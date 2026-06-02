« Je suis du genre tout ou rien » : Maya Jama s'exprime après sa rupture avec Ruben Dias, défenseur de Manchester City

Maya Jama a accordé sa première interview post-rupture avec Dias, offrant un éclairage rare sur sa vision des relations amoureuses. Dans un message publié sur les réseaux sociaux pour répondre à un podcast qui évoquait sa vie privée, la jeune femme de 31 ans a exposé sa philosophie des relations sous les projecteurs.

« En réalité, même lorsque j’ai tenté de garder mes histoires d’amour privées, les photographes nous repéraient quand même. Je vois les choses en noir ou blanc : je ne sors pas avec quelqu’un à la légère, j’aime à fond ou pas du tout, et si ça se termine, ça se termine. J’ai décidé il y a longtemps de ne pas fonder mes décisions personnelles sur l’opinion publique », a-t-elle écrit.

La présentatrice, de retour sur le devant de la scène pour la dernière saison de Love Island, a illustré ce nouveau départ en diffusant une vidéo où elle interprète a cappella un refrain sur le thème du changement.

Cette rupture met fin à une relation commencée peu après leur rencontre en novembre 2024, officialisée en avril suivant.