bonne décision », au terme d'une dernière rencontre riche en émotions
Guardiola fait ses adieux émouvants à Manchester
Peu après le coup de sifflet final, Pep Guardiola a eu du mal à contenir son émotion sur la pelouse. Ce match marquait aussi les adieux des piliers Bernardo Silva et John Stones. Dominant en première période, City avait ouvert le score grâce au 11^e but d’Antoine Semenyo depuis son arrivée en janvier en provenance de Bournemouth. Mais l’Aston Villa d’Unai Emery a renversé la vapeur. Un doublé d’Ollie Watkins en seconde période a permis aux vainqueurs de la Ligue Europa de gâcher la fête d’adieu en s’imposant 2-1. Commentant ces adieux émouvants, l’entraîneur a déclaré : « Je ne pleure pas, mais quand j’ai vu Bernardo pleurer, j’ai pleuré. Je lui ai dit de ne pas pleurer, mais c’est arrivé. C’était un moment tellement spécial. Les émotions étaient à leur comble. Je n’oublierai jamais cela. »
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Un manager épuisé revient sur ses dix années à l’Etihad
Au terme d’une décennie historique à la tête du club, Pep Guardiola a annoncé son départ en confessant un profond épuisement. « Je suis tellement fatigué. Sincèrement, je suis épuisé. J’ai tout donné. On l’a fait. Les souvenirs que j’ai de Barcelone et du Bayern Munich sont inoubliables, mais le bagage que j’emporte après dix ans ici est plus riche que tout », a-t-il déclaré.
Arrivé à l’été 2016, le technicien espagnol a dirigé 593 matchs, récoltant 423 victoires, 77 nuls et 93 défaites. Il a toutefois rappelé que les liens humains valaient plus que les trophées : « Sans les trophées, j’aurais été limogé, mais ce n’est pas en regardant les trophées dans la vitrine chez moi que je suis heureux. Ce sont les souvenirs et les liens que j’ai tissés dès le premier jour avec la ville, le staff technique et les joueurs.»
Partir au bon moment pour City
Malgré des adieux émouvants, le maître tactique a insisté sur le fait que son départ était la meilleure solution pour le géant de la Premier League, alors que le club s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Guardiola a expliqué : « C’est le bon moment. Ça ne me manquera pas tout de suite, ça c’est sûr. Je suis profondément convaincu que cette décision est la bonne pour ce club et pour les joueurs. Je remercie le club de l’avoir respectée, ils ont compris. »
Le technicien quitte le club après avoir conquis pas moins de 20 trophées, dont six titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions, trois FA Cups et cinq Coupes de la Ligue.
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Quel avenir pour Guardiola ?
Guardiola projette de prendre une longue pause dans le football pour recharger ses batteries après une décennie à la fois épuisante et glorieuse. Même s’il assure que le jeu ne lui manquera pas dans l’immédiat, son palmarès impressionnant garantit qu’il aura des prétendants lorsqu’il décidera de revenir sur le banc.