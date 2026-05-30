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« Je suis en pleine forme » : Ousmane Dembélé confirme qu’il est prêt pour la finale de la Ligue des champions malgré un récent problème de blessure, tandis qu’Achraf Hakimi devrait également être titulaire pour le PSG face à Arsenal
Bonne nouvelle pour le PSG : un coup de pouce bienvenu pour la condition physique du groupe.
Le Paris Saint-Germain a reçu un coup de pouce non négligeable sur le plan physique avant sa deuxième finale européenne consécutive, Dembélé et Hakimi ayant tous deux surmonté leurs problèmes de blessure persistants. Dembélé avait suscité de vives inquiétudes quant à sa disponibilité lorsqu’il avait été remplacé en première mi-temps d’un match de championnat contre le Paris FC le 17 mai. De son côté, Hakimi était sur la touche en raison d’une blessure à la cuisse droite contractée contre le Bayern Munich fin avril, mais les deux joueurs ont repris l’entraînement à plein temps avant de rejoindre le groupe à la Puskas Arena.
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Dembélé se montre confiant
S'exprimant devant la presse en tant que premier représentant du PSG à évoquer cette affiche majeure, Dembélé a dissipé toute incertitude sur sa condition physique et salué le niveau de ses futurs adversaires de Premier League : « Je n'ai jamais craint de manquer la finale. J'ai eu dix, quinze jours pour m'y préparer. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps de repos cette saison, mais le staff technique a très bien géré la situation. Je me sens en pleine forme, et le reste de l’équipe est prêt aussi.
Arsenal est une très bonne équipe, comme nous l’avons vu avec leur titre de champion de Premier League ainsi que lors de la phase de groupes de cette compétition. Ils le méritent, c’est une très bonne équipe qui joue bien et qui est solide en attaque comme en défense. Ils sont également impressionnants sur les coups de pied arrêtés, tout le monde le sait. »
Soif de gloire
L'ailier français a souligné que ses distinctions individuelles n'avaient en rien entamé sa détermination à remporter des titres sous les ordres de Luis Enrique, qui a par ailleurs confirmé que Hakimi était « en forme et apte à jouer ».
Balayant les suggestions selon lesquelles sa motivation aurait pu faiblir, Dembélé a ajouté : « Cela n’a pas vraiment changé ma façon d’être ni mon style de jeu. Je sais que j’ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis au PSG, et j’essaie de bien jouer aussi bien dans les grands matchs que dans les plus modestes.
Cela n’altère en rien mon envie et ma soif de remporter des trophées avec ce club. C’est ma seule préoccupation. Je sais que l’on parle beaucoup des distinctions individuelles, mais cela viendra en temps voulu. »
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L'épreuve ultime en matière de défense
L'équipe de Luis Enrique aborde ce match avec l'intention de défendre le titre qu'elle a remporté la saison dernière grâce à une victoire historique 5-0 contre l'Inter. Ayant terminé leur championnat national, les champions de France devront trouver le moyen de déjouer une défense d'Arsenal exceptionnellement disciplinée, qui n'a encore concédé aucun but sur action en phase à élimination directe. Avec Dembélé et Hakimi, qui s'apprête à disputer la Coupe du monde, le PSG dispose de la polyvalence tactique nécessaire pour venir à bout de cette équipe invaincue de Premier League en Hongrie.