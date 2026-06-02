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« Je suis du genre tout ou rien » : Maya Jama s'exprime après sa rupture avec Ruben Dias, défenseur de Manchester City
Jama rompt enfin le silence
Maya Jama a accordé sa première interview post-rupture avec Dias, offrant un éclairage rare sur sa vision des relations amoureuses. Dans un message publié sur les réseaux sociaux pour répondre à un podcast qui évoquait sa vie privée, la jeune femme de 31 ans a exposé sa philosophie des relations sous les projecteurs.
« En réalité, même lorsque j’ai tenté de garder mes histoires d’amour privées, les photographes nous repéraient quand même. Je vois les choses en noir ou blanc : je ne sors pas avec quelqu’un à la légère, j’aime à fond ou pas du tout, et si ça se termine, ça se termine. J’ai décidé il y a longtemps de ne pas fonder mes décisions personnelles sur l’opinion publique », a-t-elle écrit.
La présentatrice, de retour sur le devant de la scène pour la dernière saison de Love Island, a illustré ce nouveau départ en diffusant une vidéo où elle interprète a cappella un refrain sur le thème du changement.
Cette rupture met fin à une relation commencée peu après leur rencontre en novembre 2024, officialisée en avril suivant.
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Dias nie toute accusation de tricherie
Pendant que Jama se consacrait à son épanouissement personnel, Dias a choisi une démarche plus frontale pour répondre aux rumeurs de la presse people depuis leur séparation. Le défenseur central de Manchester City est intervenu publiquement après la parution d’articles l’accusant d’infidélité, précisant que ces spéculations affectaient désormais sa famille.
Dans une longue déclaration, Dias a expliqué sa décision de s'exprimer : « Je pense que lorsque mon grand-père de 85 ans me demande si j'ai trompé ma petite amie parce qu'il l'a vu à plusieurs reprises aux informations, c'est là que je trace la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. »
Il a ajouté : « Maya et moi avons toujours eu une relation fondée sur le respect mutuel. Aucune limite n’a jamais été franchie à cet égard. »
L'activité sur les réseaux sociaux est dans le collimateur.
Malgré ses démentis, de nouvelles informations continuent d’affluer au sujet de l’activité du défenseur sur les réseaux sociaux durant les derniers mois de leur relation. On lui reproche d’avoir eu recours à une tactique qualifiée de « toe-dipping », qui consiste à suivre puis à se désabonner rapidement d’influenceurs afin d’évaluer leur intérêt.
Selon plusieurs sources, il aurait échangé avec le mannequin Catarina Duraes et avec une certaine Claire fin 2025 et début 2026, sans que personne n’apporte la moindre preuve d’une infidélité physique.
Dias a qualifié ces récits de « pièges à clics », affirmant que la fin d’une relation n’implique pas toujours une trahison de la part de l’un des deux partenaires.
Il conclut : « J’ai toujours choisi de garder le silence sur ces questions, car ma vie privée ne regarde que moi. Mais je pense aussi qu’il est malhonnête de mentir aux gens et de donner une image fausse de quelqu’un juste pour attirer des clics. »
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Le focus revient sur la pelouse.
Alors que ses affaires personnelles se stabilisent, Dias va retrouver la sélection portugaise, qui peaufine sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Placé dans le même groupe que la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie, le défenseur entend mettre ses soucis de côté et guider la ligne arrière de la Seleção à la conquête du titre suprême cet été.
Le défenseur devra faire abstraction des distractions médiatiques pour guider la sélection lusitanienne vers les sommets mondiaux cet été.