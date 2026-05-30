S'exprimant devant la presse en tant que premier représentant du PSG à évoquer cette affiche majeure, Dembélé a dissipé toute incertitude sur sa condition physique et salué le niveau de ses futurs adversaires de Premier League : « Je n'ai jamais craint de manquer la finale. J'ai eu dix, quinze jours pour m'y préparer. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps de repos cette saison, mais le staff technique a très bien géré la situation. Je me sens en pleine forme, et le reste de l’équipe est prêt aussi.

Arsenal est une très bonne équipe, comme nous l’avons vu avec leur titre de champion de Premier League ainsi que lors de la phase de groupes de cette compétition. Ils le méritent, c’est une très bonne équipe qui joue bien et qui est solide en attaque comme en défense. Ils sont également impressionnants sur les coups de pied arrêtés, tout le monde le sait. »